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 Политика Украины
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 Вокруг меня была враждебная система - СБУ, прокуратура, таможенники… - Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что много не смог сделать, поскольку пятый президент Петр Порошенко не имел воли, чтобы очистить правоохранительную систему.

"Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики", - сказал Гройсман в воскресенье в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.

"Кое-что мне удалось сделать, но много чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно враждебная - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться, кого-то поменять, изменить в этой системе у мене не было никаких рычагов", - отметил Гройсман.

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"В предыдущий период, к большому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было и мои разговоры заканчивались просто нечем. Сейчас я имею шанс", – подытожил премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3132668
 
   
 Топ комментарии
 
Павуки в банці.. Ні гросі, ні петі не повинно бути в ВР, котра буде обрана 21-го липня.. Вони таке ж самісіньке зло для України , як і медведчук, бойко, рабінович, вілкул, королєвская, новінский..
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О Грося уже на Петю бочку покатил, мол тот во всем виноват.))
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якщо у ВР буде менше шоколадної наволочі, значить буде однозначно краща без варіантів
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Новый политик Гройсман знает как вывести страну из кризиса , в которую ее погрузил нынешний премьер Гройсман Навколо мене була ворожа система - СБУ, прокуратура, митники ... - Цензор.НЕТ 6442
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Фактически Гройсман сказал ,что Порошенко корупционер и возглавляет корупцию в Украине .
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європейська солідарність список

14. Южаніна Ніна посилки по 100Є ...
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и конечно если идет речь о свиногниде южаниной то - привет ей от евробляхеров.
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И этот нелюдь руководил страной? Какие же они все ненасытно голодные.
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Грося, не тупи, если силовые отжимальные структуры станут правоохранительными вдруг, то ты пойдешь зону топтать))))
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С каждым днём, медленно, но неотвратимо в доселе безмятежную душу Вовасика Борюсиковича подлой змеёй заползает беспощадный метастаз парламентских выборов. Всё тревожней и тревожней Г(емор)ройсману входить в здание КабМина. Оно и понятно - сладкая жуть ощущения самодержавного властителя сменяется наростающим ужасом приближающегося конца. Становится страшно даже глазом моргнуть - стоит Вовасику на миг сомкнуть ресницы, как на него наваливаются громадные колонны, высокие стены, тяжёлые потолки и массивные двери, а гранитная лестница пытается сбросить вниз. И уже отчётливо слышен ужасающий шёпот доселе безмолвно покорной КабМиновской архитектуры: «Ты гость! Ты гость!!! Ты только гость. Твоё время истекает. Собирай манатки! Где твоя картонная коробка?!» И даже лики с портретов ухмыляются и издевательски нашёптывают: «Мы дадим тебе тумаков. Мы врежем тебе пендель. У тебя есть памперс? Понадобится! ...»
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Так они только сейчас пришли, мы их еще не пробовали, если не считать Коломойского, который оказался хуже испорченной заливной рыбы.
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вчасно зрадити, то не зрадити, то - передбачити...
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Типичное поведение маланца - предавать того, кто тебя приютил. Такой же и Саакашвили.
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Может Порошенко хоть сейчас пронял, что иудеям верить невозможно! Еще Христос предупреждал.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВокруг меня была враждебная система - СБУ, прокуратура, таможенники… - Гройсман
 
 
 
 
 
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