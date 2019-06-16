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 В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Футбольная сборная Украины U-20, которая выиграла молодежный чемпионат мира в Польше, прибыла в киевский аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3: 1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.

В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 01
В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 02

Смотрите: Сын погибшего на Донбассе военного летчика Павла Дрышлюка Кирилл играл в основном составе сборной Украины U-20 в полуфинале чемпионата мира. ФОТО

В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 03
В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 04
В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 05
В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 06

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В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 07
В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 08
В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 09
В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 10
В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 11

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В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 12

Источник: https://censor.net.ua/n3132642
 
   
 Топ комментарии
 
Гордость Украины !!!!
Спасибо мужики !!!!!
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Героям Слава!!! Хлопчаки ви красені .....
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Спасибо футболистам за праздник!!!
Слава Украине!!!
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Спасибо футболистам за праздник!!!
Слава Украине!!!
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Ніхто і не очікував на такий сюрприз !
Неймовірна перемога !
Пишаємося збірною - нарешті !!!
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Погоджуюсь - МОЛОДЦІ, але підв'язуватись державним прапором (як банним рушником), окропленним кров'ю, який бійці на фронті піднімають над головою ризикуючі життям це вульгарність. На полі списуємо на емоції, але вже ж міг хтось пояснити цим зіркам, що це не припустимо. В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 - Цензор.НЕТ 5852
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Знаменательное событие. Из 21 проведеных сревновний было только 7 европейских побелителей. Тем более приятно, что первый розыгрыш в 1977г. победила сборная СССР сочоявшя в основном из украинских юниров. Молодцы ребята, есть нажеда на будущее.
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Если не ошибаюсь из того состава вышли Бессонов, Балтача, Евтушенко, Буряк
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Элетората Зеленского вы там не увидите..они не очень то Украину любят..Бойко Мураевы ВИлкулы вот за кого они голосовали в первом туре, а во втором за ЗЕбеню. Они сейчас наверно по фонтанам бегают, это у них теперь новая фишка...и все шорты одевают..
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Можешь глупости больше не писать.
Все уже все поняли. В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 - Цензор.НЕТ 861
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Молоді українські футболісти найкращі на планеті, гарний подарунок на Трійцю, Україну у її розвитку не зупинити. Слава Україні!
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Спасибо Порошенко. Именно при нём выросли и тренировались наши чемпионы мира. Порошенко за 5 лет поднял футбол.
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Пока, пацак! Цак надень, а то твой Пэжэ тебе канхветку не даст!😁🍬
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Цензор, я понимаю, что вы - политический сайт!
Но всё же, здесь особый случай!
Дайте полный список героев!
ФИО, год рождения, принадлежность клубу!
Даже не любители футбола должны знать своих героев!
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Я и сам могу это сделать
У меня в закладках шесть футбольных сайтов ))
У меня с этим проблем нет...
Прошу дать информацию для простых читателей...
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это закладка для простых читателей. У Борисполі вболівальники зустріли чемпіонів світу - футбольну збірну України U-20 - Цензор.НЕТ 2751
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Как минимум, должны знать где это можно взять )))
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Ці хлопці, коли підростуть, вже будуть жити в Україні де АРМІЯ, МОВА, ВІРА, НАТО, ЄС !
В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20 - Цензор.НЕТ 9439
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Главное шоб сепарско - ватных Сватов и таких же Шапито 95 смотреть не начали..,бо тогда выростут малороссами точно.
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Сериал "Сваты" запрещен к показу на территории рассеи
Получается, твои союзники как раз в рассее, ибо они не смотрят
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поздравляем ЧЕМПИОНОВ! СЛАВА УКРАИНСКОМУ СПОРТУ! вся рашка Я читал посты завидует УКРАИНСКОМУ ФУТБОЛУ И БОКСУ! УКРАИНА спортивная страна и страна чемпионов.
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Порошенко красава. Ещё одно достижение реального президента Украины. Это вам не по фонтанам бегать.
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.....просто УКРАИНЬСКИ хлопци в ДЫТЫНСТВИ їли ЗЕЛЕНИ АБРЫКОСЫ у садочку дида ПАНАСА , а МОСКАЛИ тилькы смокталы СОСУЛЬКЫ в зымку биля танковых боксив ))))))
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Молодці хлопці але підвязуватись державним прапором це дуже не гарно.
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Хлопці молоці і зустріли їх суперово! Україно, вперед!
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Цензор.НЕТНовостиСпортВ Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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