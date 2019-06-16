 Советскую культуру внимания к медикам один раз в год - нужно менять, - Супрун о праздновании Дня медработника

Об этом чиновница написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Об искусственности и фальшивости тех или иных праздников, которые Украина унаследовала от Союза, надо говорить. День медицинского работника, который появился в 1980 году в Советском Союзе, один из таких праздников. Это очень в стиле империй давать людям "праздник" вместо достоинства, финансовой независимости и надлежащих условий труда и жизни. Сегодня этот день остается праздником в Украине, Беларуси и России", – отметила Супрун.

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По ее убеждению, "культуру внимания к медикам один раз в год, постоянных деклараций намерений и вечных косметических ремонтов – нужно менять". Супрун признает, что это невозможно без конфликтов, но, по ее словам, только в таких конфликтах может родиться новая система здравоохранения Украины. "Система, в которой каждый день – день медицинского работника. Каждый день – день пациента, которому смогли оказать своевременную и качественную помощь", – подчеркнула глава Минздрава.

Напоминаем, День медицинского работника отмечается в Украине ежегодно в третье воскресенье июня.

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