 "Мы знаем друг друга более десяти лет", - глава СВР Бухарев о Зеленском

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы знаем друг друга более десяти лет, мне давно нравилось их творчество, смелость, с какой они делали сатиру на власть. Давайте вспомним - ведь они никого не боялись когда другие молчали. Я начал ходить на концерты "95-го квартала" еще когда они начинали в КПИ. Мне это просто нравится, и мы постепенно познакомились. И вот однажды я предложил им приехать в мой родной Лебедин, дать там концерт. И представьте себе, они согласились! Сразу хочу сказать – я никогда не нанимал "95-й квартал" за деньги, это просто личные отношения. Они приехали в Лебедин сами, "квартальцы", кстати, часто так делают", - рассказал Бухарев.
Глава СВР, отвечая на вопрос, не он ли финансирует огромные концерты "95-го квартала" в Лебедине, ответил:
"Конечно, нет. Это началось с 2015-го года, и для меня честь, что с тех пор "95-й квартал" внес Лебедин в свой график выступлений. В этом году, кстати, тоже на 23 августа в графике концертов у них остается Лебедин, интересно, кто теперь будет у них свободен от государственной службы, чтобы приехать. "Огромными" концерты "квартала" стали не потому, что это я так сделал, а потому, что для людей это событие, и приезжают действительно десятки тысяч".
Полный текст интервью читайте здесь.
Напомним, 11 июня главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".
Несмотря на работу исключительно на государственных должностях, новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев задекларировал немало недвижимости, несколько автомобилей, а своей дочери он подарил более 15 млн гривен ($570 тыс.) Также у Бухарева медаль от российской ФСБ, которую, как он утверждает, получил еще в 2004 году за международную операцию против сбыта наркотиков.
«Зеленский назначил начальником украинской погранслужбы Сергея Дейнеко который в 2010 году возглавлял Луганский погранотряд.
Тогда это назначение пролоббировал Ефремов, который сегодня находится под арестом.
При президентстве Януковича Ефремова называли куратором контрабандных потоков с Россией.
К слову о Дейнеко, его товарищем был организатор и первый глава «лнр» а до этого водитель Ефремова Валерий Болотов (прекратите стрелять, новые лица).
В мае 2014 года Дейнеко помог освободиться и уйти Болотову, которого задержали украинские пограничники.
Ефремов в то время налаживал контрабанду нефтепродуктов из россии и доверил Болотову решать пограничные вопросы с Дейнеко.
Считается, что именно Дейнеко крышевал трансфертные пути в Украину через Луганщину, в том числе наркотрафик.
Интересно, что в это же время сотрудник СБУ Пасечник ( сейчас глава «лнр») занимался вопросами контрабанды на пограничных пунктах Луганщины.
После Луганска, Дейнеко руководил пограничной службой на Западной Украине.
Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского. При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского.»
© Руслан Каримов
о какие все ясновидящие все оракулы
когда Кучма был все помнят как с Кучмой в селе с ним картошку пекли на углях костра...
как Ющенко -все помнять как к Вите все бегали в его сберкассу и рубли клали на книжку
как Янык стал все стали помнитькак все хорошом чалились вместе с Витьком на зоне
с Порошенко все понмят как в Молдавии с ним в футбол в детстве играли
теперь все знакомы и давно прямо с роддома с ЗеОленским..
у меня вопрос если мы себе выпишем в следующий раз кого то из иной страны Короля.. человека не жившего в нашей стране ни дня ну сделаем так и что все начнут вспоминать как стояли со свечкой когда его застругивали папа с мамой
А уж приводить слова Соболева бандюка и подельника старой аферистки это вообще зашквар.
Вот тогда можно уже спрашивать с новой власти по полной.
ЦЕННЫЕ КАДРЫ...
«Зеленский назначил начальником украинской погранслужбы Сергея Дейнеко который в 2010 году возглавлял Луганский погранотряд.
.....После Луганска, Дейнеко руководил пограничной службой на Западной Украине.
Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского. При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского.»
© Руслан Каримов
Логіка "не рабочий и не крестьянин - значит, украл!!!111!1 ууу, кровосись!!!111!1" вже три десятиліття як застаріла: пролетарським ідеям, слава яйцям, у нас в основному пзда.
Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского. При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского.»
