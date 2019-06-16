 Синоптики предупредили о грозах и дождях в западных областях, - ГСЧС

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 17 июня ожидаются дожди и грозы в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях, местами град и шквалы 15-20 м/с, информирует Цензор.НЕТ.
На реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской и в верховьях рек Закарпатской области возможен подъем воды, но без негативных последствий.
"При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.
По всей территории Украины, по прогнозам синоптиков, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Даже Друзья забудут имя.
Двери Приличные закроют,
Ха...
Что мне Косые эти взгляды -
Я вне Закона, я синоптик. Я синоптик!
Вуйков всегда заливало, бо им лень строить хаты на 20 метров дальше от реки. Гораздо сподручнее каждый год все восстанавливать.
В июне и июле в Америке были заморозки. В Нью-Йорке и Новой Англии выпадал снег. Германию неоднократно терзали сильные бури, многие реки (в том числе и Рейн) вышли из берегов. В Швейцарии каждый месяц выпадал снег.
Сразу бы экология восстановилась
Ни один враг Украины не проголосовал за Порошенка.