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 Минимальную зарплату за два года можно увеличить вдвое, - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что рост экономики даст возможность увеличить минимальную зарплату в Украине минимум вдвое.

Об этом он сказал в эфире ICTV, сообщается на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

"Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, имел возможность прийти в магазин и купить то, что нужно. Мне удалось сделать из $50 минимальной зарплаты - $150. За ближайшие два года мы можем достичь размера минимальной зарплаты в $300. Я знаю, как это нужно сделать дальше", - заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что печатный станок – это не сценарий работы правительства. "Только тот план, который я реализую несколько лет. Никаких печатных станков. Только экономика – за счет детенизации и инвестиций", - добавил Гройсман.

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Как сообщалось, сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 4173 грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3132664
 
   
 Топ комментарии
 
Минимальную зарплату за два года можно увеличить вдвое, а тарифы в четверо - Гройсман
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Єдине що добре виходило у "потужних реформаторів" - так це шастати по кишенях і гаманцях українців.. Народ сказав - досить, набридло це народу.. .. Тепер грося буде обіцяти все що завгодно - тільки б прорватися до омріяної недоторканості.. Не вийде - грося пролітає мимо, як і "сивочолий гетьман", котрий завів цього вінницького хлопа на владні пагорби Печерська..
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Если минималку можно поднять в двое через 2 года, то ее можно поднять в 1,5 раза уже сейчас!!!!
Поступления от налогов растут пропорционально инфляции, и минималка должна расти пропорционально.
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Так может рассуждать человек, который абсолютно ничего не понимает в экономике, ну если конечно он не собирается платить эту минималку в долларах. Увеличение минимальной з/платы без увеличения производительности труда и положительного баланса внешнеторговых отношений приведет только к увеличению инфляции и обесцениванию денег.
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И даже путЕн не нападе? Порохоскот же так и волал всё время...
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Когда народ Украины выйдет таки на Третий Майдан и в три дня вырежет грабящую 30 лет Украину и народ быдло-элиту минимальная зарплата вырастет в 5 раз за один месяц.
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Гнойсман никак не уймётся.
Сделал Украину самой бедной страной и ещё ему мало.
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В три раза была богаче, пока ПП, Гонтарева и вся кодла не обвалила гривну в три раза.
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Гройсман расчитывает, что Зеленскому дадут кредиты, а он их пристроит ...
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Если честно зарплата примерно такой и осталось как при Яныке, а вот тарифы выросли в разы, в результате уровень жизни упал.
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Не дадут Зеленскому кредиты. Разве что Путин...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинимальную зарплату за два года можно увеличить вдвое, - Гройсман
 
 
 
 
 
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