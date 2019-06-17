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Все про:дружба (58) Зеленский (1787) Квартал-95 (77) Бухарев Владислав (5)

 "Мы знаем друг друга более десяти лет", - глава СВР Бухарев о Зеленском

Глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев рассказал, что знаком с Президентом Владимиром Зеленским более 10 лет.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы знаем друг друга более десяти лет, мне давно нравилось их творчество, смелость, с какой они делали сатиру на власть. Давайте вспомним - ведь они никого не боялись когда другие молчали. Я начал ходить на концерты "95-го квартала" еще когда они начинали в КПИ. Мне это просто нравится, и мы постепенно познакомились. И вот однажды я предложил им приехать в мой родной Лебедин, дать там концерт. И представьте себе, они согласились! Сразу хочу сказать – я никогда не нанимал "95-й квартал" за деньги, это просто личные отношения. Они приехали в Лебедин сами, "квартальцы", кстати, часто так делают", - рассказал Бухарев.

Глава СВР, отвечая на вопрос, не он ли финансирует огромные концерты "95-го квартала" в Лебедине, ответил:

"Конечно, нет. Это началось с 2015-го года, и для меня честь, что с тех пор "95-й квартал" внес Лебедин в свой график выступлений. В этом году, кстати, тоже на 23 августа в графике концертов у них остается Лебедин, интересно, кто теперь будет у них свободен от государственной службы, чтобы приехать. "Огромными" концерты "квартала" стали не потому, что это я так сделал, а потому, что для людей это событие, и приезжают действительно десятки тысяч".

Полный текст интервью читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жена главы СВР Бухарева не работала в "Квартале 95", - пресс-секретарь замглавы АП Руденко

Напомним, 11 июня главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".

Несмотря на работу исключительно на государственных должностях, новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев задекларировал немало недвижимости, несколько автомобилей, а своей дочери он подарил более 15 млн гривен ($570 тыс.) Также у Бухарева медаль от российской ФСБ, которую, как он утверждает, получил еще в 2004 году за международную операцию против сбыта наркотиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3132686
 
 
 Топ комментарии
 
Бухарєв, розкажи як ти став доларовим мільйонером.
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Та хоть и методички, а вопрос то реально актуальный. Или всьо уже при ЗЕкловуне за его друзяк такие вопросы неудобные стали. Сразу будешь визжать про методичку. ЧТо конкретно по существу..как этот дружок клоуна стал миллионером на гос службе ??А помнишь как лично ты прибегал в любую тему и сразу визжал про зраду?? Причём тебе было пофиг даже про что тема..ты прибегал и тупо визжал аж усерался про зраду... А тут смотри как переобулся... зебилофлюгер.
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Чому його на сповіді потягнуло? Кидати бісер перед шоколоденшвайн. Хлопці не злі, вони просто відробляють соєве бабло.
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ЦЕННЫЕ КАДРЫ...
«Зеленский назначил начальником украинской погранслужбы Сергея Дейнеко который в 2010 году возглавлял Луганский погранотряд.
Тогда это назначение пролоббировал Ефремов, который сегодня находится под арестом.
При президентстве Януковича Ефремова называли куратором контрабандных потоков с Россией.
К слову о Дейнеко, его товарищем был организатор и первый глава «лнр» а до этого водитель Ефремова Валерий Болотов (прекратите стрелять, новые лица).
В мае 2014 года Дейнеко помог освободиться и уйти Болотову, которого задержали украинские пограничники.
Ефремов в то время налаживал контрабанду нефтепродуктов из россии и доверил Болотову решать пограничные вопросы с Дейнеко.
Считается, что именно Дейнеко крышевал трансфертные пути в Украину через Луганщину, в том числе наркотрафик.
Интересно, что в это же время сотрудник СБУ Пасечник ( сейчас глава «лнр») занимался вопросами контрабанды на пограничных пунктах Луганщины.
После Луганска, Дейнеко руководил пограничной службой на Западной Украине.
Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского. При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского.»
© Руслан Каримов
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фамилия БУХоРЕВ да знаю знаю как правильно говорит о многом "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 319
о какие все ясновидящие все оракулы "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 7093
когда Кучма был все помнят как с Кучмой в селе с ним картошку пекли на углях костра... "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 4085
как Ющенко -все помнять как к Вите все бегали в его сберкассу и рубли клали на книжку "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 6330
как Янык стал все стали помнитькак все хорошом чалились вместе с Витьком на зоне "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 6850
с Порошенко все понмят как в Молдавии с ним в футбол в детстве играли "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 8731
теперь все знакомы и давно прямо с роддома с ЗеОленским..
у меня вопрос если мы себе выпишем в следующий раз кого то из иной страны Короля.. человека не жившего в нашей стране ни дня ну сделаем так и что все начнут вспоминать как стояли со свечкой когда его застругивали папа с мамой "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 9420
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А с бюджете оплачивать эти концерты разве не хуже чем со своих? А лучше бы он за свою декларацию рассказал, которая тянет на долларового миллионера при работе всю жизнь на госслужбе, и жене учительнице...
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Бухарєв, розкажи як ти став доларовим мільйонером.
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Ха, пошли методички. Два из трех постов подряд одинаковые.😀
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Та хоть и методички, а вопрос то реально актуальный. Или всьо уже при ЗЕкловуне за его друзяк такие вопросы неудобные стали. Сразу будешь визжать про методичку. ЧТо конкретно по существу..как этот дружок клоуна стал миллионером на гос службе ??А помнишь как лично ты прибегал в любую тему и сразу визжал про зраду?? Причём тебе было пофиг даже про что тема..ты прибегал и тупо визжал аж усерался про зраду... А тут смотри как переобулся... зебилофлюгер.
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У нас уже новый президент, он то возобновит борьбу с корупцией по полной, не так ли?? Или ты все 5 лет будешь волать что Петя не даёт клоуну бороться с корупцией???
А уж приводить слова Соболева бандюка и подельника старой аферистки это вообще зашквар.
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У нас парламентско-президентская республика.Первый шаг уже сделан,но нужно ещё дать окончательного пендаля соевой шобле на парламентских.За народом не заржавеет
Вот тогда можно уже спрашивать с новой власти по полной.
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"борьба с коррупцией" от вазелина:
ЦЕННЫЕ КАДРЫ...
«Зеленский назначил начальником украинской погранслужбы Сергея Дейнеко который в 2010 году возглавлял Луганский погранотряд.
.....После Луганска, Дейнеко руководил пограничной службой на Западной Украине.

Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского. При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского.»
© Руслан Каримов
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А ему не нужна Украина, правда, или правосудие - ему нужен царь. Оно будет защищать всех бандюков и воров если они дружки царя, и за самого царя будет горой стоять, и обсерать всех кто против его царя. Украина ему пофиг ему главное шоб его царь на троне сидел и всё. А уж его царю и подельникам воровать вполне можно.
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А любая новость засранная тобой и командой про Свинарчуков, Мальдивы и липецк это что было?
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бла-бла-бла...всі білі пухнасті...а СТАТКИ мільонні ЗВІДКІЛЯ???
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А де Пєтя звізданув мільярд? На розі вулиці знайшов?
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"По данным издания, за пять лет на посту президента состояние Порошенко сократилось почти на 40% Об этом пишет агентство Bloomberg." То на якій вулиці податківець бухарев знайшов свої мільйони? "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 46
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Взагалі-то Порох досить давно займається кондитерським бізнесом.
Логіка "не рабочий и не крестьянин - значит, украл!!!111!1 ууу, кровосись!!!111!1" вже три десятиліття як застаріла: пролетарським ідеям, слава яйцям, у нас в основному пзда.
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и не только кондитерским. Например корпорация "Богдан" (автобусы) известны уже почти 20 лет...
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Я так зрозумів, що цей вельми "принциповий" і "чесний" служака підробляв у Зєлєнского імпресаріо. І так всі 10 років, які вони знаються. Тому мільйонні статки у служаки - не дивина. 😀
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Браво Валодья! Супер команда у тебя.
"Мы знаем друг друга более десяти лет", - глава СВР Бухарев о Зеленском - Цензор.НЕТ 7984
"Мы знаем друг друга более десяти лет", - глава СВР Бухарев о Зеленском - Цензор.НЕТ 1093
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Суперее только команда воров, где : насиров, розенблат, грановский, кононенко, свинарчуки...
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то есть путлер по-твоему мнению лучше насирова и остальной кодлы?
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Скоро і Валоді свої «свинарчуки» будуть, з тарифами тебе вже кинули через х...й, так буде і з кумами і сватами.
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ага .. и дейнеки - ЦЕННЫЕ КАДРЫ...«Зеленский назначил начальником украинской погранслужбы Сергея Дейнеко который в 2010 году возглавлял Луганский погранотряд.
Дейнеко имел связи с Балогой, который контролировал один из потоков контрабанды на Закарпатье.
Через Дейнеко шла контрабанда сигарет, алкоголя, наркотиков, а также нелегальных мигрантов.
Дейнеко был уволен и стал заниматься политической деятельностью.
Консультировал Тимошенко, затем Коломойского. При президентских выборах вошёл в штаб Зеленского.»
© Руслан Каримов
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Ребята, нам не важно знаете вы друг-друга 10 лет или познакомились вчера. Главное - это садите барыгу и не допускайте барыжно-рыговско-кацапского реванша в Украине, который за последние 5 лет чуть было не произошел.
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Путинский орденоносец с элитной квартиркой в Крыму по соседству с гидрантом, конечно, это сделает. Как же.
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Так господин Бухарев вы в курсе всех офшоров гаранта?
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"Мы знаем друг друга более десяти лет" --- Вагомий аргумент
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конец эпохи кумовства ...кокоокок... кудах - кудах...назначение на должности по конкурсу.. кококо..будем смотреть только на профессиональные данные..кокооко..Что забыл уже так быстро??
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Тетяна Даниленко
...Мій останній ефір на ZIK | Українська правда - Блоги "Мы знаем друг друга более десяти лет", - глава СВР Бухарев о Зеленском - Цензор.НЕТ 3614
.Zik був останнім каналом, де власник не диктував інформаційний порядок денний. Канал представляв усю палітру думок - від ультраправих до ультралівих. Бували моменти "зашкварів", але після кожного з них хтось грюкав дверима - цей колектив ніколи не читатиме з листочка про "гражданский конфликт".

