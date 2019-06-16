 47% продаваемого в оккупированном Крыму дизельного топлива - фальсификат

Такие итоги показал первый этап проверок автозаправочных станций полуострова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на delo.ua.

"Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и в начале июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина показали следующие результаты: не соответствующее требованиям дизельное топливо обнаружено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин — в 20%. Отмечаются также нарушения в части документарного сопровождения и маркировки топлива", — говорится в сообщении.

При этом в "Росстандарте" отметили, что по сравнению с 2018 годом, в нынешнем фиксируется улучшение ситуации с качеством топлива в Крыму. Так, в прошлом году оборот суррогата на оккупированом полуострове составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину.