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 Турция не примет требований США относительно поставок российских ЗРК С-400, - глава МИД Чавушоглу

Анкара не меняет свою позицию по контракту на поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 и не принимает требований Вашингтона отказаться от этого соглашения

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Анкара не примет требований США по ЗРК С-400", - цитирует агентство "Анадолу" слова министра в ходе посещения приграничной с Сирией провинции Хатай.

Кроме этого, Чавушоглу затронул тему обстрелов турецких наблюдательных постов в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Министр назвал недопустимыми "агрессивные действия режима Башара Асада", охарактеризовав их как нарушающие соглашения Турции и России по Идлибу.

Министр пообещал дать "решительный отпор" действиям сирийских проправительственных сил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ намерена поставить Турции ракетные комплексы С-400 уже в июле

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции истребители-бомбардировщики F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400. Так, на прошлой неделе американские СМИ сообщили, что исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан предупредил в письме Анкару о готовности США полностью свернуть сотрудничество с ней по программе истребителей-бомбардировщиков F-35, если до 31 июля турецкая сторона не откажется от получения российских ЗРК С-400.

Представитель госдепартамента США Морган Ортагус заявляла, что Вашингтон может прекратить участие Турции в программе F-35 и применить в отношении Анкары санкции в рамках закона CAATSA из-за закупок у России ЗРК С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35, и эти самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

В воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает начала поставок С-400 Турции в первой половине июля.

Источник: https://censor.net.ua/n3132662
 
 
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от аллаха )))), остальным арабам от тоже нашептал что сАвеЦкие-рАссийские средства пво самые крутые. правда евреям сказать об этом забыл...))). неужели соврал?
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Тому що
«Наташя, падхаді пакупай сладкій памідор, сочнай персік»
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Странно другое.Какой то виталик Рига уже с утра щиплет травку на украинском сайте😂😂😂😂🌷
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О нормах поведения в обществе и т.п. А потеряв что-либо или изодрав, восстановить уже не удастся.
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от аллаха )))), остальным арабам от тоже нашептал что сАвеЦкие-рАссийские средства пво самые крутые. правда евреям сказать об этом забыл...))). неужели соврал?
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Тому що
«Наташя, падхаді пакупай сладкій памідор, сочнай персік»
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Дивні вони ті турки!
Тому вони і турки!
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Правду кажете: розумних людей турками не назвуть
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Странно, а украинские эксперты говорили что С-400 надувные и бесполезные. А тут и Турция и Индия готовы на санкции от США, но С-400 очень хотят. И США непонятно чего так боятся эти надувные С-400???
Может быть украинские эксперты ошибаются, может такое вообще быть?
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Странно другое.Какой то виталик Рига уже с утра щиплет травку на украинском сайте😂😂😂😂🌷
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яка завгодно система пво це більше зброя оборони,
тобто - радіус дії ракет пво, це гарантія якогось % знищення цілей,
але знищення самого пво - це теж завдання для вирішення...
я колись))) мав курс воєнки) в КПІ по пво))- тоді були шрайки) для рлс)))
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"Зелен виноград". Хотели бы такую же - но нету. И альтернативы (в смысле штатовских "Пэтриотов" - тоже нет. Как и много чего другого нет.
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Турція, самодостатня країна, і те шо вони купують у ***** те чюдо)пво)),
то може то піар проти колективного Заходу, який не бере Туреччину в ЄС і тд
а кацяпськв с-400, вони може купують на швидкий продаж - модернізують) і
тоді кацяпи взагалі нічого не продадуть! Туреччина не прийме вимог США щодо поставок російських ЗРК С-400, - глава МЗС Чавушоглу - Цензор.НЕТ 8080
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Это развал НАТО как коллективной системы обороны. Турция Эрдогана теперь неуклонно начнет "подниматься с кален", как пить дать. А еще - "защищать туркоязычных туркоманов". И возрождать "Великую Порту". А там, глядишь, и до "кузькиной матери" - рукой подать.
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так було і 100 років назад. Самі турки ********** згадувати про більшовицьку допомогу золотом завдяки якому вони вистояли. В пам'ять про це і стяг червоного коліру, але із турецьким акцентом " і побачив Кемаль-паша Ататюрк у водоймі кров загиблих турків за свободу країни у якому відображався місяц з зірками"
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Ну так новых истребителей не видать. Турки одним словом, отказаться от высокотехнологичной техники в пользу расейского говна.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТурция не примет требований США относительно поставок российских ЗРК С-400, - глава МИД Чавушоглу
 
 
 
 
 
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