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Все про:ООН (2778) Донбасс (18747) фейк (217)

 Наемники РФ пытаются дискредитировать ВСУ и первых лиц государства, распространяя фейк о захвате украинскими военными части Донецка, - ОС

Наемники России распространяют в интернете ложную информацию о захвате украинскими военными части территории города Донецка.

Об этом заявляют в Операции объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

"В сети Интернет распространяется информация о якобы занятия позиций подразделением ДУК ПС и военнослужащими отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила непосредственно на территории города Донецка. Сообщаем, что эта информация не соответствует действительности! Цель этого информационного вброса направлена ​​на дискредитацию подразделений Вооруженных Сил Украины и первых лиц государства в контексте политических процессов, происходящих в Украине и на внешнеполитической арене. В частности, на фоне предстоящего заседания ТКГ в Минске и спланированных ближайшее время зарубежных визитов политического руководства Украины", - заявили в ОС.

Отмечается, что для создания фейка, пропагандисты использовали личные данные лиц, которые когда-то были бойцами добровольческих подразделений, но сейчас проходят службу в рядах Вооруженных Сил Украины.

"Враждебные пропагандистские ресурсы идут на любые шаги для дестабилизации ситуации в информационном поле Украины. Призываем представителей СМИ внимательно проверять информацию и использовать только проверенные и достоверные источники", - отметили в ОС.

"Командование операции Объединенных сил сообщает, что воины отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила надежно удерживают позиции на определенных участках ответственности, выполняющих боевые задачи в рамках действующего законодательства Украины и норм Международного гуманитарного права", - добавили Объединенные силы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В преддверии переговоров в Минске враг обстреливает Донбасс из крупных калибров и распространяет фейки о готовящихся атаках ВСУ, - ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3132669
 
 
 Топ комментарии
 
ВСУ в принципе не может захватить Донецк! Оно может его ОСВОБОДИТЬ. Прошу не путать.
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жаль что не захватили весь
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Все правільно "нас там нєт",гібридним членом по губах росіянцям))
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Судя по настрою провокаторов из ФСБ/ГРУ
- есть большая вероятность прилета снаряда
якобы от ВСУ прямо в очередь за паспортами Московии...
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У путіна немає бажання припиняти війну, навпаки путін вже випробовує малі ядерні заряди на безлюдних островах та архипелагах Півночі, щоб підготувати обстріл Донецька та Луганська, для того щоб налякати ЄС та США. Послухайте що говорять спікери путіна, такі як Жириновський: "потрібно нанести ядерний удар, щоб показати свою силу і зняти санкції". Випробування малих ядерних зарядів це реалізація стратегії путіна по залякуванню всієї планети! Заяви пропагандистів путіна про те що ЗСУ увійшли в Донецьк потрібні для того щоб використати ядерну зброю в Донецьку, ніби то під час бойових дій з підрозділами ЗСУ в межах міста. Ядерні вибухи в Донецьку та Луганську унесуть життя десятків тисяч місцевих мешканців, створять величезну зону радіоактивного забруднення, а в умовах спеки та вітру ураження від продуктів розпаду ядерних зарядів отримають сотні тисяч людей. В такій ситуації місцевим мешканцям та терористам потрібно обирати чи хочуть вони загинути в страшних муках від ядерної атаки терориста путіна, чи допоможуть ЗСУ відновити контроль над окупованими територіями і тим убезпечать себе від наздвичайно тяжких наслідків. путін це абсолютно зло, а співпраця з асболютним злом призведе до катастрофи, бо тактика путіна це тероризм - знищувати своїх людей щоб налякати Захід! Прискорити закінчення війни на Донбасі може тільки добровольне складання зброї всіма терористами які воюють на Донбасі! Терористи мають самі зрозуміти що для путіна вони лише гарматне м'ясо, потенційні жертви, якими путін буде торгуватись з Заходом. путін готується кинути це гарматне м'ясо на розстріл під кулі ЗСУ в найближчий час і влаштувати в Донецьку та Луганську провокації за максимальною кількістю жертв серед мирного населення. Єдина можливість лишитись живими для терористів та їх сімей - це добровільне складання зброї і допомога ЗСУ у просуванні до державного кордону України для припинення терористичної діяльності путіна та російських терористичних військ на території України. Всім хто допоможуть ЗСУ звільнити Донбас та Крим від окупантів, буде амністія, мінімальні терміни ув'язнення та полегшені умови відбування покарання. путін хоче знищити Донбас та максимальну кількість місцевих мешканців і захиститись від терористичних вбивць путіна можна тільки за допомоги ЗСУ!
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У нас є АЕС і у крайньому випадку ми можемо їх підірвати. Краще звісно знищити кацапськи, але для цього потрібні відповідні ракети... але це вже не з цим президентом...
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Не захопили, але наблизилися впритул до кварталу Трудовські, зайнявши повністю Мар'їнку.
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Дещо дивне спростування.. Донецьк - то таке, але Дебальцево , згідно мінських домовленостей, за Україною.. Може туди тиснути, нічого не порушуючи?
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Все правільно "нас там нєт",гібридним членом по губах росіянцям))
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ВСУ в принципе не может захватить Донецк! Оно может его ОСВОБОДИТЬ. Прошу не путать.
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ця падлюка думає інакше:

