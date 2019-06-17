 После введения нового правописания нужно менять Конституцию с учетом новых правил, - замглавы Минобразования Стриха

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ученый рассказал в интервью "Главкому".
В то же время Стриха отметил, что он "политический реалист и понимает, что в ближайшее время этого не произойдет - сначала государству следует пережить эпоху "Зе".
"Перед нами очень много вызовов сейчас и, очевидно, тот вызов, о котором мы говорим сейчас не самый большой. Сейчас нам надо защитить и закрепить это правописание", - считает сопредседатель Комиссии по вопросам правописания.
"Такой вариант тоже возможен, но для того мы и проводили наше решение консенсусом, чтобы человек, который вздумает отменить постановление Кабмина, одновременно зачеркнет единогласное решение коллегии министерства и президиума Академии наук", - сказал ученый и отметил, что "президиум и Академия - это очень консервативный орган, то есть, их единогласное решение - это сложная вещь".
Стриха также напомнил, что новое правописание было единогласно принято и членами Комиссии по вопросам правописания.
"То есть человек, который решится отменить эти изменения, противопоставит себя всему языковому сообществу", - утверждает заместитель министра образования и науки Украины.
Напомним, 22 мая Кабинет министров одобрил "Украинское правописание" в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.
Как сообщалось, 3 июня Минобразования опубликовало финальные изменения в правописании.
Не хватало еще Конституцию отдать на растерзание таким как Стриха.
Переживать эпоху "Зе" таким как Стриха придется очень долго, потому, что украинский народ больше не допустит к власти евровампиров, пьющих кровь украинцев и танцующих на их костях.
Хватит и того, что к примеру на 1+1 выдумали слово троща, которого раньше не было и лепят эту глупость во всех своих новостях.
неактуально,бо є перехідний період..
досі у нас прирівняні політологія,скульптура та фізика .І це треба змінити
Вживання ПАРАЛЕЛЬНИХ ФОРМ дозволяється у наступних випадках:
У прізвищах та іменах людей передавати звук [g] можна як буквою г, так і ґ: Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гуллівер і Ґуллівер;У словах давньогрецького і латинського походження, у яких традиційно буквосполучення au транслітерується як ау,
допускаються орфографічні варіанти: аудієнція і авдієнція, аудиторія і
авдиторія, лауреат і лавреат, пауза і павза, фауна і фавна;У словах грецького походження, у яких традиційно буквосполучення th передається літерою ф,
допускається паралельне використання двох варіантів: анафема й анатема,
дифірамб і дитирамб, ефір і етер, кафедра і катедра, логарифм і
логаритм, міф і міт, Афіни й Атени тощо.На початку слів зазвичай пишемо і, проте деякі слова мають варіанти з голосним и: ірій і ирій, ірод і ирод (дуже жорстока людина);Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть мати закінчення -и: гідности, незалежности, радости, чести, хоробрости, а також крови, любови, осени, соли, Руси, Білоруси.
Например: назвал женщину политика не "Членкiня" - три года тюрьмы.
До индика вже хто додумався?
Може краще вже англійською - турок чи turkey?