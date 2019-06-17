 "Мы знаем друг друга более десяти лет", - глава СВР Бухарев о Зеленском

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы знаем друг друга более десяти лет, мне давно нравилось их творчество, смелость, с какой они делали сатиру на власть. Давайте вспомним - ведь они никого не боялись когда другие молчали. Я начал ходить на концерты "95-го квартала" еще когда они начинали в КПИ. Мне это просто нравится, и мы постепенно познакомились. И вот однажды я предложил им приехать в мой родной Лебедин, дать там концерт. И представьте себе, они согласились! Сразу хочу сказать – я никогда не нанимал "95-й квартал" за деньги, это просто личные отношения. Они приехали в Лебедин сами, "квартальцы", кстати, часто так делают", - рассказал Бухарев.

Глава СВР, отвечая на вопрос, не он ли финансирует огромные концерты "95-го квартала" в Лебедине, ответил:

"Конечно, нет. Это началось с 2015-го года, и для меня честь, что с тех пор "95-й квартал" внес Лебедин в свой график выступлений. В этом году, кстати, тоже на 23 августа в графике концертов у них остается Лебедин, интересно, кто теперь будет у них свободен от государственной службы, чтобы приехать. "Огромными" концерты "квартала" стали не потому, что это я так сделал, а потому, что для людей это событие, и приезжают действительно десятки тысяч".

Полный текст интервью читайте здесь.

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Напомним, 11 июня главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".

Несмотря на работу исключительно на государственных должностях, новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев задекларировал немало недвижимости, несколько автомобилей, а своей дочери он подарил более 15 млн гривен ($570 тыс.) Также у Бухарева медаль от российской ФСБ, которую, как он утверждает, получил еще в 2004 году за международную операцию против сбыта наркотиков.