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 Политика Украины, За рубежом
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 Европейским странам следует поддерживать менее близкие отношения с Россией из-за агрессии против Украины, - Штайнмайер

Конфликт на востоке Украины и оккупация украинского полуострова Крым оказывают большое влияние на отношения Европы и России.

Об этом заявил Франк-Вальтер Штайнмайер в Финляндии 16 июня, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Надежды на всеобъемлющее партнерство с Россией с растущей степенью интеграции не оправдались, добавил он. По словам Штайнмайера, обе стороны в настоящее время испытывают "глубокое разочарование".

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Продолжающийся конфликт на востоке Украины, а также оккупация украинского полуострова Крым оказывают значительное влияние на отношения Европы и России, отметил президент Германии. С будущей Россией невозможно вести дела "в привычном режиме", подчеркнул он.

По мнению Штайнмайера, недопустимо молча одобрять, что пространство для свободы выражения мнений российского гражданского общества все больше сужается. Недавнее задержание и дальнейшее освобождение корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова вновь демонстрирует, что необходимо сохранять бдительность, заявил глава германского государства.

"Наши собственные способности по изменению России ограничены", - отметил президент Германии. По его словам, Европе следует "в большей степени осознавать" это "в интересах более функционального партнерства".

В летней резиденции президента Финляндии вечером 16 июня началась двухдневная конференция по внешней политике и политике безопасности. В мероприятии участвуют около 100 человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132655
 
   
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Щось не схоже на звичну риторику Штайнмаєра, котрий як правило закликав "панять і прастіть" Росіюшку.
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Их партия теряет рейтинги и их неплохо прокатили на выборах Европарламент
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Для ранее Уважаемого Цензора: Ну, шо, ребятки, вы перешли черту, твари. Вы закрываете доступ тогда, когда вам, тварям-жыдо-*********, вздумается. Потому, делаем так: я вас, жыдо-тварей, посылаю *****- всегда, при любой возможности. Причина: вы- законченные твари. Щас вы мне закроете доступ. Я в ваши пасти это ****. Потому: закрывайте навсегда, жыдо-твари.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕвропейским странам следует поддерживать менее близкие отношения с Россией из-за агрессии против Украины, - Штайнмайер
 
 
 
 
 
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