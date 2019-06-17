 Пограничники передали полиции воевавшего на Донбассе наемника РФ

Как сообщает департамент по работе с СМИ Госпогранслужбы, оперативники установили, что в 2015 году "наш соотечественник принимал участие в преступных действиях подразделений так называемого Казачьего Союза войска Донского", передает Цензор.НЕТ.
Для проведения соответствующих следственных действий, гражданина передали следователям ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области, по этому факту направлено уведомление об уголовном преступлении по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности".
Польський активіст Томаш Бартецький викликав кандидата у президенти Володимира Зеленського на змагання з української мови. Відповідне відеозвернення Бартецький опублікував на своєму аккаунті у Фейсбук.
Він говорить, що звертався письмово до Володимира Зеленського, але відповіді не отримав. Тому вирішив зробити відеозвернення.
Закликаю пана Володимира Зеленського позмагатися зі мною навичками володіння українською мовою. Для нас обох українська мова є іноземною. Вашою перевагою є те, що ви народилися в Україні і прожили тут десь 40 років. Я народився в Польщі, де проживаю на постійній основі, - сказано у відеозверненні.
Бартецький наголошує на перевазі Зеленського.
Я тільки періодично приїзджаю в Україну, тому що мене цікавить українська історія, культура та мова. Незважаючи на вашу велику перевагу я готовий з вами позмагатися. Думай. Те.
Активіст і раніше публікував матеріали на українську тематику. Зокрема він спростовував фейк-новину про побиття польськими радикалами літнього чоловіка у Самборі Львівської області. Також він неодноразово публікував матеріали про стан переходів на польсько-українському кордоні.
ок, belsat.eu
ГПУ не предоставила хоть каких то доказательств вины Януковича и поэтому все международные организации сняли санкции с Януковича. Он может спокойно лететь в любую точку мира, благодаря Порошенко, который назначил руководителей всех этих служб!
Зеленский, если я не увижу до выборов этих ублюдков в розыске хотя бы в Украине - ты пролетишь вслед за Барыго-Мародером!
Мне глубоко насрать на твою смартотизацию когда в стране война!