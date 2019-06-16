 В Борисполе болельщики встретили чемпионов мира - футбольную сборную Украины U-20. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3: 1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3: 1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.
Спасибо мужики !!!!!
Слава Украине!!!
Неймовірна перемога !
Пишаємося збірною - нарешті !!!
Все уже все поняли.
Но всё же, здесь особый случай!
Дайте полный список героев!
ФИО, год рождения, принадлежность клубу!
Даже не любители футбола должны знать своих героев!
У меня в закладках шесть футбольных сайтов ))
У меня с этим проблем нет...
Прошу дать информацию для простых читателей...
Получается, твои союзники как раз в рассее, ибо они не смотрят