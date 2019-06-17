 В преддверии переговоров в Минске враг обстреливает Донбасс из крупных калибров и распространяет фейки о готовящихся атаках ВСУ, - ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

"19 июня в Минске запланировано проведение очередного заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. В то же время, готовя обоснования для собственных провокаций в рамках гибридных действий, российская оккупационная администрация ОРДЛО, осознавая приближение этой важной даты, развернула информационную кампанию, направленную на дискредитацию подразделений операции Объединенных сил.

В частности, российская оккупационная администрация ОРДЛО и представители российских оккупационных войск через собственные источники массовой пропаганды открыто публикуют фейковые новости о якобы подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов", - сказано в сообщении.

В штабе напомнили, что за последнюю неделю состоялась эскалация применения врагом видов вооружений запрещенных минскими соглашениями. В частности, зафиксированы отдельные случаи открытия огня со стороны российских оккупационных войск с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм передовых позиций сил ООС. Все они отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированы украинской стороной СЦКК.

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Кроме того, враг осуществлял циничные обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры по всей протяженности линии разграничения в Донецкой и Луганской областях: "Особенно вопиющим случаем стал обстрел со стороны оккупированного Донецка с применением самоходных гаубиц 2С1 населенного пункта Марьинка, во время которого пострадали пять мирных жителей".

"Учитывая то, что враг систематически и цинично игнорирует любые договоренности и готов к совершению каких-либо действий, направленных на срыв заседания ТКГ, личный состав ООС продолжает выполнять боевые задачи, соблюдая принятых ранее обязательств в рамках Минских договоренностей и не поддаваясь на провокации со стороны противника. Вместе с тем, прямые угрозы со стороны российских оккупационных войск будут мгновенно ликвидироваться с применением средств, которые не противоречат ранее заключенным мирным соглашениям.

Учитывая ситуацию которая сложилась, стремимся еще раз напомнить, что цель личного состава ООС - гарантировать безопасность и сохранить жизнь украинцев с обеих сторон линии разграничения, восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины. Командование ООС и подчиннный ему личный состав будет выполнять эту миссию руководствуясь нормами украинского законодательства и международного гуманитарного права", - подчеркнули в пресс-центре ОС.