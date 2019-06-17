 "Я понял, что не могу сработаться с Порошенко и его людьми так же, как не мог работать с Януковичем", - глава СВР Бухарев

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, отвечая на вопрос, почему президент Порошенко уволил его 7 июля 2014-го года.

"Наверное, хотел иметь лояльного себе человека для решения своих вопросов. Меня уволили, когда я находился под только что освобожденным Славянском. Я расстроился, конечно, более четырех месяцев круглосуточно действовал на пользу Родине, моя совесть была чиста, я коммерцией не занимался. Меня убрали, ничего не спросив и не поинтересовавшись результатами работы - значит, интересы были другие. Я приехал к руководителю СБУ в АТО Василию Грицаку, передал ему самое ценное, что у меня было – наших патриотов-агентов на связь. И они продолжили войну, и добились успехов, о которых когда-то будут писать книги", - сказал Бухарев.

На вопрос, почему он не нашел общий язык с Порошенко и пошел в "Батькивщину", Бухарев ответил:

"Я понял, что не могу сработаться с Порошенко и его людьми так же, как не мог работать с Януковичем, главку "К" изначально поставили задачи, из-за которых и Юрий Артюхов, и Павел Демчина стали позднее героями скандальной хроники. Марионеткой я служить не хотел. И осенью 2014-го пошел на выборы при политической поддержке ВО "Батькивщина" по своему родному избирательному округу в Лебедине Сумской области. Выиграл выборы и вошел в состав депутатской фракции "Батькивщины" - не будучи членом партии. Почему? Я помнил, что во времена Януковича многие боялись, Порошенко, например, пошел в правительство Азарова, в то время как его друга Луценко бросили в тюрьму. А Тимошенко не договаривалась, и ее тоже "закрыли""

Глава СВР также рассказал, что никогда не скрывал дружбу с "95-м кварталом".

Полный текст интервью читайте здесь.

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Напомним, 11 июня главой Службы внешней разведки назначен Владислав Бухарев, который является действующим народным депутатом из фракции "Батькивщина".

Несмотря на работу исключительно на государственных должностях, новый глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев задекларировал немало недвижимости, несколько автомобилей, а своей дочери он подарил более 15 млн гривен ($570 тыс.) Также у Бухарева медаль от российской ФСБ, которую, как он утверждает, получил еще в 2004 году за международную операцию против сбыта наркотиков.