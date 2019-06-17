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 Lexus врезался в припаркованный ВАЗ на трассе Одесса-Киев: трое погибших, - полиция. ФОТОрепортаж

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на трассе Киев-Одесса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"Сегодня ночью в 10-ти км от села Воробьевка Великомихайловского района водитель "Лексуса", который двигался в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине ВАЗом. От удара последний выбросило на еще один легковой автомобиль, стоявший рядом.

В результате аварии водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы и погибли по дороге в больницу, еще один пассажир, а также водитель "Лексуса" с двумя его пассажирами были госпитализированы с травмами различной степени тяжести", -  сказано в сообщении.

Lexus врезался в припаркованный ВАЗ на трассе Одесса-Киев: трое погибших, - полиция 01

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На месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Lexus врезался в припаркованный ВАЗ на трассе Одесса-Киев: трое погибших, - полиция 02

Источник: https://censor.net.ua/n3132682
 
 
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Как? Как такое может быть?
Там же разделительные полосы в идеальном состоянии!!!
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в голове полосочек не хватает... извилины называются...
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Ночь, заснул, на одесской трассе много народу засыпает за рулем... на скорости это секунды.
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Разделительная полоса - не железоботон... Дело было ночью, не удивлюсь, если стоял без включенных габаритов. Сколько раз сам такое видел....
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дорога отлична, погода отличная... машина отличная, ЛЕКСУС! а вот что-то пошло не так!!!
170 км/ч наверное многовато
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Машину купилО, права купилО, а за мозгами в очереди не захотелО стоять. Им никто не сказал, что не нужно ехать со скоростью указанной на спидометре.... Они думают сколько написано столько и ехать нужно...
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хм...а давайте о всех дтп по Украине сразу - их вроде несколько тысяч в сутки Lexus врезался в припаркованный ВАЗ на трассе Одесса-Киев: трое погибших, - полиция - Цензор.НЕТ 8179
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Еще один ватный ЗЕбил не может успокоиться не вспомнив ПрезИдента.
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жесть!
мчал так, что не заметил припаркованых?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияLexus врезался в припаркованный ВАЗ на трассе Одесса-Киев: трое погибших, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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