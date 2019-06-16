 Советскую культуру внимания к медикам один раз в год - нужно менять, - Супрун о праздновании Дня медработника

Об этом чиновница написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Об искусственности и фальшивости тех или иных праздников, которые Украина унаследовала от Союза, надо говорить. День медицинского работника, который появился в 1980 году в Советском Союзе, один из таких праздников. Это очень в стиле империй давать людям "праздник" вместо достоинства, финансовой независимости и надлежащих условий труда и жизни. Сегодня этот день остается праздником в Украине, Беларуси и России", – отметила Супрун.
По ее убеждению, "культуру внимания к медикам один раз в год, постоянных деклараций намерений и вечных косметических ремонтов – нужно менять". Супрун признает, что это невозможно без конфликтов, но, по ее словам, только в таких конфликтах может родиться новая система здравоохранения Украины. "Система, в которой каждый день – день медицинского работника. Каждый день – день пациента, которому смогли оказать своевременную и качественную помощь", – подчеркнула глава Минздрава.
Напоминаем, День медицинского работника отмечается в Украине ежегодно в третье воскресенье июня.
Евроупыри у власти это уже неоднократно доказывали. К примеру Яценюк первое, что сделал, это запретил мониторить аптеки на лекарства подделки.
И знаете что - они ноют. Прям даже кричат местами, что 3,14дец. И это странно. Ведь диктатора Порошенко убрали, теперь можно показать новому президенту, какие мы УХ прямо, а они ноют.
Оказывается, если свалить шоколадного барыгу и злочинных свинарчуков, то нихреная не меняется в лучшую сторону. Оказывается Кернес и Труханов - это избранные (и скорее всего переизбранные в будущем) святым наридом персонажи. Оказывается, сын Порошенко, вродь, уже как ни при делах, а в лифте насрано и в попижженой маршрутке сиденья порезаны.
И внезапно оказывается, что с уходом злочинного Порошенки начало хериться то, что он с трудом добился - не только армия, мова, вера (которые, конечно, на хлеб не намажешь), но и лоукосты, либерализация экономики, тарифы, децентрализация, иедреформа.
Зато все четче становится виден зеленский продукт намазаный на член коломойского, который шутит.
По этому поводу я придумал хороший анекдот:
Избиратель зеленского сейчас он как женщина в русском порно - готова принять сколько угодно с любой стороны, если пообщать ей что-то намазать на хлебушек.
Правда смешно?