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Все про:убежище (221) Евросоюз (12477) Аврамопулос (5)

 Евросоюз может приостановить безвиз для ряда стран, - комиссар ЕС Аврамопулос

С связи с возрастающим количеством соискателей убежища из стран, для которых действует безвизовый режим с Евросоюзом, Еврокомиссия пригрозила ввести меры противодействия. Если процесс будет продолжаться, ЕС может приостановить безвиз для отдельных стран.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом заявил комиссар ЕС по миграции и внутренних делам Димитрис Аврамопулос в интервью газетам группы Funke, обнародованном в понедельник, 17 июня.

По словам Аврамопулоса, меры противодействия могут коснуться стран Западных Балкан и Латинской Америки.

"Наше послание государствам, граждане которых имеют право въезжать в ЕС без виз, ясно: защищать эту привилегию - ваша ответственность", - подчеркнул еврокомиссар.

Он выразил надежду, что подобных крайних мер еще можно избежать.

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Между тем, количество нелегальных соискателей убежища в ЕС в целом опустилось на уровень 2014 года до начала миграционного кризиса. В первые месяцы 2019 года оно продолжало падать и достигло 32 400 человек, уменьшившись на 31 процент в сравнении с тем же периодом предыдущего года.

По данным Европейского бюро поддержки миграционных процессов (EASO), в первые четыре месяца текущего года почти каждое четвертое заявление об убежище в ЕС подавалось от гражданина одной из стран, заключивших с ЕС соглашение о безвизовом режиме.

К примеру, количество соискателей убежища из Венесуэлы в сравнении с таким же периодом 2018 года выросло на 121% и достигло 14 257 человек, из Колумбии - на 156% (8097 человек), из Албании - на 30% (7138 человек). Положительный ответ получает лишь меньшинство таких соискателей.

Ранее, 10 июня, сообщалось, что общее количество соискателей убежища в ЕС существенно выросло. С января по конец апреля около 206 тысяч 500 человек впервые подали ходатайство о предоставлении им убежища на территории ЕС, что на 15% больше, чем за тот же период прошлого года.

Источник: https://censor.net.ua/n3132666
 
   
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Другими словами бездельники и тунеядцы никому не нужны, и это - правильно.
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ну ЧО, зебеляки. жисТь налаживается???? ))))))))))))))))))))
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А кроме заголовка соя похоже вообще не читает ничего, Украины это не касается.
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Не кажи гоп, поки не перескочив!

Неєврейска приказка. Євросоюз може призупинити безвіз для низки країн, - комісар ЄС Аврамопулос - Цензор.НЕТ 8146
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Слово "СОЯ" и порядковый номер (80fa57a1) в имени = проплаченная русская шавка, гавкающая за деньги...
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К сожалению безвиз Украине дали, чтобы не было социального взрыва и чтобы насытить свой рынок труда дешевой рабочей силой. То есть безвиз никак не связан с реформами и изменениями в Украине.
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І щоб кордони раші відсунути від кордонів цивілізованого світу
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Зеленым 73% людям пихуй, они безвиз не считают за благо...
Можете забирать! Нам от вас ничего не надо.
Гундяев вчера сказал, что все будет хорошо...
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из-за Петиных реформ, вернее их отутствия, нам тоже могут закрыть безвиз.
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Как вы связываете безвиз и дешевую рабочую силу?Безвиз не даёт право на работу в странах ЕС.Или считаете,что это путь для нелегалов?Так вряд ли безвиз сильно повлиял на количество нелегалов,работающих в ЕС.Кому из европейских работодателей нужен подобный геморой,ведь достаточно своих,из Польши,стран Балтии,Венгрии,Чехии работников,с которыми нет пробоем с законом.
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Соєвая вата в любую новость приплетет Зеленского)) Сильно он вате не нравится))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЕвросоюз может приостановить безвиз для ряда стран, - комиссар ЕС Аврамопулос
 
 
 
 
 
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