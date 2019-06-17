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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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Все про:УПЦ КП (477) Филарет (451) Евстратий (Зоря) (60) ПЦУ (390)

 Созванное Филаретом на 20 июня собрание поместным собором Киевского патриархата точно не будет, - архиепископ ПЦУ Зоря

Архиепископ Черниговский и Нежинский, заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий (Зоря) утверждает, что инициированное почетным патриархом Филаретом собрание, "ни в коем случае не может быть Поместным собором УПЦ Киевского патриархата.

"Согласно решению истинного Поместного собора УПЦ Киевского патриархата 15 декабря 2018 года было принято решение, что Украинская православная церковь Киевского Патриархата как религиозное объединение прекращает свою деятельность путем объединения и присоединения к создаваемой Православной церкви Украины. Я был и весь епископат был на этом Соборе, были делегаты от духовенства, мирян, были все те, кто потом спустя некоторое время приняли участие в Объединительном соборе. И есть документы, есть видеозаписи и многочисленные свидетели того, что решение было принято открыто с согласия всех. Один только проголосовал против", – подчеркнул архиепископ Евстратий в интервью на "5 канале", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, даже по уставу Киевского патриархата Поместный собор, архиерейский собор созывается патриархом совместно со Священным Синодом. "Священного синода Киевского патриархата нет. Все члены священного синода КП, которые были в его составе на 15 декабря, за исключением патриарха Филарета и Белгородского митророполита в России никоим образом не поддерживают такое развитие событий. И поэтому то собрание, о котором мы слышим от почетного патриарха под именем Поместного собора, на самом деле это собрание каких-то неизвестно каким образом запрашиваемых лиц на нечто, что можно назвать чем угодно, но Поместным собором Киевского патриархата это точно не будет", – сказал Зоря.

На вопрос ведущей, почему именно сейчас заговорили о якобы расколе в ПЦУ Евстратий Зоря сказал: "Во-первых, усилились влияния в этой ситуации со стороны России. Начали действовать изнутри и, зная болевые точки для Патриарха, через некоторых людей начали просто ему подавать мысли, потому что я абсолютно убежден, здесь надо четко понимать: Патриарх не работает в интересах Москвы и то, что он делает, он думает, что он таким образом спасает единство и идентичность Украинской Церкви, но, к сожалению, то его видение, которое он озвучил, оно очень далеко от реальности. И очень обидно об этом говорить, но от многих людей, это не мое личное впечатление, а от многих специалистов пришлось услышать, что их впечатление, что то, что происходит, в значительной мере связано с возрастными изменениями, которые характерны для преклонного возраста людей".

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Архиепископ Евстратий также прокомментировал информацию в СМИ о том, что Константинополь якобы может применить санкции против патриарха Филарета: "Я думаю, что это просто спекуляции. патриарх Филарет является иерархом Украинской православной церкви Константинопольского патриархата. И поэтому все решения, которые касаются ПЦУ, они принимаются Украинской церковью".

Евстратий также сообщил, что Священный синод Православной церкви Украины состоится в конце июня. Он отметил, что к тому времени все православные приходы страны должны пройти перерегистрацию. Такое решение было принято на предыдущем Синоде в мае, однако на сегодня, по информации Евстратия, только епархия, которую возглавляет патриарх Филарет, избегает перерегистрации.

Источник: https://censor.net.ua/n3132678
 
   
 Топ комментарии
 
например, Украина и ее целостность? Ты это хотел сказать, кацап?

да уж, целостность страны снова под угрозой. спасибо зрадофилам и кремлевским ботам... теперь касьяновы руки разводят и восклицают - ах, как же так?
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да, уж...Филарет никак не успокоится....на радость мокшанам((
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Что-то всё мародёрское трещит по швам!
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Попы никак прихожан поделить не могут Созванное Филаретом на 20 июня собрание поместным собором Киевского патриархата точно не будет, - архиепископ ПЦУ Зоря - Цензор.НЕТ 633
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бовк...
тут йдеться про владу, а не про кількість прихожан
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нІКОЛИ НЕ ГОВОРИ НІКОЛИ. пОЖИВЕМО - ПОБАЧИМО. чОМУ ЗАГЛОХ ПЕРЕХІД ЦЕРКОВНИХ ГРОМАН ДО ПЦУ ІЗ МОКШАНСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ. щОСЬ НЕ ВСЕ ЛАДИТЬСЯ В ДАТСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ.
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Ну якщо самого Папріарха "налюбили", то рядові попи крєпко задумались.) Воно їм треба?
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чОМУ ЗАГЛОХ ПЕРЕХІД ЦЕРКОВНИХ ГРОМАН ДО ПЦУ ІЗ МОКШАНСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
--

