 Депутат Новинский и глава МП Онуфрий в РФ встретились с главой РПЦ Кириллом

Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Сегодня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. День Святой Троицы", - написал Новинский и обнародовал свое фото с представителями духовенства. Впоследствии Новинский удалил свое сообщение.

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На сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры указано, что митрополит Онуфрий прибыл в Россию на богослужение главы РПЦ Кирилла. Сайт РПЦ сообщает, что патриарх Кирилл назвал прибытие Онуфрия "особой радостью".

Издание напоминает, что на съезде "Оппозиционного блока" (который планирует участвовать в парламентских выборах) 10 июня Новинский заявлял, что Московский патриархат является "единственной канонической церковью в Украине".