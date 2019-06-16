 Участник команды создания ПЦУ и получения Томоса Юраш агитирует поддержать своего сына из списка "Слуги народа"

Об этом написал в Facebook директор Департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш, передает Цензор.НЕТ.

"Мои личные "друзья" из известного лагеря и идеологического рускомировского планктона решили мне отомстить и призвали устроить масакру сыну - Святославу Юрашу - и сделать для него отрицательный рейтинг в рамках неофициального голосования на сайте партии "Слуга народа", которая включила его в перечень кандидатов в ВРУ по своему партийному списку", - сообщил чиновник.

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Он призвал поддержать своего сына, создателя международного медиацентра Майдана и участника команды экспертов Владимира Зеленского Святослава Юраша и подчеркнул: "Здесь не пахнет ни религиозностью, ни духовностью, ни моралью. Есть дикое, первобытное, ордынское желание мести и крови".

"Можно по-разному относиться к партии "Слуга народа", но нельзя сомневаться в двух вещах: во-первых, там, в ее рядах, нужны такие проукраинские люди, как Святослав Юраш, а, во-вторых, в своих многочисленных медийных баталиях он доказал, что достоин этого своего нового призвания. Одновременно "топят" и Александра Ткаченко, гендиректора канала "1 + 1" как якобы организатора антимосковских медийных подач", - сообщил Андрей Юраш.

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Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов. Тогда Андрей Юраш высказывал мнение, что Украинскую православную церковь Московского Патриархата уберут из государственного реестра юрлиц, если она не изменит свое название в соответствии с законом "о переименовании церквей".

Позже директор Департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш обнародовал информацию о том, что переход общин из УПЦ МП в ПЦУ искусственно сдерживается "внешними факторами".

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10 июня 2019 года партия "Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах. На сайте политсилы можно поставить лайк или дизлайк любому из списка.