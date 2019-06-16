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Все про:РПЦ (562) Ткаченко (28) Юраш (6) Слуга народа (49)

 Участник команды создания ПЦУ и получения Томоса Юраш агитирует поддержать своего сына из списка "Слуги народа"

"Апологеты московской традиции" призывают ставить дизлайки выдвиженцам в народные депутаты по списку партии "Слуга народа" Святославу Юрашу и Александру Ткаченко.

Об этом написал в Facebook директор Департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш, передает Цензор.НЕТ.

"Мои личные "друзья" из известного лагеря и идеологического рускомировского планктона решили мне отомстить и призвали устроить масакру сыну - Святославу Юрашу - и сделать для него отрицательный рейтинг в рамках неофициального голосования на сайте партии "Слуга народа", которая включила его в перечень кандидатов в ВРУ по своему партийному списку", - сообщил чиновник.

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Он призвал поддержать своего сына, создателя международного медиацентра Майдана и участника команды экспертов Владимира Зеленского Святослава Юраша и подчеркнул: "Здесь не пахнет ни религиозностью, ни духовностью, ни моралью. Есть дикое, первобытное, ордынское желание мести и крови".

"Можно по-разному относиться к партии "Слуга народа", но нельзя сомневаться в двух вещах: во-первых, там, в ее рядах, нужны такие проукраинские люди, как Святослав Юраш, а, во-вторых, в своих многочисленных медийных баталиях он доказал, что достоин этого своего нового призвания. Одновременно "топят" и Александра Ткаченко, гендиректора канала "1 + 1" как якобы организатора антимосковских медийных подач", - сообщил Андрей Юраш.

Участник команды создания ПЦУ и получения Томоса Юраш агитирует поддержать своего сына из списка Слуги народа 01

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Участник команды создания ПЦУ и получения Томоса Юраш агитирует поддержать своего сына из списка Слуги народа 02

Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 года приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь (Московского патриархата) в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующий проект закона (№5309) о внесении изменений в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций за основу и в целом поддержали 240 народных депутатов. Тогда Андрей Юраш высказывал мнение, что Украинскую православную церковь Московского Патриархата уберут из государственного реестра юрлиц, если она не изменит свое название в соответствии с законом "о переименовании церквей".

Позже директор Департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш обнародовал информацию о том, что переход общин из УПЦ МП в ПЦУ искусственно сдерживается "внешними факторами".

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10 июня 2019 года партия "Слуга народа" объявила постпраймериз и предлагает сообщать о недостойных кандидатах. На сайте политсилы можно поставить лайк или дизлайк любому из списка.

Источник: https://censor.net.ua/n3132636
 
 
 Топ комментарии
 
Про мразь Онуфрия лучше не надо... Он свою задницу с сидала не оторвал когда поминали воинов ВСУ, погибших за независимую Украину. Что эта сволочь до сих пор в Киеве делает?
Участник команды создания ПЦУ и получения Томоса Юраш агитирует поддержать своего сына из списка "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 635
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Алі Участник команды создания ПЦУ и получения Томоса Юраш агитирует поддержать своего сына из списка "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1335
Ти вже зовсім чокнувся )))
Не неси фігню!
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А хто узеленського є вірним ПЦУ?
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Цифра быстро растёт, с 8 миллионов до 250, но от состояния Порошенко отстаёт, которое выросло ко второму туру, по данным зерады, в 83 раза, а тут всего в 30 раз.
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Действительно. Сложно о чем-либо судить, пока прокуратура занимается не своими обязанностями, а только прикрытием задницы Педро и компании. Я так понимаю, что среди порохоботов нет запроса на обеспечение законности государством, нет запроса на выполнение государством своей части общественного договора, поэтому и апеллировать к вам всеми этими аспектами я не буду. Можете не отвечать.
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Зеб, а у тебя есть запрос на достоверность информации или тебе достаточно только всяким вбросам (и чем говнистей, тем лучше для твоего восприятия) верить от тех, кто рвётся к власти?
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Деб, тебе еще полгода назад твой прокурор подтвердил, что дело есть и состав преступления есть, и даже расследуется, а ты до сих пор копротивляешься на цензоре. Местный Хироо Онода, что ли?
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Зеб, а ты знаешь чем отличается расследование от судебного решения, если ты не решил до конца изображать из себя конченного зеба? :D
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Так чем расследование-то кончилось, деб? Прикрыл-то Югик задницу свинарчукам после трех лет тайных спецопераций генпгокугатуры? А как пел в первые дни после бигусовских сюжетов, как пел, все у него было на карандаше, вот осталось только чуть-чуть. Небось бриллиантовые прокуроры лично расследование вели.
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Зеб, а ты до сих пор не вник в суть дела о контрабанде из паРаши? Может ты из тех правдогубов, которые правдой готовы подорвать обороноспособность Украину?
Тебе в детском садике ещё не рассказывали, что некоторые дела ведутся закрыто из-за государственных интересов или несвоевременна передача в суд может повредить государственным интересам. Может ты ещё в яслях, тогда у тебя всё впереди?
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Так они в Евро воровали, умник... Так на чём и у кого, если ты, наконец, догадался о Евро.
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Если верить выражению- природа на детях гениев отдыхает, а Юраш не глуп, в отличие от своего папы, то папа явно не гений.
Я не против Юраша, но если должен пройти Юраш, то нужно голосовать и за Бужанского из Зика, то для меня не мотив .
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Там 30 номер у Петі звільнився. Хай заносить гроші, так і передайте.
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Ті ні! Людям набрид олігарх Порошенко, ось і голосують за іншого олігарха, за Коломойського. Щоправда, його немає в списках.
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Зник, після повідомлення з Америки. Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 4685 Мабуть сумує за своїми чесно заробленими 470 млрд (13 річних бюджетів України) доларів
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Голосують за іншого олігарха, за Коломойського. Щоправда, його немає в списках. А нема в списках продажних українофобів ЗЕбілів бо цей міжнародний аферист- мафіозі.. сам ці списки складає та затверджує
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покажешь под каким номером лукаш и портнов ? уймись троляка кацапская
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вся российская нечисть голосовала за клоуна.
потому что клоун тормоз реформ.
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а на передовой половина за зе , тоже роснечесть ?
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А на сколько же нас Петя отодвинул от цивилизации?
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Да пускай топят. Не жалко. Тв_рь обыкновенная, продажная.
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порохоботы! я не понял - это зрада или перемога???????????
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Так продажные украинофобы ЗЕбилы вместе со своим паханом экс-клоуном ...резидентом люто ненавидят Украину преступно считают её проституткой и украинских православных обзывают их термосами .. И что делать в этой антиукраинской команде ЗЕбилов украинским патриотам да и всем просто норрмальным проукраинским гражданам?
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Зрозуміло, що у зе нема патріотів, а лише латентні сепари, кацапи...
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украинских православных обзывают их термосами ..\\\\\\\\

