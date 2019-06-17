 Наемники РФ пытаются дискредитировать ВСУ и первых лиц государства, распространяя фейк о захвате украинскими военными части Донецка, - ОС

Об этом заявляют в Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
"В сети Интернет распространяется информация о якобы занятия позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности! Цель этого информационного вброса направлена на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и спланированных ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины", - заявили в ОС.
Отмечается, что для создания фейка, пропагандисты использовали личные данные лиц, которые когда-то были бойцами добровольческих подразделений, но сейчас проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины.
"Враждебные пропагандистские ресурсы идут на любые шаги для дестабилизации ситуации в информационном поле Украины. Призываем представителей СМИ внимательно проверять информацию и использовать только проверенные и достоверные источники", - отметили в ОС.
"Командование операции Объединенных сил сообщает, что воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила надежно удерживают позиции на определенных участках ответственности, выполняющих боевые задачи в рамках действующего законодательства Украины и норм Международного гуманитарного права", - добавили Объединенные силы.
- есть большая вероятность прилета снаряда
якобы от ВСУ прямо в очередь за паспортами Московии...
жаль что фейк! (но намек услышан...)))
https://vk.com/avzhuravko
https://ok.ru/profile/587314708753
Алексей Журавко вчера в 15:41
Дорогие друзья !
Зеленский (его ещё называют президентом мира Украины), в Мариуполе принял участие в торжествах, посвящённых пятилетней годовщине оккупации города нацистами и убийцами.
Мероприятие проходило под флагами нацистского батальона «Азов», где был изображен «волчий крюк».
Владимир Зеленский, ты такой же кровавый, как Петр Порошенко. Хорошо что твой героический дед, который боролся против коричневой чумы и нацизма, не дожил до этого позора. Мне жаль, что слова расходятся с делами.
"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение - отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, поскольку обеспечивает большую безопасность для населения - оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения... Также улучшается и наше положение - отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия", - сказал Ильницкий.
По его словам, таким образом, в Марьинке уже практически не осталось "серой зоны", а до временно оккупированных Александровки и Донецка от новых позиций - 100-250 метров.
Эту информацию подтвердил в Фейсбуке военный корреспондент ТРК "Украина" Алексей Кашпоровский.
"Украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А "серая зона" передвинулась в Трудовской район "
главное, что только серую зону передвинули в один из районов Донецка, а сами туда ни шагу не сделали и не сделают из принципа, вот будут сидеть в метре от границы, но не далее.