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 Политика Украины
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 Мне трудно было пробиться, кого-то поменять, - Гройсман пожаловался на "вражескую" систему

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что много не смог сделать, поскольку пятый президент Петр Порошенко не имел воли, чтобы очистить правоохранительную систему.

"Надеюсь, что с приходом нового президента будет вычищена вся правоохранительная система, туда придут нормальные люди, они будут работать над тем, чтобы создать нормальные условия правоохранительной системы для экономики", - сказал Гройсман в воскресенье в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что для стабилизации экономики, для поступления инвестиций необходимы поступления доходов в бюджет от детенизации экономики, от борьбы с контрабандой.

"Кое-что мне удалось сделать, но много чего не удалось сделать, потому что вся система вокруг меня была абсолютно вражеская - СБУ, прокуратура, таможенники… Мне трудно было пробиться, кого-то поменять, изменить в этой системе у мене не было никаких рычагов", - отметил Гройсман.

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"В предыдущий период, к большому сожалению, у предыдущего президента такой воли не было и мои разговоры заканчивались просто нечем. Сейчас я имею шанс", – подытожил премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3132668
 
 
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О Грося уже на Петю бочку покатил, мол тот во всем виноват.))
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Та да,все они танцоры,которым яйца мешают и узнают они об этом только когда танец уже закончен ... Мені важко було пробитися, когось поміняти, - Гройсман поскаржився на "ворожу" систему - Цензор.НЕТ 7563
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В кабинете следака ещё веселее будет расклад, а когда разведут мародёра и гносю по камерам, так и вообще - сказка!
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Это да, туда еще Югика, тоже много интересного может рассказать.))
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ну у них же один на двоих лохторат, вот будут перетягивать лошков каждый на свою сторону
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одним огендом кремля больше стало...
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открыл Америку через форточку. И так было понятно, что петрушка и кумовья ничего менять не собирались, лишь потужно имитировать лиформы
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Павуки в банці.. Ні гросі, ні петі не повинно бути в ВР, котра буде обрана 21-го липня.. Вони таке ж самісіньке зло для України , як і медведчук, бойко, рабінович, вілкул, королєвская, новінский..
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якщо у ВР буде менше шоколадної наволочі, значить буде однозначно краща без варіантів
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не таке ж саме, а ще гірше, бо прикриваються правильними гаслами
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Ёшкин кот ,так Грося он подпольщик ,все ему мешали а он в тылу врага всё-таки спасал украинцев от голодной смерти шо у этих придурков в голове непонятно ..
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Грося кинул Свына? Прикольненько!
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скока огендов кремля пробралось в ближайшее окружение Петруся, кошмар...
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что много не смог сделать, поскольку пятый президент Петр Порошенко не имел воли, чтобы очистить правоохранительную систему Источник: https://censor.net.ua/n3132668

Гройсман уже агенткремля или ещё нет?
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хто працює на результат розуміє, що він/вона є в "агресивному середовищі"
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В принципі, Грося все робить правильно.
Оскільки майже всі українці глибоко зневажають Петруся, то Грося намагається прикинутись "своїм" для українців перед виборами
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Его партия непроходная, пытается поднять рейтинг на ненависти людей к Порошенко, вот только все понимают что если бы Петя победил то Грося продолжал лизать ему зад.
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Нарешті на Цензорі показали як Грося сере на Петра))
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щас топить проворовавшегося свина будут все ибо никто не хочет быть зашкваренным.
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А кто же это внедрил такого ценного ахента мародёру? Штирлиц курит и отжимается за углом!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМне трудно было пробиться, кого-то поменять, - Гройсман пожаловался на "вражескую" систему
 
 
 
 
 
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