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 Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 30 обстрелов, - ОС

16 июня вооруженные формирования РФ 30 раз нарушили режим прекращения огня. Из них два раза - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм. Противник также обстреливал украинских защитников из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 23 раза обстрелял позиции Объединенных сил:

- шесть раз Водяное - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- два раза окраины населенного пункта Талаковка - из крупнокалиберных пулеметов;
- три раза вблизи Павлополя - из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов;
- Новотроицкое - из крупнокалиберных пулеметов;
- два раза окраины Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- четыре раза вблизи населенного пункта Пищевик - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- Богдановку - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, зенитной установки и стрелкового оружия;
- в районе Опытного - из минометов калибра 120 мм и станкового противотанкового гранатомета;
- дважды Широкино - из 82 мм миномета, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи населенного пункта Новогнатовка - из станкового противотанкового гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 7 раз:

- дважды Пивденне - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- два раза Крымское - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- дважды Новотошковское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- окраины Станицы Луганской - из стрелкового оружия.

"За минувшие сутки двое украинских защитников получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям", - сказано в сообщении.

По данным разведки 15 июня двое оккупантов получили ранения.

С начала текущих суток враг обстрелял позиции Объединенных сил 7 раз.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг осуществил 5 обстрелов позиций украинских защитников:

- вблизи населенного пункта Широкино - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
- Лебединское - из противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;
- окраину Талаковки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе населенного пункта Пишевик - из крупнокалиберных пулеметов;
- Водяное - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг 2 раза обстрелял позиции Объединенных сил:
- окраину Пивденного - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
- Новотошковское - из гранатомета различных систем, стрелкового оружия.

"За текущие сутки потерь среди украинских военнослужащих нет. Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - сообщили в пресс-центре ОС.

Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 30 обстрелов, - ОС 01
Двое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 30 обстрелов, - ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3132661
 
 
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Желаем нашим защитникам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским пидорам и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
Двоє українських воїнів були поранені на Донбасі. За добу - 30 обстрілів, - ОС - Цензор.НЕТ 7129
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Повідомлення від Українців Донецька.

О 5 ранку чув до десятка потужних пострілів арти на півночі містаДвое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 30 обстрелов, - ОС - Цензор.НЕТ 1092
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Повідомлення від Українців Донецька.

О 5 ранку чув до десятка потужних пострілів арти на півночі містаДвое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 30 обстрелов, - ОС - Цензор.НЕТ 1092
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Привіт, Люц) ось бачимо як рогаті бісяться, а штабні крисюкі щось замовчують про обстріли, таке враження, що наші тільки з калашів дають відсіч, Мінськ, кучма, зе....
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Желаем нашим защитникам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

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Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! щоб ото масква стала як другий Донецьк!!
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Украинским воинам полного выздоровления, оккупантам жирный украинский чернозём в глубину.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДвое украинских воинов получили ранения на Донбассе. За сутки - 30 обстрелов, - ОС
 
 
 
 
 
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