https://vk.com/avzhuravko
https://ok.ru/profile/587314708753

Алексей Журавко вчера в 15:41
Дорогие друзья !
Зеленский (его ещё называют президентом мира Украины), в Мариуполе принял участие в торжествах, посвящённых пятилетней годовщине оккупации города нацистами и убийцами.
Мероприятие проходило под флагами нацистского батальона «Азов», где был изображен «волчий крюк».
Владимир Зеленский, ты такой же кровавый, как Петр Порошенко. Хорошо что твой героический дед, который боролся против коричневой чумы и нацизма, не дожил до этого позора. Мне жаль, что слова расходятся с делами.
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Ну и чудненько. Значит Зе будет бандеровцем и карателем. Вата может начинать бояться
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Жалко, що москаль журавко ховається десь в росії(?) Бо його слід закрити у спеціальний лікувальний заклад.
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Є дуже гарний лікувальний заклад. Там навіть горбунів виправляють.
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Вони наполягають на тому, що визволення лише Мар'янки, а не всього Донецька - це дискредитація? Завчасно роблять висновки.
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Логика сильная: если ВСУ ломанётся в Донецк, то таким образом дискредитирует первых лиц Украины. Всем всё понятно?
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Насправді це може бути небезпечно для місцевих, перевдягнуться в "укрокаратєлєй" та почнуть гвалтувати та чинити іньші мерзотні-кацUPsькі речі а скажуть що Українські солдати то зробили.... ну як "дєди ваявалі" з Бенднривцями... ппам'ятаєте??? Щоб викликати не підтримку в людей. К@цUP небезпечна мерзота.
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Ну а если и освободят свой город, что тогда? Польется огромнейшая озабоченность? Или Россия нападет в 100500 раз?
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Не захопили так не захопили. А звільняти Донецьк коли будемо?
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Возможно это "третья сила" погнала обдроченцев?
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партизаны.. из местной самообороны.. А ВСУ там нет (пока)
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Честно говоря, я что-то не понимаю в этой странной игре слов. Это какая-то новая ЗЕлёная фразеология? Теперь так надо говорить: "ВСУ может дискредетировать себя захватом части Донцка"?
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наверно у тебя задержка в развитии, все просто мацквабот)
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)) в чём проблема? выбивайте! ))) если они так уверенны, шо это всу захватили, то пусть выбивают их оттуда всеми видами запрещённого соглашениями вооружения. районом окупированного данецка больше или меньше, щас без разницы.
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Четыре дня назад на ЦН гордо докладывали:

"Разведчики бригады зашли в так называемую серую зону для того, чтобы улучшить свое тактическое положение - отодвинуть свою глубину от местного населения. Этот план разрабатывался командованием бригады и высшим командованием. Спланировали, разработали все до деталей и выполнили. Это важно, поскольку обеспечивает большую безопасность для населения - оно будет находиться гораздо дальше от линии соприкосновения... Также улучшается и наше положение - отсюда лучше наблюдать за врагом и контролировать его действия", - сказал Ильницкий.

По его словам, таким образом, в Марьинке уже практически не осталось "серой зоны", а до временно оккупированных Александровки и Донецка от новых позиций - 100-250 метров.

Эту информацию подтвердил в Фейсбуке военный корреспондент ТРК "Украина" Алексей Кашпоровский.

"Украинская армия практически полностью контролирует Марьинку. Фактически позиции армейцев теперь находятся всего в паре сотен метров от Александровки и самого Донецка. А "серая зона" передвинулась в Трудовской район "

главное, что только серую зону передвинули в один из районов Донецка, а сами туда ни шагу не сделали и не сделают из принципа, вот будут сидеть в метре от границы, но не далее.
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Вчера смотрел "Одесская хунта" так там один кацарыл распинался, что при распаде ссср Украина просто нагло воспользовалась ситуацией и захватила Крым. Найманці РФ намагаються дискредитувати ЗСУ і перших осіб держави, поширюючи фейк про захоплення українськими військовими частини Донецька, - ОС - Цензор.НЕТ 8417
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"Накануне переговоров" нужно **ашить сволочей так,чтобы скот наемников выл от страха,а не оправдываться за "захват" своего дома.
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Чекаю дискредитації щодо захоплення Луганська.
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Освобождение Родины от оккупантов, это не обязанность армии, это просто фейк.
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Как жаль, что фейк, и что наши не заняли всю дыру!
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Тобто чутки і навіть потенційні дії, про те що Збройні сили України займають українські ж території захоплені фашистськими окупантами, по факту вчиняючи дії на які мають повне право і навіть повинні вчиняти, виявляється що це провокація? Дуже цікава логіка.

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Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ пытаются дискредитировать ВСУ и первых лиц государства, распространяя фейк о захвате украинскими военными части Донецка, - ОС
 
 
 
 
 
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