ссылку или кабздабол!
че ты брешешь то? даже если бы и обзывали - это же не "рабы" и "стадо", коими правослабных именуют сами попы.
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"Команда создателей ПЦУ."
Прости, Господи. Участник команды создания ПЦУ и получения Томоса Юраш агитирует поддержать своего сына из списка "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9041
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прощаю(прихлебывает амброзию, создает очередную галактику))
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А с чего же козлы должны интересоваться комментариями?
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Вже краще підтримати патріотів, які прагнуть перетворень...
Якщо слуга народу матиме гідних кандидатів то це лише на користь державі.
Єдина вимога до всіх - НЕ ЗРАДЬ.
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Але патріотів у Слуг народу нема, тому нема кого там підтримувати. Я дивлюся, що усі сепари голосують за Слуг народу і це лакмусовий папірець для цієї партії.
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А де вони, патріоти, лишились - на вулицях та московських тюрмах...
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ти живеш серед сепарів? бідолага.. може тобі на захід спердолити .. Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8610
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У Києві ще є патріоти. А на ЗУ у мене є друзі і проблем нема.
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утырок конченый.шоб ты понимал,половина странв будет голосовать за слугу народа.а вы порохоботы ***********,что вам тупо начнут ********* бить
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Складає списки партії на вибори. Багато хто перевзувся та хоче до блазня в команду. )
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Чет не понял. Герой новости очень добрый? Ну так пусть прочитает заклинание шоп дизлайкеров побил гром Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 1147
Интересно шо там Филя - когда опять восстановит свою секту?)
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До речі цей Юраш із народу Зеленського?
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Ні, спершу він був із сивочолим гетьманом, створював церкву для пастви. Тепер побачив, що серед блазнів йому буде краще.
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Питання було іншим. Він з його народу?
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Він би тобі відповів, що ми всі з народу божого...
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27. Юраш Святослав Андрійович А як вiдноситься Зеленський до косплейства жiнки Святослава зi свастикою:


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Відкрию таємницю... Виборці ЗЕ собачаться між собою. Ватани наїхали на зебень, віджимиють проценти. А ми, порохоботи, споглядаємо за пацючими боями Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 2793
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Попам з ПЦУ та їх відприскам дана була команда не балатуватись нікуди. Учасник команди створення ПЦУ і отримання Томосу Юраш агітує підтримати свого сина зі списку "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 977
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А ваші РПЦешні попи болотуються, від слова болото.
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Томос выклянчил? Директор по делам религий? Так он не там просит о поддержке. Андрюша, бога проси. Или шо, не очень веришь?
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За Юраша-молодшого - та нехай ЗЕбіли самі вирішують. Їм віддуватися.
А Ткаченко - гнида. Сам би забанив, якщо би зміг.
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Останні опитування SOCIS Edison Research, 14 июня 2019.Вибори до Верховної Ради проукраїнська команда "Голос" Вакарчука набрала вже 9,5 % а тиждень тому вона не мала навіть 5%. Такими темпами "Голос" вже скоро вийде на другу позицію, а там дивись і посперечаєтся з продажними слугамии, але ясно що не українського народу ЗЕбілами -украинофобами і за перше місце. Голос це звичайно не об'єднані націоналісти патріоти але все ж таки проукраїнська партія.
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посмотри дибилоид ! прозрееш ! сумма 250 мил гривен ,
где ты взял 8 мил
https://www.youtube.com/watch?v=_OnozZhvXt8
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..."топят" и Александра Ткаченко, гендиректора канала "1 + 1" как якобы организатора антимосковских медийных подач" Источник: https://censor.net.ua/n3132636

В єтом месте прослезился ...лять.

В партии "слуга урода" компроматом являются "антимосковские подачи"!
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Махровий порохобот вирішив відкласти личинку в тіло "Слуги народу". Дякую за посилання, пiду дiзлайкну. https://sluganarodu.ua/candidates/list
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