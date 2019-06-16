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Все про:армия (7447) НАТО (6389) Польша (4792) учения (2087)

 В Польше стартовали самые масштабные в этом году военные учения НАТО DRAGON-19

В Польше начались военные учения DRAGON-19 с участием 18 тыс. солдат из 12 государств НАТО и 2,5 тыс. единиц военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Польша.

Маневры проходят на суше, на море, в воздухе и киберпространстве, их главная цель – проверить совместимость польских частей с союзническими войсками, которые дислоцируются в Польше в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Главным участником маневров DRAGON-19 является 11-я Люблинская дивизия бронетанковой кавалерии, которую в рамках учений поддержат военные подразделения из США, Великобритании, Канады, Германии, Румынии и Словакии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников MQ-9, - Трамп и Дуда подписали декларацию об оборонном сотрудничестве

DRAGON-19 – это крупнейшие в этом году военные маневры в Польше, которые продлятся 4 дня.

Источник: https://censor.net.ua/n3132634
 
   
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Лучше бы в Украине такие учения проводили! Вот это было бы дело!
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Після обрання зе співробітництво ізНАТО може бути зменшене, або відмінене. Це та середина, про яку він говорив.
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Будеш сміятися, коли твої зелені роботодавці перестануть платити.
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тобто ты совсем туп😀
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есть где и по ком стрелять (а не играться в "зарницу")!
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у нас бы сказали - барыги осваивают бюджет НАТО - воруют коррупционеры на армии - натовские свинарчуки - как то так))))))))
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гы, ну так ты это и сказал же. У вас, у вас 😀
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВ Польше стартовали самые масштабные в этом году военные учения НАТО DRAGON-19
 
 
 
 
 
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