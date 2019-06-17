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Все про:Венесуэла (162) Россия (73040) Болтон (52) Мадуро (29)

 Мадуро дал России $209 млн на оборонный контракт, чтобы купить постоянную поддержку, - Болтон

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро купил поддержку Кремля, подписав в мае оборонный контракт с Российской Федерацией.

Об этом написал в Twitter советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает Цензор.НЕТ.

"Мадуро крайне плохо распоряжается ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро дал России $209 млн на оборонный контракт, чтобы купить постоянную поддержку", - сообщил Болтон.

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Мадуро дал России $209 млн на оборонный контракт, чтобы купить постоянную поддержку, - Болтон 01

Напомним, в мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70% голосов, а оппозиция бойкотировала выборы.

В январе на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

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Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В то же время Россия, Китай и Куба поддерживают действующего президента Мадуро.

Источник: https://censor.net.ua/n3132656
 
   
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*****, поставив Трампа, делает что хочет не только в Сирии и Украине, даже под носом у США - в Венесуэле. Когда это закончится?
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У Трампа очень серьезные торговые разборки с Китаем. Ему не до резерваций где то там непонятного для него где, типо Венесуэлы, Сирии, Украины, или какой то там Молдовы с ВВП меньше чем состояние самого Трампа. Китай для США большая угроза чем кто либо, так считает не только бизнесмен Трамп, многие экономисты-финансисты США об этом пишут.
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И что теперь? Ждать пока, как в 19-м веке, Китай снова не поделят между европейскими, а тепрь европейско-американскими странами, и паРашкой?
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Трамп обещал осенью "разгромные" санкции за дело Скрипалей.
Где эти санкции? - Нет их, пшик получается.
Разыграл спектакль для лохов.
Короче, к нему приехал итальянец и говорит:
- Надо ослабить санкции против России.
Тут Трамп "рассвирипел":
- Нет, только я решаю по санкциям! Санкции отсаются! Не сметь мне перечить!
...
Потом Трампа спрашивают:
- А где, мол, новые обещанные санкции?
И начинается театр - 2-я серия.
- Вы что, не слышали мою речь, как я душой и телом за санкции? Мне что, опять злиться???
....
Короче, пока рыжее трепло у власти в США, Украина будет сильно мучиться с агрессией, и послабления не будет. Второй срок рыжего, вообще, может нам очень дорого стоить.
Рашка распоясается на всю катушку...
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УБИВАЙТЕ РЕКЕТИРОВ В ЛЮБОМ МЕСТЕ !!! И ПРОДАВАЙТЕ ИХ ХОТЬ НА ЧАСТЬ ОРГАНОВ !)
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМадуро дал России $209 млн на оборонный контракт, чтобы купить постоянную поддержку, - Болтон
 
 
 
 
 
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