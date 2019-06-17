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 Политика Украины, Общество
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Все про:Конституция (2025) украинский язык (686) Стриха (1)

 После введения нового правописания нужно менять Конституцию с учетом новых правил, - замглавы Минобразования Стриха

Ученый, заместитель министра образования и науки Украины, сопредседатель Комиссии по вопросам правописания Максим Стриха считает, что после введения нового правописания надо менять Конституцию с учетом новых правил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом ученый рассказал в интервью "Главкому".

В то же время Стриха отметил, что он "политический реалист и понимает, что в ближайшее время этого не произойдет - сначала государству следует пережить эпоху "Зе".

"Перед нами очень много вызовов сейчас и, очевидно, тот вызов, о котором мы говорим сейчас не самый большой. Сейчас нам надо защитить и закрепить это правописание", - считает сопредседатель Комиссии по вопросам правописания.

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"Такой вариант тоже возможен, но для того мы и проводили наше решение консенсусом, чтобы человек, который вздумает отменить постановление Кабмина, одновременно зачеркнет единогласное решение коллегии министерства и президиума Академии наук", - сказал ученый и отметил, что "президиум и Академия - это очень консервативный орган, то есть, их единогласное решение - это сложная вещь".

Стриха также напомнил, что новое правописание было единогласно принято и членами Комиссии по вопросам правописания.

"То есть человек, который решится отменить эти изменения, противопоставит себя всему языковому сообществу", - утверждает заместитель министра образования и науки Украины.

Напомним, 22 мая Кабинет министров одобрил "Украинское правописание" в новой редакции, разработанной Украинской национальной комиссией по вопросам правописания.

Как сообщалось, 3 июня Минобразования опубликовало финальные изменения в правописании.

Источник: https://censor.net.ua/n3132673
 
 
 Топ комментарии
 
Українська мова, яку я вивчав у школі, була вишуканою та заслужено вважалася однією з найбільш милозвучних. Так що Зе обов'язково має скасувати ваших "члєнкинь", "катедри", "міти" і т.д.
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Орфографическая комиссия вернула к жизни ряд особенностей "харьковского" правописания, которое утверждено в 1928 году. По убеждению членов комиссии, их восстановление имеет научную основу. Авторы уверены, что именно так мы сможем вернуться к "исконному украинскому языку. Например:
анафема - анатема, ефір - етер, міф, міфологія" - міт и мітологія, Афіни - Атени, аудієнція - авдієнція, аудиторія - авдиторія, пауза - павза, фауна - фавна....
(мені дуже не звично і...не зрозуміло - нащо?)
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Проходит династия Мин, династия Цин, эпоха "Зе". И по великой Хуанхэ проплывает труп хуйла.
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Отож бо! Це лише такий надуманий привід змінити Конститую.
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В то же время Стриха отметил, что он "политический реалист и понимает, что в ближайшее время этого не произойдет - сначала государству следует пережить эпоху "Зе".

Не хватало еще Конституцию отдать на растерзание таким как Стриха.
Переживать эпоху "Зе" таким как Стриха придется очень долго, потому, что украинский народ больше не допустит к власти евровампиров, пьющих кровь украинцев и танцующих на их костях.
Хватит и того, что к примеру на 1+1 выдумали слово троща, которого раньше не было и лепят эту глупость во всех своих новостях.
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Что же это за страна такая, что каждый чиновник хочет под себя помнятьк онституцию!? В США это всго несколько попаравок за все их многостелетнее сущствование.
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не поміняти,а виправити згідно нової граматики.
неактуально,бо є перехідний період..
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Шоб змівнити Конституцію - потрібно 300 голосів. Це взагалі нереально. Тому Срих може засунути собі в дупкиню ці дебільні зміни
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А не краще змінити державних діячів, що не знайшли нічого важливішого, ніж змінювати правопис. Виходить так, що ті кого влаштовує теперішній правопис - дурбеленики. Якби змінити Конституцію у бік зменшення вдвічі кількості народних депутатів - оце діло, а з усім іншим нехай ідуть в сраку.
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АКАДЕМІЮ НАУК УКРАЇНИ ДАВНО потрібно почистити..як"авгієві стайні"
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Взагалі повністю розпустити. Толку від неї - нуль цілих і нуль десятих
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на сай.юа бачив хорошу пропозицію реформування..
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бажано щоб все відбувалось в природній спосіб.
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Академия наук полностью доказала свою никчемность и бесполезность. Фундаментальные науки, технологии - не, это не наш путь. Главное - придумать новые правила языка. Вопрос - что это дало/даст Украине и миру?
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це дійсно проблема..
досі у нас прирівняні політологія,скульптура та фізика .І це треба змінити
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Вживання ПАРАЛЕЛЬНИХ ФОРМ дозволяється у наступних випадках:

У прізвищах та іменах людей передавати звук [g] можна як буквою г, так і ґ: Вергілій і Верґілій, Георг і Ґеорґ, Гуллівер і Ґуллівер;У словах давньогрецького і латинського походження, у яких традиційно буквосполучення au транслітерується як ау,
допускаються орфографічні варіанти: аудієнція і авдієнція, аудиторія і
авдиторія, лауреат і лавреат, пауза і павза, фауна і фавна;У словах грецького походження, у яких традиційно буквосполучення th передається літерою ф,
допускається паралельне використання двох варіантів: анафема й анатема,
дифірамб і дитирамб, ефір і етер, кафедра і катедра, логарифм і
логаритм, міф і міт, Афіни й Атени тощо.На початку слів зазвичай пишемо і, проте деякі слова мають варіанти з голосним и: ірій і ирій, ірод і ирод (дуже жорстока людина);Іменники на -ть після приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у родовому відмінку однини можуть мати закінчення : гідности, незалежности, радости, чести, хоробрости, а також крови, любови, осени, соли, Руси, Білоруси.
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Менять не Конституцию, а Уголовный кодекс! Иначе от суржыков не избавиться.
Например: назвал женщину политика не "Членкiня" - три года тюрьмы.

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А назвал не ********. а ***** - сразу пятерку строгача
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жінка політик не політкиня а політесса ! Після запровадження нового правопису потрібно міняти Конституцію з урахуванням нових правил, - заступник голови Міносвіти Стріха - Цензор.НЕТ 2247
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Не годиться. бо політес - термін, шо означає ввічливість, а наші політкині такими ніколи не булуть
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А шо там про ИНДИК?
До индика вже хто додумався?
Може краще вже англійською - турок чи turkey?
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Більше за всих недоволені новим українським правописом ті, хто ніколи не використовує українську мову. Зокрема найчутніше волання з боку запорєбріка.
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Тепер навіть якшо хтось і хотів перейти на українську. то добряче два рази подумає чи варто
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Не приживеться ота їхня "реформа".Як говорили,так і будуть говорити.А хто хоче перейти на українську,то нехай переходить,і не зважає на "забавки" міносвіти.
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ото хай хтуни і далі йєзиком опходяця - а кому мова рідна, живе іншими бажаннями
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Хотів - не хотів то маячня. Той хто хоче перейде і так, той хто не хотів найде причину.
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Природно було б не забороняти попередній (тобто поточно уживаний) правопис. Крім того, правопис має відповідати поточній практиці уживання мови і слугувати її поширенню та розвитку. На поточний момент українську мову продовжують винищувати і гнобити. Двадцять вісім років незалежності нічого не принесли для її поширення і розвитку. Спостереження героїчного ентузіазму одинаків надає лише ілюзію успіхів. Харківським чинушам, одеським ментярам чи будь-якому банківському офісному планктону чхати на українську мову. Жодних органцізаційних заходів для поширення та вкорінення української мови у суспільне виробництво країни, де титульна нація - українці , не спостерігається. Натомість безперервно продовжується дикий гавкіт про нацыанальноє угнітєніє. Чи запропоновані "новації" до правопису дуже втішили б душі тих носіїв нашої мови, кого кожен день по одному-двох розстрілювали в тридцятих, кого морили на смерть у "штрафних ізоляторах" в сімдесяті, кому, врешті, "допомагали накласти на себе руки", якщо запроторити "до білих ведмедів" було "накладно"? Розум - навряд. Надто "контекстнозалежною" виглядає мова з запропонованими "новаціями" - прямо до якогось соромітництва доходить: "гетер" - це, швидше, "самець гетери", чим "темна матерія". Можуть "закидати", що потрібно "боротися з русизмами, з впливами...". "Впливи" - і що? Ось у ******** англійській мові уся військова та політична термінологія має нормандське, тобто, власне кажучи, французьке, походження. Це наші вороги бояться нас навіть мертвих і тому їх улюблене заняття - плюндрувати наші могили. Але чи варто нам теж воювати з наслідками доконаних фактів?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле введения нового правописания нужно менять Конституцию с учетом новых правил, - замглавы Минобразования Стриха
 
 
 
 
 
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