так зю подкормил гордыню филарета и дал надежду отцу онуфрию, который поехал на онежское озеро
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Имхо-так и есть.Попам ***** что бог-един.В идеале для них-что бы у каждого занюханного попика была своя церквушка и свой мало-мальский приход(не путать с наркотическим).Поповская братия ведь не сеет и не пашет,а только учит как правильно поклоны бить и молится Деду Морозу,богу,воле случая(нужное подчеркнуть).В какую церковь народ понесет денежки -та церковь и ближе к богу)).Это все,что нужно знать о попах и их церквях(синагогах,мечетях и т.д.(нужное подчеркнуть)).
З.Ы.
"тут йдеться про владу, а не про кількість прихожан"

Ну так ведь для них власть=количество приходов,которые они будут окучивать=количество верующих,несущих свою "десятину" ну или просто покупающих церковную атрибутику,не облагаемую никакими налогами,=благосостояние самих попов.Это ведь очевидно,не правда ли?))
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да, уж...Филарет никак не успокоится....на радость мокшанам((
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Странная у тебя логика. Когда Эпифаний перетягивал к себе верующих - кацапы злые были (так ведь?), а когда Филарет делает то же самое - теперь якобы кацапы радуются.. Созванное Филаретом на 20 июня собрание поместным собором Киевского патриархата точно не будет, - архиепископ ПЦУ Зоря - Цензор.НЕТ 3084
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-Ты за баню договорился?
-Договорился, бани не будет...
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Шкода, що людина , котра дуже багато зробила для становлення українського православ'я - стала на шляху розвитку свого дітища.. Не розумію я останні вчинки Його Святості Філарета..
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филарет агент кгб!!! 28 лет по заданию путина и новинского разваливал украинскую церковь!!! только ПОРОШЕНКО способен создать единую церковь украины!! кто против ПОРОШЕНКО- тот подстилка *****!!!
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Филарет, думай о будущем.

Тебя проклинать будут.
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порохоботы? Да. Они всех проклинают. Плевать на них.
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опять твои проекции. это ваш лозунг "кто не с нами - тот против нас"
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Ой, напугали волка Луной. Верящие в летающих мущинок, а так же в то что "не пожелай зла бл. своему" - будут читать заклинания шоб дед, посредством которого Яхве "проверяетверу", т.е., делает полезную вещь для укрепления этих верователей - шоб орудие в руках Яхве "горело вечно". Я ниче не перепутал в этих пещерных сказках то? Созванное Филаретом на 20 июня собрание поместным собором Киевского патриархата точно не будет, - архиепископ ПЦУ Зоря - Цензор.НЕТ 386
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например, Украина и ее целостность? Ты это хотел сказать, кацап?

да уж, целостность страны снова под угрозой. спасибо зрадофилам и кремлевским ботам... теперь касьяновы руки разводят и восклицают - ах, как же так?
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Илюша, как там в Сызрани, уже провели канализацию? Или так и ходиш ,,до ветру"?
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А если Фил эту Зорю отлучит от УПЦ КП? Что тогда, будет как Толстой - всю жизнь готовиться "гореть вечно"? Созванное Филаретом на 20 июня собрание поместным собором Киевского патриархата точно не будет, - архиепископ ПЦУ Зоря - Цензор.НЕТ 8669
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Зоре это как раз не грозит. А вот угроза быть преданным анафеме повторно для Фили вполне реальна.

