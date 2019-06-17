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Все про:Госпогранслужба (3339) Донбасс (18747) наемники РФ (856)

 Пограничники передали полиции воевавшего на Донбассе наемника РФ

Оперативные сотрудники Донецко-Луганского регионального управления Государственной пограничной службы на КПВВ "Новотроицкое" пресекли попытку перемещения через линию соприкосновения гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности российской оккупационной администрации на Донбассе.

Как сообщает департамент по работе с СМИ Госпогранслужбы, оперативники установили, что в 2015 году "наш соотечественник принимал участие в преступных действиях подразделений так называемого Казачьего Союза войска Донского", передает Цензор.НЕТ.

Для проведения соответствующих следственных действий, гражданина передали следователям ГУ Нацполиции Украины в Донецкой области, по этому факту направлено уведомление об уголовном преступлении по ст. 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Наемник "ЛНР" задержан в Попасной при проверке документов на вокзале, - Нацполиция. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3132674
 
   
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жостко накажут - отправят в лугандон дослужувати
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Поляк викликав Зеленського на мовний поєдинок: "Думай. Те." Пограничники передали полиции воевавшего на Донбассе наемника РФ - Цензор.НЕТ 9290





Пограничники передали полиции воевавшего на Донбассе наемника РФ - Цензор.НЕТ 7662
Польський активіст Томаш Бартецький викликав кандидата у президенти Володимира Зеленського на змагання з української мови. Відповідне відеозвернення Бартецький опублікував на своєму аккаунті у Фейсбук.
Він говорить, що звертався письмово до Володимира Зеленського, але відповіді не отримав. Тому вирішив зробити відеозвернення.
Закликаю пана Володимира Зеленського позмагатися зі мною навичками володіння українською мовою. Для нас обох українська мова є іноземною. Вашою перевагою є те, що ви народилися в Україні і прожили тут десь 40 років. Я народився в Польщі, де проживаю на постійній основі, - сказано у відеозверненні.
Бартецький наголошує на перевазі Зеленського.
Я тільки періодично приїзджаю в Україну, тому що мене цікавить українська історія, культура та мова. Незважаючи на вашу велику перевагу я готовий з вами позмагатися. Думай. Те.
Активіст і раніше публікував матеріали на українську тематику. Зокрема він спростовував фейк-новину про побиття польськими радикалами літнього чоловіка у Самборі Львівської області. Також він неодноразово публікував матеріали про стан переходів на польсько-українському кордоні.
ок, belsat.eu
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Карликовий тугодум без папірця може лише бекати.
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Да это теперь будет "публичная порка" вроде как помахать указательным пальчиком что так делать нельзя.Пограничникам ордена премии однозначно... Правильно было иметь полевой трибунал отвести за угол и все дела... Прикордонники передали поліції найманця РФ, який воював на Донбасі - Цензор.НЕТ 922
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Будет сидеть. Был бы ГРУшником или костромским десантником - отпустили бы или поменяли на непонятно кого. Всех по-настоящему ценных для РФ пленников выпустили. Журналистов Лайф-ньюса с ПЗРК в багажнике и армавирских спецназовцев просто отпустили. А про Сенцова все забыли.
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Та такие не попадаются, или раз в пять лет, парочка. Может ихтамнет?
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СБУ до сих пор не объявила в розыск Уткина (тот самый Вагнер), который спокойно ездит в Украину к матери!
ГПУ не предоставила хоть каких то доказательств вины Януковича и поэтому все международные организации сняли санкции с Януковича. Он может спокойно лететь в любую точку мира, благодаря Порошенко, который назначил руководителей всех этих служб!
Зеленский, если я не увижу до выборов этих ублюдков в розыске хотя бы в Украине - ты пролетишь вслед за Барыго-Мародером!
Мне глубоко насрать на твою смартотизацию когда в стране война!
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Да времена меняются раньше зарыли по тихому, а сейчас передали суд отпустит.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПограничники передали полиции воевавшего на Донбассе наемника РФ
 
 
 
 
 
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