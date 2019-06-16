 В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3: 1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.





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