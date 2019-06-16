 Санкции остаются одним из наиболее эффективных инструментов реагирования на грубые нарушения Россией международного права, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

Как сообщается на сайте МИД Эстонии, министры иностранных дел и министры обороны стран ЕС оценят ход реализации Глобальной стратегии ЕС и обсудят, как за последние три года Европейский союз укрепил свой голос в мире и помог разрешить кризисы безопасности, передает Цензор.НЕТ.

На переговорах глава МИД планирует подчеркнуть необходимость тесного евроатлантического сотрудничества для безопасности Европы, а также важность солидарности в политике в отношении России. "После оккупации Крыма Европейский союз стал одним из важнейших сторонников суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции продолжают оставаться одним из наиболее эффективных инструментов реагирования на грубые нарушения международного права. В этом контексте Эстония уделяет большое внимание трансатлантическому единству и расширению сотрудничества НАТО и ЕС", - отметил Урмас Рейнсалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС согласились продлить еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма

Повестка дня также включает в себя ситуацию в Судане, встречу с министром иностранных дел Иордании и другие актуальные вопросы.