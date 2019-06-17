 Мадуро дал России $209 млн на оборонный контракт, чтобы купить постоянную поддержку, - Болтон

Об этом написал в Twitter советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, передает Цензор.НЕТ.
"Мадуро крайне плохо распоряжается ресурсами Венесуэлы. В мае, когда сотни тысяч венесуэльцев голодали, Мадуро дал России $209 млн на оборонный контракт, чтобы купить постоянную поддержку", - сообщил Болтон.
Напомним, в мае 2018 года в Венесуэле состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК страны, действующий президент Николас Мадуро одержал победу, набрав около 70% голосов, а оппозиция бойкотировала выборы.
В январе на фоне массовых протестов против Мадуро, председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.
Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В то же время Россия, Китай и Куба поддерживают действующего президента Мадуро.
Где эти санкции? - Нет их, пшик получается.
Разыграл спектакль для лохов.
Короче, к нему приехал итальянец и говорит:
- Надо ослабить санкции против России.
Тут Трамп "рассвирипел":
- Нет, только я решаю по санкциям! Санкции отсаются! Не сметь мне перечить!
...
Потом Трампа спрашивают:
- А где, мол, новые обещанные санкции?
И начинается театр - 2-я серия.
- Вы что, не слышали мою речь, как я душой и телом за санкции? Мне что, опять злиться???
....
Короче, пока рыжее трепло у власти в США, Украина будет сильно мучиться с агрессией, и послабления не будет. Второй срок рыжего, вообще, может нам очень дорого стоить.
Рашка распоясается на всю катушку...
Опубликовано: 15 июн. 2019 г.https://www.youtube.com/watch?v=v8mjlK-ikL8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0IIfjQ_u3-F2Pwmr4pOvqdb-EvYXYm0qSchmjOkKN4j8E--CnWP__IDYI