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 Политика Украины
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 Однопартийная система со сосредоточением власти в одних руках может привести к автократии, - Кравчук

Первый президент Украины (1991-1994) Леонид Кравчук считает, что при однопартийной системе и сосредоточении президентской и парламентской власти в одних руках, станут возможны действия не считаясь с интересами украинского народа.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала "Прямой" в воскресенье вечером.

"Я считаю, что однопартийная система со средоточием власти в одних руках: и президентской, и парламентской, и правительства, может создать такие условия, в которых станут возможны действия не считаясь с интересами всего украинского народа. Это всегда может привести к автократии, к элементам автократии", - сказал он.

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В связи с этим Кравчук подчеркнул, что у власти должна быть обязательно сильная оппозиция, а в коалиции минимум две политсилы.

Источник: https://censor.net.ua/n3132659
 
   
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Конечно, ведь адепту Медведчука нужно, чтобы зажоп взяли во власть.
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Є така небезпека. Тому мої знайомі і я будемо голосувати за Націоналістів, або за Голос. Береженого й бог береже.
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Ракетчику это расскажите, Макарыч, это же Данилыч СИСТЕМУ строил столько лет.
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Угу,ещё скажи диктатура....Даёшь Украине своего Пиночета!!!!
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Саме тому крембль і запустив політичний проект "Буратіно", а секта-73 заверещала від радості що президентом буде кривляка і хам, якого я не сприймаю як ПРЕЗИДЕНТА України.
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И что он предлагает? Сфальцифицировать выборы? Смиритесь. Это уже объективная реальность.
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Тому ми так і добре живемо, що ні Лис між капельками, ні Рижий Лис не відповіли за свої діяння. В Петра Олексійовича ще все попереду.
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Чи не єдинна адекватна думка комуняцького ветерана. А все інше, що верзів - вуха затикай... Старий маразматичний "соратник" Медведчука...
І, взагалі: тих, кому за 70 - пора спроваджувати на пенсію (а Кучму зебіли "реанімували"...). Тих, кому за 80 (той же Кравчук, чи Хмара) - і слухати не потрібно. Бо - один маразм.
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Какая однопартийная система? Уж что-то, а однопартийная система Украине точно не грозит. Однопартийная система со сосредоточением власти в одних руках может привести к автократии, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3120
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и это говорит бывший первый секретарь ЦК КПУ
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОднопартийная система со сосредоточением власти в одних руках может привести к автократии, - Кравчук
 
 
 
 
 
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