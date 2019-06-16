EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  1166  21
Все про:дожди (180) синоптики (43) ГСЧС (2101)

 Синоптики предупредили о грозах и дождях в западных областях, - ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, в ближайшие дни в части регионов выпадут обильные осадки и по всей территории будет жарко.

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 17 июня ожидаются дожди и грозы в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях, местами град и шквалы 15-20 м/с, информирует Цензор.НЕТ.

На реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской и в верховьях рек Закарпатской области возможен подъем воды, но без негативных последствий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 230 дворов остаются подтопленными на Херсонщине, - ГСЧС

"При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.

По всей территории Украины, по прогнозам синоптиков, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Источник: https://censor.net.ua/n3132652
 
 
 Топ комментарии
 
Высокий уровень пепла в атмосфере стал причиной необычайно впечатляющих закатов в течение этого периода, в особенности запечатленных на картинах Каспара Давида Фридриха и Уильяма Тёрнера, в которых преобладали жёлтые оттенки. Исследование под руководством К. Церефоса из Афинской обсерватории, в котором были проанализированы изображения заката солнца на 554 картинах 181 художника, работавших с 1500-го по 1900 год, позволили сделать вывод, что интенсивность окраски неба на картинах соответствует объёму вулканических выбросов на момент их создания.
Синоптики попередили про грози і дощі в західних областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2774
 показать весь комментарий
 
Да не рассказывай сказки.
Вуйков всегда заливало, бо им лень строить хаты на 20 метров дальше от реки. Гораздо сподручнее каждый год все восстанавливать.
 показать весь комментарий
 
Журналюги ещё и не то напишут.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Через слово припизживает.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ты постиг тайну украинских иероглифов?
 показать весь комментарий
 
Невже будуть вимагати припинити знущання Коломойского над Зеленським?
 показать весь комментарий
 
 
Раньше "непогода" не заливала сёла, потому, что тогда "попередников" вырубающих леса не было...
 показать весь комментарий
 
Да не рассказывай сказки.
Вуйков всегда заливало, бо им лень строить хаты на 20 метров дальше от реки. Гораздо сподручнее каждый год все восстанавливать.
 показать весь комментарий
 
 
а фраза в новостях, - "побиты все рекорды уровня воды" Вам не говорит о том, что раньше ТАКИЕ ПОТОПЫ не случались?
 показать весь комментарий
 
Ты дурак? Какая "лень"? Если бы было бы лень строить каждый год, они бы построили за 20 метров от воды. А так государство им каждый год компенсацию выплачивает, да их тупорылых деток в вузы вне конкурса принимает, типа постраждали.
 показать весь комментарий
 
Кто это вуйки? Ты был хоть раз в карпатах и за ними?
 показать весь комментарий
 
Год без лета - прозвище 1816 года, в котором в Западной Европе и Северной Америке была необычайно холодная погода. До сегодняшнего дня он остаётся самым холодным годом с начала документирования погодных наблюдений. В США его также прозвали «тысяча восемьсот насмерть замёрзший» (eighteen hundred and froze to death).

В июне и июле в Америке были заморозки. В Нью-Йорке и Новой Англии выпадал снег. Германию неоднократно терзали сильные бури, многие реки (в том числе и Рейн) вышли из берегов. В Швейцарии каждый месяц выпадал снег.
 показать весь комментарий
 
 
Высокий уровень пепла в атмосфере стал причиной необычайно впечатляющих закатов в течение этого периода, в особенности запечатленных на картинах Каспара Давида Фридриха и Уильяма Тёрнера, в которых преобладали жёлтые оттенки. Исследование под руководством К. Церефоса из Афинской обсерватории, в котором были проанализированы изображения заката солнца на 554 картинах 181 художника, работавших с 1500-го по 1900 год, позволили сделать вывод, что интенсивность окраски неба на картинах соответствует объёму вулканических выбросов на момент их создания.
Синоптики попередили про грози і дощі в західних областях, - ДСНС - Цензор.НЕТ 2774
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Соседка чихнула. Кот усрался. Я убираю. Где справедливость?!
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Ты гей-фюрер щто ле?
 показать весь комментарий
 
Был бы идеальный вариант, если бы снесло к такой матери дубосарскую гес
Сразу бы экология восстановилась
 показать весь комментарий
 
Західники виженіть Парашенка а то він вам ще й землетрус принесе 😂
 показать весь комментарий
 
вся российская нечисть голосовала за клоуна.
Ни один враг Украины не проголосовал за Порошенка.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоСиноптики предупредили о грозах и дождях в западных областях, - ГСЧС
 
 
 
 
 
 вверх