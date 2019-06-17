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 Америка сможет выключить энергетическую систему РФ, - New York Times

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ежедневное издание New York Times и обвинил в "виртуальном акте измены".

Президент подверг острой критике статью, которая появилась на страницах этого издания в воскресенье и в которой речь была о подготовке американцев к кибератакам на российскую энергетическую сеть, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

На своем профиле в Twitter Трамп назвал New York Times "коррумпированными СМИ", которые "делают и пишут невесть что? невзирая на возможные последствия".

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Америка сможет выключить энергетическую систему РФ, - New York Times 01

Газета со ссылкой на бывших и действующих чиновников Белого дома сообщила, что американцы разместили в российской энергетической системе вредоносное программное обеспечение, благодаря чему, в случае взрыва конфликта на линии Вашинтон-Москва, американская сторона сможет выключить энергетическую систему в России. "Эта агрессивная тактика является ответом на российские кибератаки на США и дезинформационную кампанию, но это тоже предупреждение для России", - написала газета.

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Издание напомнило, что американское министерство внутренней безопасности и ФБР уже давно сообщали, что россияне разместили в США программное обеспечение, способное парализовать работу американских электростанций, а также сети нефте- и газопроводов.

Как отмечает издание, до сих пор не появились официальные доказательства, что США выключили энергетическую систему России или Россия сделала что-то подобное в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3132657
 
 
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Судьба человечества будет, увы, решаться на выборах президента США в следующем году.
Эсли это рыжее трепло победит, то можно будет не ждать ничего хорошего.
А у демократов, как назло, откровенно слабый кандидат - Байден (по возрасту).
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Дональд Фредович - государственный служащий. За которым стоят кланы, которые осознали что "глобализация" и "постиндустриальное общество" - это грандиозные фейки, результатом которых может быть ликвидация США как мирового лидера, и перемещения сией функции в Китай (там где сейчас находится индустрия, покинувшая страны 1-го мира).
Так что не переживай. Если не Дональд Фредович, то его последователь будет проводить абсолютно ту же самую политику.
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так чего она ждет?
если не вырубить в рашке лампочки, то лапатники еще долго будут собираться повесить карлика!!!!
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А валежник как вырубить? Кацапов так просто не возьмёшь!
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хм... действительно, - наломают валежника и будут сидеть при лучинах , есть капусту и запивать брагой... Да здравствует Карлик с его непобедимым , покладистым народом!
ту-туууу...
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Вырубайте с понедельника. Кстати сегодня он и есть.
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Интересно, какой вирус сможет отключить рубильник, который заржавел еще 20 лет назад? Америка сможет выключить энергетическую систему РФ, - New York Times - Цензор.НЕТ 9537
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмерика сможет выключить энергетическую систему РФ, - New York Times
 
 
 
 
 
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