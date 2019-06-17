 Депутат Новинский и глава МП Онуфрий в РФ встретились с главой РПЦ Кириллом

Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Сегодня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. День Святой Троицы", - написал Новинский и обнародовал свое фото с представителями духовенства. Впоследствии Новинский удалил свое сообщение.
На сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры указано, что митрополит Онуфрий прибыл в Россию на богослужение главы РПЦ Кирилла. Сайт РПЦ сообщает, что патриарх Кирилл назвал прибытие Онуфрия "особой радостью".
Издание напоминает, что на съезде "Оппозиционного блока" (который планирует участвовать в парламентских выборах) 10 июня Новинский заявлял, что Московский патриархат является "единственной канонической церковью в Украине".
точнее, большая независимость - это выпадение из православия.
Украина - не Саудовская Аравия, в ней много разных религий и много видов христианства...
ох и хреново вас учат! элементарного не знаете. или учат хорошо, но вы просто тупые?
Зеленскому за 20 дней удалось то, что не удалось Путину за 20 лет. А. Пионтковский
" Відійди! Відійди від мене, нечість!" (с)