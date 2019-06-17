 Созванное Филаретом на 20 июня собрание поместным собором Киевского патриархата точно не будет, - архиепископ ПЦУ Зоря

"Согласно решению истинного Поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15 декабря 2018 года было принято решение, что Украинская православная церковь Киевского Патриархата как религиозное объединение прекращает свою деятельность путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины. Я был и весь епископат был на этом Соборе, были делегаты от духовенства, мирян, были все те, кто потом спустя некоторое время приняли участие в Объединительном соборе. И есть документы, есть видеозаписи и многочисленные свидетели того, что решение было принято открыто с согласия всех. Один только проголосовал против", – подчеркнул архиепископ Евстратий в интервью на "5 канале", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, даже по уставу Киевского патриархата Поместный собор, архиерейский собор созывается патриархом совместно со Священным Синодом. "Священного синода Киевского патриархата нет. Все члены священного синода КП, которые были в его составе на 15 декабря, за исключением патриарха Филарета и Белгородского митророполита в России никоим образом не поддерживают такое развитие событий. И поэтому то собрание, о котором мы слышим от почетного патриарха под именем Поместного собора, на самом деле это собрание каких-то неизвестно каким образом запрашиваемых лиц на нечто, что можно назвать чем угодно, но Поместным собором Киевского патриархата это точно не будет", – сказал Зоря.
На вопрос ведущей, почему именно сейчас заговорили о якобы расколе в ПЦУ Евстратий Зоря сказал: "Во-первых, усилились влияния в этой ситуации со стороны России. Начали действовать изнутри и, зная болевые точки для Патриарха, через некоторых людей начали просто ему подавать мысли, потому что я абсолютно убежден, здесь надо четко понимать: Патриарх не работает в интересах Москвы и то, что он делает, он думает, что он таким образом спасает единство и идентичность Украинской Церкви, но, к сожалению, то его видение, которое он озвучил, оно очень далеко от реальности. И очень обидно об этом говорить, но от многих людей, это не мое личное впечатление, а от многих специалистов пришлось услышать, что их впечатление, что то, что происходит, в значительной мере связано с возрастными изменениями, которые характерны для преклонного возраста людей".
Архиепископ Евстратий также прокомментировал информацию в СМИ о том, что Константинополь якобы может применить санкции против патриарха Филарета: "Я думаю, что это просто спекуляции. патриарх Филарет является иерархом Украинской православной церкви Константинопольского патриархата. И поэтому все решения, которые касаются ПЦУ, они принимаются Украинской церковью".
Евстратий также сообщил, что Священный синод Православной церкви Украины состоится в конце июня. Он отметил, что к тому времени все православные приходы страны должны пройти перерегистрацию. Такое решение было принято на предыдущем Синоде в мае, однако на сегодня, по информации Евстратия, только епархия, которую возглавляет патриарх Филарет, избегает перерегистрации.
тут йдеться про владу, а не про кількість прихожан
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так зю подкормил гордыню филарета и дал надежду отцу онуфрию, который поехал на онежское озеро
З.Ы.
"тут йдеться про владу, а не про кількість прихожан"
Ну так ведь для них власть=количество приходов,которые они будут окучивать=количество верующих,несущих свою "десятину" ну или просто покупающих церковную атрибутику,не облагаемую никакими налогами,=благосостояние самих попов.Это ведь очевидно,не правда ли?))
-Договорился, бани не будет...
Тебя проклинать будут.
да уж, целостность страны снова под угрозой. спасибо зрадофилам и кремлевским ботам... теперь касьяновы руки разводят и восклицают - ах, как же так?
в лучшем случае его лишат сана по состоянию здоровья, и не допустят до богослужений.
Это как бы Билл Гейтс боялся того шо я скажу шо он дурак. Или Рошшильд - шо назову его бомжем)
Или Мавр сделал свое дело …. ?
За рейтинги переживает.
ЗАЖРАВШИЕСЯ попы ПЦУ гнобят старика Филарета,да еще за то,что реально его кинули с томосом.
Вот как по мне,так ****** Евстратий копия молодого кирюши гундяя......гниловатенький.
Дедулю надо уже изолировать в санаторий.
«Не вполне каноничным вышло молитвенное упоминание блаженнейшего Епифания:
- Наложу большую кучу Епифану в камилавку».
"При виході з трамвая жінку оточили група із 7 людей ромської національності та витягнули з сумки зарядний пристрій (powerbank), після чого жінка почала кричати. Жінка сказала, що викличе поліцію, після чого пристрій їй віддали. Жінка викликала поліцію і в той же час тримала одну із порушниць за футболку (всі інші швидко втекли, окрім чоловіка 40 років). Цей чоловік сильно штовхнув вагітну у плече", - йдеться у повідомленні. Правоохоронці затримали зловмисників поблизу Індустріального мосту.
Через 3 хв із вагітною жінкою зв'язалися патрульні та попросили приїхати на місце затримання та вказати хто саме це був. Постраждала зателефонувала своєму чоловіку і вони разом попрямували до місця затримання, де було упізнано злодіїв. Вже у відділку жінка написала заяву. "З ромів було взято пояснення.
Після деякої нетривалої паперової волокіти всіх ромів було відпущено. Ніби відкрито кримінальне провадження. Як відомо, роми приїхали з Берегово (Закарпатська область)", - підсумували у "Київ Оперативний".
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Как бы не развалился...