в лучшем случае его лишат сана по состоянию здоровья, и не допустят до богослужений.
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Да ему как раз побоку эти нелепые ритуалы, он то знает что все это - фуфло для потехи стада.
Это как бы Билл Гейтс боялся того шо я скажу шо он дурак. Или Рошшильд - шо назову его бомжем)
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А кто конкретно голосовал против? Почему во всех публикациях пишут что один проголосовал против, но кто он не указывается?
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это дипломатия - чтобы не позорить. Это был Белгородский митрополит, у которого митрополия в РФ находится.
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Да я слышал что в россии ?!!! несколько (три вроде) иерарха. И как будто бы из этих и подстрекают престарелого дедугана.
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Может я что то пропустил, но кто подскажет почему Порох никак не комментирует действия Филарета ? Ведь до получения Томоса он был такой разговорчивый и после еще больше ….
Или Мавр сделал свое дело …. ?
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Где успех - там и Петька. А где скандал - оно ему не надо )
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Коротше - зробив Томас Пєдро через оппу. До речі, як і все інше що він робив. А тепер його оппа вилазить наверх релігійними конфліктами.
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Та як переріжуться пара тис. віропітеків, то таке, але Європа подивиться і скаже: нафіг нам напівпечерна країна да додачу до різних нігерів?
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Он понял, наконец, что много говорить - вредно.
За рейтинги переживает.
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при всій неповазі до того, що він зараз робить, хочу зауважити, що не кожен в такому віці може ще якийсть двіж замутити
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кто такой зоря ? а шнырь пифаний где ? в кацапию погнал ?
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Томос получился с каким-то осадком. Думаю, это Петя переинтриговал.
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Вот и получается,что ув.Филарет боролся не за независимую украинскую церковь,а за себя в истории.Печально,но факты говорят об этом.
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вообще-то жуть какая-то.
ЗАЖРАВШИЕСЯ попы ПЦУ гнобят старика Филарета,да еще за то,что реально его кинули с томосом.
Вот как по мне,так ****** Евстратий копия молодого кирюши гундяя......гниловатенький.
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Филарет парашенцам продался.

Дедулю надо уже изолировать в санаторий.
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При Порошенко дед был шелковый - а теперь кремлю+ зеро продался
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"Патриарх не работает в интересах Москвы" = это тоже самое, что утверждать, что Филарету 5 лет и мальчик не понимает на кого он работает.
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Что же такого наобещал Петя Филарету за Томос, что теперь не может выполнить уйдя с кресла. Что-то очень хлбное из госкормушки.
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Просто Петя ушел и Филя подстраивается под новую власть - под ту, которая против томоса, против Украины
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что-то вроде Межгоря, Петя ему пообещал.
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новая власть ведет себя как полжено, не лезет в поповские разборки. Хвати что там Петя наследил.
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Доверенный диакон докладывает Филарету, как прошло богослужение:
«Не вполне каноничным вышло молитвенное упоминание блаженнейшего Епифания:
- Наложу большую кучу Епифану в камилавку».
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Кинули Филарета через карандаш, как он в своё время предал и кинул своего прежнего Патриарха, а теперь терпит расплату за содеянный грех. Дело пахнет второй анафемой, или дурдомом.
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...15 червня в столиці на вагітну жінку напали злодії ромської національності та витягнули з її сумки особисті речі.Подія сталася на зупинці трамвая "Національний Авіаційний університет".
"При виході з трамвая жінку оточили група із 7 людей ромської національності та витягнули з сумки зарядний пристрій (powerbank), після чого жінка почала кричати. Жінка сказала, що викличе поліцію, після чого пристрій їй віддали. Жінка викликала поліцію і в той же час тримала одну із порушниць за футболку (всі інші швидко втекли, окрім чоловіка 40 років). Цей чоловік сильно штовхнув вагітну у плече", - йдеться у повідомленні. Правоохоронці затримали зловмисників поблизу Індустріального мосту.
Через 3 хв із вагітною жінкою зв'язалися патрульні та попросили приїхати на місце затримання та вказати хто саме це був. Постраждала зателефонувала своєму чоловіку і вони разом попрямували до місця затримання, де було упізнано злодіїв. Вже у відділку жінка написала заяву. "З ромів було взято пояснення.
Після деякої нетривалої паперової волокіти всіх ромів було відпущено. Ніби відкрито кримінальне провадження. Як відомо, роми приїхали з Берегово (Закарпатська область)", - підсумували у "Київ Оперативний".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/309739-u_kijevi_banda_zlodijiv_napala_na_vagitnu_hinku
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Петя куда не всунется, везде не то, так и с томосом.
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Я боюсь, как бы теперь с ЕС чего плохого не случилось.
Как бы не развалился... Скликане Філаретом на 20 червня зібрання помісним собором Київського патріархату точно не буде, - архієпископ ПЦУ Зоря - Цензор.НЕТ 9761
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСозванное Филаретом на 20 июня собрание поместным собором Киевского патриархата точно не будет, - архиепископ ПЦУ Зоря
 
 
 
 
 
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