Останнім часом російські федеральні канали цитували ZIk, називаючи "бандерівським каналом". Якщо росіяни чи їхні сателіти купують щось "бандерівське", то не для того, щоб воно таким і лишалося. "Ополченцы", газ і медіа - грають ту саму роль, що й "Град", "Смерч", "Торнадо". Тільки медіа - зброя підступніша. Вона вбиває всіх зразу. "Мы знаем друг друга более десяти лет", - глава СВР Бухарев о Зеленском - Цензор.НЕТ 2158

Сьогодні о 21.30 мій останній ефір на ZIK. Він буде про те, що я люблю найбільше - свою професію. Я відмовляюся стріляти людям в голови. "Мы знаем друг друга более десяти лет", - глава СВР Бухарев о Зеленском - Цензор.НЕТ 2158
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Тетяна Данилєнко нормально "відстрілялась" для реваншу ригів.
Тепер ЇЇ викинули а результатами її "стрільби" скористались справжні бенефіціари.
Типова доля корисного дурника
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Похоже на причитания проститутки, которую попёрли с прикормленного места...
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Сегодня преЗ в Париже назвал всех женщин Украины товаром международного уровня.Жрите! Далі буде.
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Так подайте в суд на него, как луценчиха на Гриценка за всех матерей. Героиней станете среди петекантропов.
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Это фото-факт того, как Зе вас преследует?
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Твоя тоска по шокодуперу понятна....коллега по бутілке наверное ..
"Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 8415
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Та ви вже визначіться якось, убогі. Він діабетик чи алкоголік? І стаття про призначенця вашого гідранта, а не про Пороха
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Він насолоджується, принижуючи Україну. А сєпари та совки аплодують.
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И эту климактерическую тётю запомним, она уже от желчи вся жёлтая и запором страдает.
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А я вот не помню. Бутусов у Семочки тоже интервью брал?
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" Кому понравится, когда президент назначает на должность своего кума или друга?
Почему так происходит уже 28 лет? " (с)


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Да, это ужас !!!!
А это то, что оно одобрямсит :
СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19

https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html

А вот бабы светы кумиры форэва :
"Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 3407
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Слыш зебил, а причём тут Порошенко?? То есть клоун делает так же как и Порошенко ? Не пойму как твой высер должен оправдать клоуна?? Ванька дурачок а ты все 5 лет будешь визжать что Порошенко срёт твоему клоуну в штаны?
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Так прийшла весна всіх посадив же.
Чого пінишся?
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Політичну зухвалу сатиру любить дядько, а самі дозволять про себе так жартувати?
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Дмитро, ти вже перейшов ві карикатур на актуальну інфу, що сталося?)))
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тепер можна і попатріотити - дєло сдєлано.
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Не тупи соя ...Ломагого гроша не вартий дійсно тих журналістів .
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как и ты зебил..ты ещё меньше стоишь со своим бестолковым картиночным спамом. Натырит картинок с однокласников и лепит их сюда тоннами..все темы засрал фотожабами дурными.
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Його робота -"кто угодно только не Порошенко"
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обыкновенный Вор.., ну или ФСБ платит....

https://t.co/p2DiWAhW9r

Что не так с главным разведчиком Зеленского

14 июня, 16:09

"Мы знаем друг друга более десяти лет", - глава СВР Бухарев о Зеленском - Цензор.НЕТ 8317

