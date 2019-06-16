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 Политика Украины, Технологии
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Все про:телефон (200) Гройсман (4783) электронное управление (65) диджитализация (1)

 "Страна в смартфоне" уже работает, - Гройсман

Система онлайн-услуг уже работает в Украине и позволяет зарегистрировать бизнес или получить пособие на ребенка. Электронными услугами уже пользуются тысячи украинцев.

Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Зарегистрировать ребенка, бизнес, получить выдержки из реестра. Это все можно сделать онлайн. Это уже страна в смартфоне. Систему надо развивать, конечно. Мы знаем, как это сделать. Наша задача - минимизировать контакт с чиновниками. Если будут новые идеи, мы знаем, как их реализовать", - сказал Гройсман.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 23 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда стремится сделать "страну в смартфоне, правительство в смартфоне".

Источник: https://censor.net.ua/n3132644
 
   
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Навіть Грося висрався на голову Петру,а еліта "24%" це облизує))«Сподіваюся, що з приходом нового президента буде вичищена вся правоохоронна система, туди прийдуть нормальні люди, вони будуть працювати над тим, щоб створити нормальні умови правоохоронної системи для економіки», - сказав Гройсман.
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Бегать по фонтанам, жрать шаурму, не брать тяжёлого в руки, а дурного в голову,смотреть Г+Г! И всё будет ОК. Ну ещё можно и шорты надеть..
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Не волнуйтесь: возможности постоять в очередях за теми же документами вас никто не лишает "Страна в смартфоне" уже работает, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9933
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Гройся працює на випередження,не вспів Зеленський про це сказати,як у Гросі все вже працює))
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А ты с рязанских лесов Сибири вылез? Связь не ловила, не знал что это уже пару лет как работает??
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Я навіть знаю як,Порося дзвонив Луцику по смартфону і Луцик відпускав КЛУПНУ РИБУ))
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злой крот - это вы про ту его речь, которую ему сплагиатили с какого то научного зарубежного журнала?

Да, помним - был скандал....
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Всі хто навчився розмовляти плагіатять,бо повторюють слова тих хто навчився розмовляти раніше)))
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Продолжай верить, что Зелемойский сотворил Землю за три недели и попутно ленточек нарезал, в местах, где он успел что-то создать после Порошенко.
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А можно ссылку на сайт, где будет кнопка "Уволить Гройсмана"?
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Ссылка там же где и кнопка "импичмент кловуну"
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А мені, щоб не бачити коментарі різних дегенератів.
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"Мы знаем, как сделать то, что мы не делали 5 лет."
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НАРЕШТІ !!!!
П'ЯТИРІЧНІ ПОШУКИ ТАЄМНОГО ЦЕНТРУ ПОРОХОБОТІВ, УВІНЧАЛИСЬ УСПІХОМ !


https://startko.co.ua/16/17/6453/olenka/
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Сывочолый батько как-то сильно опух и посинел.
Может ездили на пару недель на море и он два раза в день детям матрас надувал?

"Страна в смартфоне" уже работает, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9874
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Та оно и правда---так и есть. Особо пенсы тут выиграли. Харчей накупят, сядут на лавку и давай друг другу смартфоны показывать! Один говорит что 3 ядра, другой что 4 у него, а у кого 5---то детки накинули. Проходящие мимо иностранцы думают что про грецкие орехи бабы да деды--а оно не то. Тут вот оказия случилась---в тралике у одной пенсионерки пустой кошелёк вытащили( смарт только купила) и пенс удостоверение с пластика. Ну страна то в смартфоне--побёгла в рай-пенс-фонд. фото дала, паспорт показала, два дня правда это в очередях происходило---но кондёры там рядами. А готово будет через месяц, а забирать только с оригиналом идентификационного кода! И не иначе. И на пенсии уже 10 лет. Страна смартфония-лимония!
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Гнойсман, не лепи горбатого....я хочу при помощи смартфона к ипеням увольнять деректоров рынка как Трусельман!
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ути пути прям с Омерики увольнять будешь? А подкацапника Трампа можешь в смартфоне уволить??
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"Омерика" это по кацапски, не пались, лохторат ЯнукОвоща не исправим!
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Лахта под проксей ты там у себя в Ростове много кого в смартфоне уволить можешь??
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перед виборами теж було багато про лахту і ольгіно.. і гдє тєпєр пєтя?.. нє астанавлівайтєсь, таваріщ.. пєшитє іщо "Страна в смартфоне" уже работает, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5808
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«Дещо мені вдалося зробити, але багато, чого не вдалося зробити, тому що вся система навколо мене була абсолютно ворожа - СБУ, прокуратура, митники… Мені важко було пробитися когось поміняти, змінити в цій системі, у мене не було ніяких важелів», - зазначив Гройсман.
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Кловуну даже смартфон дать нельзя, со смартфоном по фонтанам бегать нельзя.
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І вишенька на тортик РОШЕН))«У попередній період, на превеликий жаль, у попереднього президента такої волі не було і мої розмови закінчувалися просто нічим. Зараз я маю шанс», - підсумував прем'єр.
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У Гройсана страна на его карман тоже уже давно работает. А на смартфон приходят смс о полученном на счет бабле.
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Этот совок наверняка не может пользоваться смартфоном. Дети показывают.
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Так он же одногодка твоего кловуна. Но клоуна ты совком не называешь почему то...хотя кловун твой намного больший совок.
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Вы не поняли...мальчик-чувачек хочет сделать страну в Бенином смарфоне...Беня должен будет почать онлай-услуги....быстро...хозяин не должен ждать...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Страна в смартфоне" уже работает, - Гройсман
 
 
 
 
 
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