EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  777  31
Все про:Кирилл (1001) Новинский (370) Россия (73040) Онуфрий (58)

 Депутат Новинский и глава МП Онуфрий в РФ встретились с главой РПЦ Кириллом

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционный блок" Вадим Новинский и глава Московского патриархата Онуфрий встретились в России с главой Русской православной церкви патриархом Кириллом (Гундяевым).

Об этом Новинский сообщил на своей странице в Facebook, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Сегодня в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. День Святой Троицы", - написал Новинский и обнародовал свое фото с представителями духовенства. Впоследствии Новинский удалил свое сообщение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мураев, Новинский, Вилкул, Кернес и Труханов, - "Оппоблок" представил первую десятку своего списка на выборах в Раду

На сайте Свято-Троицкой Сергиевой Лавры указано, что митрополит Онуфрий прибыл в Россию на богослужение главы РПЦ Кирилла. Сайт РПЦ сообщает, что патриарх Кирилл назвал прибытие Онуфрия "особой радостью".

Издание напоминает, что на съезде "Оппозиционного блока" (который планирует участвовать в парламентских выборах) 10 июня Новинский заявлял, что Московский патриархат является "единственной канонической церковью в Украине".

Источник: https://censor.net.ua/n3132654
 
 
 Топ комментарии
 
коли припиниться це відкрите знущання над всім українським і самими українцями від цих недобитків парашинських? Відверто в очі плюють...З приходом до влади цього клоуна все лайно повспливало та паскудить...Куди не плюнь,- кругом ватяні любітєлі руського міра, які навіть не криються у своїх уподобаннях на українофобії...Одні роги кацапські кругом стирчать
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну и где единая объединенная независимая церковь, а порохоботы?
 показать весь комментарий
 
 
ПЦУ, кацапа. плохо методичку учишь - премию снимут.
 показать весь комментарий
 
 
ПЦУ независима или подчиняется Варфоломею? У ПЦУ 100% приходов в Украине?
 показать весь комментарий
 
ПЦУ автокефальна. независимей не бывает. тезис о подчинении её Варфоломею - made in Katsapstan
точнее, большая независимость - это выпадение из православия.

Украина - не Саудовская Аравия, в ней много разных религий и много видов христианства...
ох и хреново вас учат! элементарного не знаете. или учат хорошо, но вы просто тупые? Депутат Новинский и глава МП Онуфрий в РФ встретились с главой РПЦ Кириллом - Цензор.НЕТ 1041
 показать весь комментарий
 
Неразлучные друзья из ФСБ что потеряли в Украине...
 показать весь комментарий
 
 
Все трое россияне, все трое.. ну вы поняли - выносят Украину, её веру, язык и культуру за скобки - чтобы "объединить народ" на принципах "мышебратья", но вы ниже, много ниже - недостойны веры, языка и культуры = программа зеробени
 показать весь комментарий
 
 
"недостойны веры, языка и культуры" - про якую ізику і культуру мова? Такі як ти не гідні рюскава ізика і рюскай культури?
 показать весь комментарий
 
Ну во-первых, Онуфрий - украинец, уроженец Черновицкой области, а во-вторых, что-то я не понял на счёт веры за скобками. Большинство украинцев, равно, как и россиян - православные.
 показать весь комментарий
 
клоуна Ссанича не вистачає в цій компанії малороських сексотів
 показать весь комментарий
 
 
Клоун, тебе напомнить откуда в Украине взялся этот Новинский и кто ходатайствовал о присвоении этому упырю украинского гражданства?
 показать весь комментарий
 
 
Вже давно ця гнида Новинський бажає відчути кайф від СВД
 показать весь комментарий
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=GkP_AzZBfHc
Зеленскому за 20 дней удалось то, что не удалось Путину за 20 лет. А. Пионтковский
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да. В фонтане карлик 1 еще не бегал
 показать весь комментарий
 
 
Президент Туркменистана и не такое делает: Президент Туркменистана читает рэп . А Путлер ныряет за амфорами...
 показать весь комментарий
 
Нечість!
" Відійди! Відійди від мене, нечість!" (с)
 показать весь комментарий
 
коли припиниться це відкрите знущання над всім українським і самими українцями від цих недобитків парашинських? Відверто в очі плюють...З приходом до влади цього клоуна все лайно повспливало та паскудить...Куди не плюнь,- кругом ватяні любітєлі руського міра, які навіть не криються у своїх уподобаннях на українофобії...Одні роги кацапські кругом стирчать
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Лишить этих тварей гражданства. Но новому же не до этого. Надо друзей по теплым местам рассовать. Да и фонтанов еще не оббеганных уйма
 показать весь комментарий
 
 
Такие новости перед сном нельзя выкладывать!
 показать весь комментарий
 
Когда предателей начнут наказывать как на войне? Украинцы сами виноваты из за своего бездействия. Так скоро предатели не дай Бог повторят для украинцев 1918-1933
 показать весь комментарий
 
 
При Порошенке он и не умирал. При Порошенке как раз и воскресли все рашисты типа Медведчука, Новинского, и т.д.
 показать весь комментарий
 
 
-"что патриарх Кирилл назвал прибытие Онуфрия "особой радостью".Источник: https://censor.net.ua/n3132654 а чего ж,истинные "патриёты" прибыли сдавать Украину... Депутат Новинский и глава МП Онуфрий в РФ встретились с главой РПЦ Кириллом - Цензор.НЕТ 6002
 показать весь комментарий
 
Хоть это радует , ненависть к таким тварям одинакова у оппонентов , которые обзывают друг друга порохоботами и зебилами .
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутат Новинский и глава МП Онуфрий в РФ встретились с главой РПЦ Кириллом
 
 
 
 
 
 вверх