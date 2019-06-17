 В преддверии переговоров в Минске враг обстреливает Донбасс из крупных калибров и распространяет фейки о готовящихся атаках ВСУ, - ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
"19 июня в Минске запланировано проведение очередного заседания Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях. В то же время, готовя обоснования для собственных провокаций в рамках гибридных действий, российская оккупационная администрация ОРДЛО, осознавая приближение этой важной даты, развернула информационную кампанию, направленную на дискредитацию подразделений операции Объединенных сил.
В частности, российская оккупационная администрация ОРДЛО и представители российских оккупационных войск через собственные источники массовой пропаганды открыто публикуют фейковые новости о якобы подготовке украинскими войсками провокационных обстрелов собственных позиций и мирных населенных пунктов", - сказано в сообщении.
В штабе напомнили, что за последнюю неделю состоялась эскалация применения врагом видов вооружений запрещенных минскими соглашениями. В частности, зафиксированы отдельные случаи открытия огня со стороны российских оккупационных войск с применением артиллерийских систем калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм и 82 мм передовых позиций сил ООС. Все они отражены в официальных отчетах СММ ОБСЕ и тщательно задокументированы украинской стороной СЦКК.
Кроме того, враг осуществлял циничные обстрелы мирных жителей и объектов гражданской инфраструктуры по всей протяженности линии разграничения в Донецкой и Луганской областях: "Особенно вопиющим случаем стал обстрел со стороны оккупированного Донецка с применением самоходных гаубиц 2С1 населенного пункта Марьинка, во время которого пострадали пять мирных жителей".
"Учитывая то, что враг систематически и цинично игнорирует любые договоренности и готов к совершению каких-либо действий, направленных на срыв заседания ТКГ, личный состав ООС продолжает выполнять боевые задачи, соблюдая принятых ранее обязательств в рамках Минских договоренностей и не поддаваясь на провокации со стороны противника. Вместе с тем, прямые угрозы со стороны российских оккупационных войск будут мгновенно ликвидироваться с применением средств, которые не противоречат ранее заключенным мирным соглашениям.
Учитывая ситуацию которая сложилась, стремимся еще раз напомнить, что цель личного состава ООС - гарантировать безопасность и сохранить жизнь украинцев с обеих сторон линии разграничения, восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины. Командование ООС и подчиннный ему личный состав будет выполнять эту миссию руководствуясь нормами украинского законодательства и международного гуманитарного права", - подчеркнули в пресс-центре ОС.
П.С, А Кучма уже старенький, ему все равно.
Жителі Донецька в соціальних мережах повідомляють, що в районі аеропорту йде сильний бій, передають Патріоти України.
Донеччани пишуть про потужні вибухи і сильну стрільбу з важкої зброї в районі ДАПа:
"Идет мощный монотонный обстрел из тяжелого!!!";
"Бой в стороне аэропорта. Давно такого не было…";
"21:35 В районе аэропорта разгорелся бой. Сначала пулеметы, потом подключилось арта. Хорошо слышны очереди и разрывы".
Зазначається, що такого обстрілу давно не було. Постріли чутні в багатьох районах міста:
"Донецк 21.30 Смолянка слышит сильный гуп-гуп за окном Марабушта слышно бой Жд, и район за переходом трясутся дома... Давненько такого не было. Страшно!".
"Донецк. Киевский, залпы со шлейфом, что-то по новому звучит и набирает обороты".
"Донецк 21.47 Киевский Рик..бой... очень интенсивно Район универмага Радуга слышны разрывы мин и стрельба. Площадка слушает - очень близко Гвардейка Бутовка слушаем тяжелое ,что-то совсем близко".
"Донецк. С сиренами проехали пожарные машины... Значит, кому-то сегодня не повезло...".
Скріни: https://patrioty.org.ua/politic/tiazheloe-rabotaet-yntensyvno-s-syrenamy-proekhaly-pozharne-pid-donetskom-pochalysia-potuzhni-boi-283407.html
Самолет сказочного ссыкуна взлетает в Душанбе. Впереди 2 вертолета МИ-24, которые в случае запуска ракеты примут её на себя. Смертники короче.https://twitter.com/mix_voronezh/status/1140312279696777216
Та «Это я, Эдичка»
На тему війни з ними не розмовляю, тільки з провіренними. Бо марна трата часу і нервів. Але все більш висловлювань по типу «Что то пошло не так»
І всеж -
З Ордою треба домовлятися, але цього не хоче ***** і його камарілья. Вони твердять що Україні треба домовлятися з ОРДЛО.
Нет - это система.
Это "СБУ" Парашенки.
Это потужна судова рехворма.
Интересно - выдавали ли немцы солдат по запросу НКВД?