 В Польше стартовали самые масштабные в этом году военные учения НАТО DRAGON-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве, их главная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Главным участником маневров DRAGON-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.

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DRAGON-19 – это крупнейшие в этом году военные маневры в Польше, которые продлятся 4 дня.