Больше всего поражает декларация нового главы Службы внешней разведки Украины. Бухарев всю жизнь работал только в органах СБУ, налоговой, и не занимался бизнесом, а его жена - школьный учитель. Но посмотрим в декларацию.
За прошлый год нардеп задекларировал доходов на общую сумму в 818 000 гривен. Это его заработная плата в Верховной Раде и покрытие расходов на выполнение им депутатских полномочий. Жена Бухарева заработала еще 91 000 гривен.
При этом, у учительницы есть сбережения в латвийском банке на сумму в 400 000 долларов. А сам Бухарев в прошлом году подарил дочери квартиру в Киеве за 14,5 млн грн, и паркоместо - за 950 тысяч. То есть народный депутат сделал подарков почти на 15,5 млн гривен. Ему бы понадобилось более 15 лет депутатства в Раде - при этом ничего не есть и не пить - чтобы накопить такую сумму.
Вам это ничего не напоминает? Однажды Служба внешней разведки уже фигурировала в СМИ в связи с публикацией журналистского расследования о состоянии одного своего работника.
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какая надбавка украинскому пенсионеру к пенсии украинскому учителю ,трактористу,шахтеру и т.д к зарплате а всему украинскому народу к стоимости комуналки от 10 ти летнего знания дружков 95 квартала?
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Судячи по декларації - або агент ФСБ, або звичайний вор з української владної мафії, або те й друге.
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оЗЕбиливание Украины происходило как на канале Г+Г так и ЗИК, теперь ЗЕанализ разваливает Украину а журнашлюхи бегут как крысы с корабля.
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"президент Порошенко меня уволил 7 июля 2014-го. Наверное, хотел иметь лояльного себе человека для решения своих вопросов.... Я понял, что не могу сработаться с Порошенко и его людьми также, как не мог работать с Януковичем" -Звичайно, він високих постів при овочу не займав, бо до того вірно служив буряку-корупціонеру та його юльці: http://www.dsnews.ua/politics/kto-takoy-vladislav-buharev-komu-zelenskiy-doveril-sluzhbu-12062019085000

Звичайно, саме через це і Порошенко не довіряв цьому юльчиному організму... Хоча би тому, що на посаді керівника податкової поліції він "крізь пальці дивився" на художества тодішньої "ыліти"... А з приводу фрази "Я увидел, что внешняя разведка не была интересна руководству страны долгие годы" - мабуть, тубусов перебрехав... Інакше в Україні було би на порядок більше терактів, не лише на арсеналах... Да, можливо, і вірогідно - овощу СЗР була не цікава... А навіщо брехня, що Пороху та Турчинову було "нецікаво"? Або серіть прямо, щоб можна було потягти вас, зебілів до суду!
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жинки.., - это он вас ******* обозвал...

"Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 5551 Віталій Барабаненко‏ @baraban088 2 ч.2 часа назад
"Українські жінки залишаються туристичним брендом" - президент Украины В. Зеленский

"Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 1117
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Наразі вже не здивований. Концептуальний сіквел "порноактриси з німецького кіно".
За те неподобство він, до речі, так і не вибачився.
...
Натомість новий рівень хуцпи (у гіршому значенні цього слова) - отже, українки це порном'ясо для секс-туристів. Так і запишемо, довбаний блаЗЕнь.
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"интересно, кто теперь будет у них свободен от государственной службы, чтобы приехать?"

Это всё, что надо знать о новой "государственной службе". "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 2566
"Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 74

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Lvbnhj - сейчас уже Беня и его клоун гаранты кровавых денег....

Проснись... - уже новый, народный президент ....
Старый ушел...
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А що . в Ростоффф до корефана подався ? "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 9106
Так на місцях засилля його *свиноферми * ..яку потрібно добре зачистити від лайна .
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Лайно это твой картиночный спам зебильный. Надеюсь тебя спам бота бестолкового забанят. Тонны мусорных картинок высераешь в каждой теме.
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...Стало известно, кто въехал на «мост Кличко» на автомобиле
Стало известно, кто въехал на «мост Кличко» на автомобиле
Утром на пешеходно-велосипедный «мост Кличко» на автомобиле въехала парочка столичных «мажоров».

Судя по всему, девушка-пассажир снимала «покатушки» в Instagram-stories. За рулем сидел парень, лицо которого не показали.

«Заставити ремонтувати за їх рахунок!!!», «Теперь я знаю за чей счёт можно новые стёклышки на мосту организовать», «губки уточкой, мажоры с***ные», «Красиво как...отберут права», - пишут в комментариях.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/309988-stalo_izvestno_kto_vjehal_na_most_klichko_na_avtomobile
...
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Ну що,громадяни,тепер то ми можемо спати спокійно,бо тепер у нас є настаящій развєдчік,пля... "Ми знаємо один одного понад десять років", - глава СЗР Бухарєв про Зеленського - Цензор.НЕТ 1879
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порохосвинота визжит у пустеющего корыта
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У тебе методичка вже аж грибами поросла. Викинь той мотлох - отруїтися можна.
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Глава СВР, о котором мечтали зегенераты... С медалькой от фсб и все дела...
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иностранцы точно подметли: "Так это не Зе клоун а те, кто его избрали...."

да зе масса ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Мы знаем друг друга более десяти лет", - глава СВР Бухарев о Зеленском
 
 
 
 
 
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