 Синоптики предупредили о грозах и дождях в западных областях, - ГСЧС

Как сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 17 июня ожидаются дожди и грозы в западных регионах, а также в Житомирской и Винницкой областях, местами град и шквалы 15-20 м/с, информирует Цензор.НЕТ.

На реках бассейна Сяна и Днестра во Львовской и в верховьях рек Закарпатской области возможен подъем воды, но без негативных последствий.

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"При ливневых дождях возможно формирование значительного местного и склонного стока, в горах существует угроза образования локальных селевых потоков", - говорится в сообщении.

По всей территории Украины, по прогнозам синоптиков, будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.