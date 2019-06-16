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 47% продаваемого в оккупированном Крыму дизельного топлива - фальсификат

В оккупированном Крыму не соответствующее требованиям дизельное топливо выявлено в 47% проверок "Росстандарта", а фальсифицированный бензин — в 20%.

Такие итоги показал первый этап проверок автозаправочных станций полуострова, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на delo.ua.

"Испытания отобранных на 19 АЗС в мае и в начале июня 2019 года 58 проб дизельного топлива и бензина показали следующие результаты: не соответствующее требованиям дизельное топливо обнаружено в 47% проведенных проверок, фальсифицированный бензин — в 20%. Отмечаются также нарушения в части документарного сопровождения и маркировки топлива", — говорится в сообщении.

При этом в "Росстандарте" отметили, что по сравнению с 2018 годом, в нынешнем фиксируется улучшение ситуации с качеством топлива в Крыму. Так, в прошлом году оборот суррогата на оккупированом полуострове составлял до 70% по дизелю и до 45% по бензину.

Источник: https://censor.net.ua/n3132635
 
 
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Тут показано как живут люди в смерхдержаве с самыми большими запасами нефти... А в Украине покупай топливо на нормальных заправках, а не на медведчуковских...
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Там хоч перевірки якісь проводяться.
А на Україні???
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А нам какое дело чем они заправляются,знаю заправки где после 100 метров движок нахер летит
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом47% продаваемого в оккупированном Крыму дизельного топлива - фальсификат
 
 
 
 
 
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