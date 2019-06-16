 "Страна в смартфоне" уже работает, - Гройсман

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Зарегистрировать ребенка, бизнес, получить выдержки из реестра. Это все можно сделать онлайн. Это уже страна в смартфоне. Систему надо развивать, конечно. Мы знаем, как это сделать. Наша задача - минимизировать контакт с чиновниками. Если будут новые идеи, мы знаем, как их реализовать", - сказал Гройсман.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда стремится сделать "страну в смартфоне, правительство в смартфоне".