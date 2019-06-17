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Все про:граница (3222) Луганщина (4074) ОБСЕ (3655) наемники РФ (856)

 Беспилотник наблюдателей на оккупированном участке границы с РФ зафиксировал разгрузку вагонов в военные грузовики, - ОБСЕ

Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали передвижение военных грузовиков на неподконтрольном Украине участке границы с Россией.

Об этом сообщается в отчете миссии, передает Цензор.НЕТ.

Грузовики курсировали между железнодорожной станцией и складским помещением в приграничном оккупированном Суходольске Луганской области.

На платформе жд-станции в Суходольске беспилотник миссии зафиксировал 14 военных грузовиков и18 железнодорожных товарных вагонов.

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"БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал несколько военных грузовиков, курсировавших на протяжении 2,5 часов между главным зданием железнодорожной станции и складским помещением, расположенным к юго-западу от станции", — сказано в отчете.

Упомянутые жд-пути ведут к подконтрольному боевикам Молодогвардейску и на восток к границе с РФ.

Тот же беспилотник позже зафиксировал, как 3 из 5-ти военных грузовиков выезжали со станции и двигались в направлении к огражденному объекту, где расположено большое складское помещение недалеко от автодороги М04.

Груз из двух грузовиков выгрузили в складское помещение. В течение часа на территорию объекта въехали еще 7 военных грузовиков, следовавших к погрузочной площадке.

БПЛА также зафиксировал, как 4 военных грузовика выехали из станции и проследовали на юго-запад к вышеупомянутому складскому помещению.

Источник: https://censor.net.ua/n3132683
 
 
 Топ комментарии
 
И шо то ОБЫСЦЫЕ, после такой фиксации скажет???? Войны нет и ПИДАРаша здесь не при чем???
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рашке этот оставшийся бомжатник тоже и нах не нать.
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Совет форумчанПравила форума
 
жаль шо в тех краях лосей курящих нет.
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РСЗВ Вільха вже давно потрібно опробувати в бойових умовах, скільки можна влаштовувати постановочні випробування? Ось є цілі, які визначило ОБСЄ, тепер питання тільки за нанесенням масованого ракетного удару до повного знищення військових об'єктів терористів. В даний момент путін готується застосувати на Донбасі ядерну зброю і тому ЗСУ мають миттєво реагувати на будь яку активність російських терористів і наносити нищівні превентивні ракетні удари по об'єктам в глибині оборони терористів, щоб не дати путіну можливості перетягнути через кордон ядерні заряди і використати їх на фронті!
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еще один провокатор - народ - все игоря знают - тут вообще явная и не прикрытая не чем провокация - на нарушение минских соглашений и потом отмену санкций цапам - но тролли так и работают
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Падла свинорусская, ты ***** своему расскажи, пусть выполняет минские соглашения. Это ты, тварь мокшанская, провокатор конченый. Иди на.х, винторогий имбецил!
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и беспилотник...только наблюдающий... а не... "наказывающий"
хотя лосики - вернее)))
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)) сначала хотел написать, шо, а не мог нервнокурящий беспилотник туда в склад свой недокурок бросить?
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Если коротко - ******** вы Донбасс
Приднестровский вариант можете забыть
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рашке этот оставшийся бомжатник тоже и нах не нать.
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спасибо,кормилецъ,может,себе бамбаз заберете ?
а то все за него гуторють,но никому он не впёрся...бяда..
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Так то рашисты к мирному плану и перемирию опяць готовяца
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И шо то ОБЫСЦЫЕ, после такой фиксации скажет???? Войны нет и ******** здесь не при чем???
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ОБСЕ не проукраинская организация. Они только фиксируют, а выводы делаю другие.
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Ну судя по всему они прокацапская информация. потому что ранее они фиксировали "неопознанные" колонны военной техники и вооруженных людей без шевронов, пересекающие границу со стороны орды, с ордынскими флагами, но вот точно идентифицировать их как кацапские вооруженные силы они так и "не смогли".
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Правильно, вот вам дерьмо у мозг заливают из параши КГБ-ТВ по ***********, то в Украине вооруженный госпереворот и власть бендеровцы захватили, то фашисты каратели с натовскими легионами штурмуют Донбасс, тоещё какая то *******, каким же надо быть идиотом чтобы во всё это верить.

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омериганскомц генералу покажите ваенные машины.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБеспилотник наблюдателей на оккупированном участке границы с РФ зафиксировал разгрузку вагонов в военные грузовики, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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