© Руслан Каримов
...Мій останній ефір на ZIK | Українська правда - Блоги
.Zik був останнім каналом, де власник не диктував інформаційний порядок денний. Канал представляв усю палітру думок - від ультраправих до ультралівих. Бували моменти "зашкварів", але після кожного з них хтось грюкав дверима - цей колектив ніколи не читатиме з листочка про "гражданский конфликт".
Останнім часом російські федеральні канали цитували ZIk, називаючи "бандерівським каналом". Якщо росіяни чи їхні сателіти купують щось "бандерівське", то не для того, щоб воно таким і лишалося. "Ополченцы", газ і медіа - грають ту саму роль, що й "Град", "Смерч", "Торнадо". Тільки медіа - зброя підступніша. Вона вбиває всіх зразу.
Сьогодні о 21.30 мій останній ефір на ZIK. Він буде про те, що я люблю найбільше - свою професію. Я відмовляюся стріляти людям в голови.
Тепер ЇЇ викинули а результатами її "стрільби" скористались справжні бенефіціари.
Типова доля корисного дурника
Почему так происходит уже 28 лет? " (с)
А это то, что оно одобрямсит :
СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html
А вот бабы светы кумиры форэва :
Чого пінишся?
https://t.co/p2DiWAhW9r
Что не так с главным разведчиком Зеленского
14 июня, 16:09
Больше всего поражает декларация нового главы Службы внешней разведки Украины. Бухарев всю жизнь работал только в органах СБУ, налоговой, и не занимался бизнесом, а его жена - школьный учитель. Но посмотрим в декларацию.
За прошлый год нардеп задекларировал доходов на общую сумму в 818 000 гривен. Это его заработная плата в Верховной Раде и покрытие расходов на выполнение им депутатских полномочий. Жена Бухарева заработала еще 91 000 гривен.
При этом, у учительницы есть сбережения в латвийском банке на сумму в 400 000 долларов. А сам Бухарев в прошлом году подарил дочери квартиру в Киеве за 14,5 млн грн, и паркоместо - за 950 тысяч. То есть народный депутат сделал подарков почти на 15,5 млн гривен. Ему бы понадобилось более 15 лет депутатства в Раде - при этом ничего не есть и не пить - чтобы накопить такую сумму.
Вам это ничего не напоминает? Однажды Служба внешней разведки уже фигурировала в СМИ в связи с публикацией журналистского расследования о состоянии одного своего работника.
Звичайно, саме через це і Порошенко не довіряв цьому юльчиному організму... Хоча би тому, що на посаді керівника податкової поліції він "крізь пальці дивився" на художества тодішньої "ыліти"... А з приводу фрази "Я увидел, что внешняя разведка не была интересна руководству страны долгие годы" - мабуть, тубусов перебрехав... Інакше в Україні було би на порядок більше терактів, не лише на арсеналах... Да, можливо, і вірогідно - овощу СЗР була не цікава... А навіщо брехня, що Пороху та Турчинову було "нецікаво"? Або серіть прямо, щоб можна було потягти вас, зебілів до суду!
Віталій Барабаненко @baraban088 2 ч.2 часа назад
"Українські жінки залишаються туристичним брендом" - президент Украины В. Зеленский
За те неподобство він, до речі, так і не вибачився.
...
Натомість новий рівень хуцпи (у гіршому значенні цього слова) - отже, українки це порном'ясо для секс-туристів. Так і запишемо, довбаний блаЗЕнь.
Это всё, что надо знать о новой "государственной службе".
Проснись... - уже новый, народный президент ....
Старый ушел...
Так на місцях засилля його *свиноферми * ..яку потрібно добре зачистити від лайна .
Стало известно, кто въехал на «мост Кличко» на автомобиле
Утром на пешеходно-велосипедный «мост Кличко» на автомобиле въехала парочка столичных «мажоров».
Судя по всему, девушка-пассажир снимала «покатушки» в Instagram-stories. За рулем сидел парень, лицо которого не показали.
«Заставити ремонтувати за їх рахунок!!!», «Теперь я знаю за чей счёт можно новые стёклышки на мосту организовать», «губки уточкой, мажоры с***ные», «Красиво как...отберут права», - пишут в комментариях.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/309988-stalo_izvestno_kto_vjehal_na_most_klichko_na_avtomobile
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да зе масса ?