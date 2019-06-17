 Минимальную зарплату за два года можно увеличить вдвое, - Гройсман

Об этом он сказал в эфире ICTV, сообщается на Правительственном портале, передает Цензор.НЕТ.

"Хотелось бы, чтобы каждый человек, который работает, имел возможность прийти в магазин и купить то, что нужно. Мне удалось сделать из $50 минимальной зарплаты - $150. За ближайшие два года мы можем достичь размера минимальной зарплаты в $300. Я знаю, как это нужно сделать дальше", - заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что печатный станок – это не сценарий работы правительства. "Только тот план, который я реализую несколько лет. Никаких печатных станков. Только экономика – за счет детенизации и инвестиций", - добавил Гройсман.

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Как сообщалось, сейчас месячная минимальная зарплата в Украине составляет 4173 грн.