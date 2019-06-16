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 За рубежом
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Все про:МИД (5023) санкции (7397) Эстония (603) Рейнсалу (3)

 Санкции остаются одним из наиболее эффективных инструментов реагирования на грубые нарушения Россией международного права, - глава МИД Эстонии Рейнсалу

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу 17 июня примет участие в заседании Совета по иностранным делам в Люксембурге, чтобы обсудить эффективность общей внешней политики и политики безопасности.

Как сообщается на сайте МИД Эстонии, министры иностранных дел и министры обороны стран ЕС оценят ход реализации Глобальной стратегии ЕС и обсудят, как за последние три года Европейский союз укрепил свой голос в мире и помог разрешить кризисы безопасности, передает Цензор.НЕТ.

На переговорах глава МИД планирует подчеркнуть необходимость тесного евроатлантического сотрудничества для безопасности Европы, а также важность солидарности в политике в отношении России. "После оккупации Крыма Европейский союз стал одним из важнейших сторонников суверенитета и территориальной целостности Украины. Санкции продолжают оставаться одним из наиболее эффективных инструментов реагирования на грубые нарушения международного права. В этом контексте Эстония уделяет большое внимание трансатлантическому единству и расширению сотрудничества НАТО и ЕС", - отметил Урмас Рейнсалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы ЕС согласились продлить еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма

Повестка дня также включает в себя ситуацию в Судане, встречу с министром иностранных дел Иордании и другие актуальные вопросы.

Источник: https://censor.net.ua/n3132650
 
 
 Топ комментарии
 
Дякуємо Балтійським Друзям!!!
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Санкції це сила. Звісно економічні санкції , а не розмови про санкції, чи особисті санкції проти капітанів ФСБ.
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Ща зебилы разрабатывают тактику крысиной войны. Не стрелять в ответ на обстрелы врага, а быстро бегать раком в кукурузе. Как Хамча - тараканья сиська, под Иловайском
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Ваши санкции, что лекция повара коту Ваське по то, что не хорошо воровать мясо, который жрет поварское мясо... слушает да ест.
Нужны не санкции, А ГЕНОЦИД этой кремлевской власти и всех, кто к ней причастен!!!!
Их нужно отстреливать как бешеных зверей... сбивать самолеты и топить корабли в которых есть хоть одна сволочь из банды кремлевского карлика! Нуж но и тех, кто из украинского политикума хоть раз вякнул прокремлевские речи ТАК ЖЕ умертвить на МАйдановских столбах!!!!
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Ни один населённый пункт не вернулся под контроль Украины. Санкции не эффективны.
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путирашка стоить раком, але нечем долбиты
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Якщо в нас будуть покращуватися відносини з Московією,то санкції знімуть.
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Согласен, только санкции это то, что Трамп вводит против Ирана, а не та унылая дрочь которую ЕС вводят против России называя санкциями))
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Санкции остаются одним из наиболее эффективных инструментов реагирования на грубые нарушения Россией международного права, - глава МИД Эстонии Рейнсалу кацапёздолы!!вы поняли!!вас эстонцы вертят но кое чём!!а вы придурки!!свою писю на украинцев дрочить пытаетесь!!(не смешно??) Санкції залишаються одним із найефективніших інструментів реагування на грубі порушення Росією міжнародного права, - глава МЗС Естонії Рейнсалу - Цензор.НЕТ 5216
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСанкции остаются одним из наиболее эффективных инструментов реагирования на грубые нарушения Россией международного права, - глава МИД Эстонии Рейнсалу
 
 
 
 
 
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