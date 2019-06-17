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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Меня очень поразил профессионализм украинских сил", - генерал США Петреус посетил район проведения ООС. ФОТОрепортаж

Генерал-полковник армии США (в отставке) Д.Петреус, командовавший коалиционными войсками в Ираке и Афганистане, а позже был директором ЦРУ, недавно посетил район проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Он предоставил комментарий относительно увиденного во время визита: "Меня очень поразил профессионализм украинских сил, с которыми посол Хербст и я имели возможность провести время во время визита в Авдеевкe и на участки фронта возле Донецкого аэропорта. Командующие, с которыми мы встретились, были явно очень компетентными и опытными. Молодые украинские ребята в военной форме, которых мы видели, также произвели на меня большое впечатление. Собственно, все украинцы должны гордиться ими - и быть благодарными за их службу".

Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 01

"Очень грустно видеть, что было сделано с этой частью Украины", - отметил генерал Петреус - "но видеть тех, кто вызвался стать на службу Украине в час войны, чрезвычайно воодушевляет. Нам с послом Хербстом было привилегией провести с ними время, и мы поехали с фронта, вдохновившись теми лидерами и солдатами, с которыми мы встретились. Они однозначно заслуживают того, чтобы наша страна и наши союзники и в дальнейшем их поддерживали".

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Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 02
Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 03
Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 04
Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 05
Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 06
Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 07
Фото: пресс-центр ОС/ Facebook

Меня очень поразил профессионализм украинских сил, - генерал США Петреус посетил район проведения ООС 08

Источник: https://censor.net.ua/n3132679
 
   
 Топ комментарии
 
Это хорошая новость. Такие ребята просто так на фронт не ездят. Будут выводы....
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Этому генералу можно верить. Правда мы и так гордимся нашими хлопцами и помогаем
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Это - очень высокий уровень Боевой генерал, руководитель боев в Афгане и Ираке!

То что он высокого мнения о наших - серьезный аргумент для стран НАТО взять нас в НАТО.

То есть, мы не только будем просить - нам ЕСТЬ, чем поделиться - а именно, опытом реальных боев с РФ!

жаль что Зеля и Узеленские не способны сформулировать такую простую мысль и продавать так Украину в НАТО...
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Они не будут терпеть обстрелы в деревянных блиндажах.
Наши да - выносливые. Но это как пахать поле лопатой - можно конечно, но зачем если есть трактор с кондиционером?
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Так то оно и есть, но все же, учитывая как кацапсячиее БЫДЛА быкует по всему миру на широку ногу, Столтенбергу нужно отправлять своих ваяк к нашим хлопчам на дамбас. Они поделятся опытом и выносливостью, пусть даже у америкосов вооружение и амуниция в разы лучше.
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Эт точно . Они сначала построят пятизвёздочные блиндажи , перед этим попросив кацапню не стрелять , на время строительных работ ,, а затем будут воевать . ! "Мене дуже вразив професіоналізм українських сил", - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС - Цензор.НЕТ 339 .
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Не, они разнесут все орочьи гнезда в радиусе выстрела 122мм, а потом построят блиндажи(для наших)
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Разнесут "Мене дуже вразив професіоналізм українських сил", - генерал США Петреус відвідав район проведення ООС - Цензор.НЕТ 3900 . Чем вызовут на себя шквальный огонь в ответ , затем снова отправят ответку , затем снова получат её назад ,, и так до тех пор пока не начнётся полномасштабная война , с применением всех видов вооружений .

Хорошо что ты воешь только на диване , а не командуешь подразделениями на передке .
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А шо никто про белую рубашку не говорит?
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видимо,для всех этот человек достоин уважения..
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то есть ему можно под обстрелом так ходить, не жалко.
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надеюсь,Вы не хотите сравнивать степень компетентности и мотивы нахождения на передовой боевого генерал-полковника армии США,директора ЦРУ США и другого человека в белой рубашке?
это даже не несерьёзно,а просто смешно..
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Цэ всё благодоря рехвормам великого полководця - Зе .. Який откосыв вид армии .
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Петреуса украинская армия воодушевляет, а Зеленского - нет, он её побаивается.
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ЦЕ ТРЕБА ЗНАТИ КОЖНОМУ УКРАЇНОЗНАВЦЮ, НАВІТЬ МОСКВОЯЗИЧНОМУ....
Українське слово "край" (воно ж і загальнослов'янське "kraj") дуже багатозначне, а з відмінками , префіксами, суфіксами, прийменниками значень "нєсть числа", кажучи псевдостарослов'янською. Чомусь "аналітики" із- за "парєбріка" завжди вибирають одне і те саме слово для тлумачення суті назви держави Україна - московське "акраїна", хоча на позначення цього поняття в українській вживається єдине правильне слово "околиця", котре ніяким боком не присутнє у назві держави. Інакше : "що по нашому "покушав", те по їхньому "наївся" ! Той очевидний факт, що слово і поняття Україна прямо виходить із "вкраяна" (відрізана, відмежована), "окраяна" (окреслена, відособлена) повністю іґнорується горе-дослідниками, бо зводити його до своєї "акраїни" значно вигідніше, тоді, дивись і "маларосія" виглядає логічно і гламурно.
Нижче подаю цілком здорове судження щодо назви Україна : польський вчений Михайло Красуський у праці «Прадавність української мови» (1880 рік) вважає інакше.

«Слід згадати про походження назви «Україна». Це звісно, ніяка не «окраїна» (такого слова в українські мові взагалі нема - є «околиця»), бо у 12-му столітті, коли є перша письмова згадка такої назви, поруч не було жодної держави, яка б могла назвати могутню ще імперію «окраїною». Натомість ймовірно, що назва «Україна» складається з двох слів «у» (тобто «в», «всередині») та «країна». Так позначалася метрополія, або етнічні землі русинів - господарів Київської Руси, без урахування підлеглих територій. Тобто Русь мінус підлеглі їй території дорівнює У-країна («внутрішні землі»). В німецькій мові теж існує подібний термін Inland (in- в, у, Land - земля, країна), що вживається на противагу Ausland (закордон)». Виникнення цієї назви було зумовлено необхідністю окремого позначення «неколоніальних» територій. Але( й) стара назва Русь зберігалася за Україною ще досить тривалий час. Про що свідчать численні документи та літописи.
А Росія має до історичного та культурного спадку Київської Руси приблизно такий же стосунок, як до відповідного спадку Римської імперії (Roma) має її колишня колонія Румунія (Romania)».
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Визнаний класик української літератури В.Стефаник вживав слово «україна» у значенні «окраина»:
"- Прийшов одної неділі чоловік з Луговиськ та й каже: так і так, ксьондз наш закликає вас до себе. Зібрав я си та й іду. То не далека україна, та й приходжу до лугівського ксьондза."© (новела "Майстер", 1898).
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А про гарантии Будапештского меморандума он ничего не рассказал?
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з блиндажа його хоть выводили повитрям подихати??
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Це Ти ще про хомчака любителя в кущах позагорати не чув, о там де прохвесіонал, і відео є на ютубі у журналіста Шапошнікова
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ключеве слово - був дiректором ЦРУ, щось буде добре.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Меня очень поразил профессионализм украинских сил", - генерал США Петреус посетил район проведения ООС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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