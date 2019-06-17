 Созванное Филаретом на 20 июня собрание поместным собором Киевского патриархата точно не будет, - архиепископ ПЦУ Зоря

"Согласно решению истинного Поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15 декабря 2018 года было принято решение, что Украинская православная церковь Киевского Патриархата как религиозное объединение прекращает свою деятельность путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины. Я был и весь епископат был на этом Соборе, были делегаты от духовенства, мирян, были все те, кто потом спустя некоторое время приняли участие в Объединительном соборе. И есть документы, есть видеозаписи и многочисленные свидетели того, что решение было принято открыто с согласия всех. Один только проголосовал против", – подчеркнул архиепископ Евстратий в интервью на "5 канале", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, даже по уставу Киевского патриархата Поместный собор, архиерейский собор созывается патриархом совместно со Священным Синодом. "Священного синода Киевского патриархата нет. Все члены священного синода КП, которые были в его составе на 15 декабря, за исключением патриарха Филарета и Белгородского митророполита в России никоим образом не поддерживают такое развитие событий. И поэтому то собрание, о котором мы слышим от почетного патриарха под именем Поместного собора, на самом деле это собрание каких-то неизвестно каким образом запрашиваемых лиц на нечто, что можно назвать чем угодно, но Поместным собором Киевского патриархата это точно не будет", – сказал Зоря.

На вопрос ведущей, почему именно сейчас заговорили о якобы расколе в ПЦУ Евстратий Зоря сказал: "Во-первых, усилились влияния в этой ситуации со стороны России. Начали действовать изнутри и, зная болевые точки для Патриарха, через некоторых людей начали просто ему подавать мысли, потому что я абсолютно убежден, здесь надо четко понимать: Патриарх не работает в интересах Москвы и то, что он делает, он думает, что он таким образом спасает единство и идентичность Украинской Церкви, но, к сожалению, то его видение, которое он озвучил, оно очень далеко от реальности. И очень обидно об этом говорить, но от многих людей, это не мое личное впечатление, а от многих специалистов пришлось услышать, что их впечатление, что то, что происходит, в значительной мере связано с возрастными изменениями, которые характерны для преклонного возраста людей".

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Архиепископ Евстратий также прокомментировал информацию в СМИ о том, что Константинополь якобы может применить санкции против патриарха Филарета: "Я думаю, что это просто спекуляции. патриарх Филарет является иерархом Украинской православной церкви Константинопольского патриархата. И поэтому все решения, которые касаются ПЦУ, они принимаются Украинской церковью".

Евстратий также сообщил, что Священный синод Православной церкви Украины состоится в конце июня. Он отметил, что к тому времени все православные приходы страны должны пройти перерегистрацию. Такое решение было принято на предыдущем Синоде в мае, однако на сегодня, по информации Евстратия, только епархия, которую возглавляет патриарх Филарет, избегает перерегистрации.