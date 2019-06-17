 Мадуро дал России $209 млн на оборонный контракт, чтобы купить постоянную поддержку, - Болтон

Об этом написал в Twitter советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает Цензор.НЕТ.

"Мадуро крайне плохо распоряжается ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро дал России $209 млн на оборонный контракт, чтобы купить постоянную поддержку", - сообщил Болтон.

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Напомним, в мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70% голосов, а оппозиция бойкотировала выборы.

В январе на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

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Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В то же время Россия, Китай и Куба поддерживают действующего президента Мадуро.