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 Советскую культуру внимания к медикам один раз в год - нужно менять, - Супрун о праздновании Дня медработника

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун считает, что День медицинского работника достался Украине в наследство от советского прошлого и требует наполнения новым содержанием.

Об этом чиновница написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Об искусственности и фальшивости тех или иных праздников, которые Украина унаследовала от Союза, надо говорить. День медицинского работника, который появился в 1980 году в Советском Союзе, один из таких праздников. Это очень в стиле империй давать людям "праздник" вместо достоинства, финансовой независимости и надлежащих условий труда и жизни. Сегодня этот день остается праздником в Украине, Беларуси и России", – отметила Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Системы здравоохранения почти не было - пациенты платили за все. Мы создаем что-то новое, - Супрун о медреформе

По ее убеждению, "культуру внимания к медикам один раз в год, постоянных деклараций намерений и вечных косметических ремонтов – нужно менять". Супрун признает, что это невозможно без конфликтов, но, по ее словам, только в таких конфликтах может родиться новая система здравоохранения Украины. "Система, в которой каждый день – день медицинского работника. Каждый день – день пациента, которому смогли оказать своевременную и качественную помощь", – подчеркнула глава Минздрава.

Напоминаем, День медицинского работника отмечается в Украине ежегодно в третье воскресенье июня.

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Источник: https://censor.net.ua/n3132633
 
 
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Это не советская культура, а европейская культура плевать на украинскую медицину.
Евроупыри у власти это уже неоднократно доказывали. К примеру Яценюк первое, что сделал, это запретил мониторить аптеки на лекарства подделки.
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Коли вже вигонять цю "доктор смерть"?!
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Зашел я по случаю на парочку страниц людей, которые еще в марте писали "главное убрать Порошенко" в контексте идей "хуже не будет" и "если что, мы нового быстро поборем".
И знаете что - они ноют. Прям даже кричат местами, что 3,14дец. И это странно. Ведь диктатора Порошенко убрали, теперь можно показать новому президенту, какие мы УХ прямо, а они ноют.
Оказывается, если свалить шоколадного барыгу и злочинных свинарчуков, то нихреная не меняется в лучшую сторону. Оказывается Кернес и Труханов - это избранные (и скорее всего переизбранные в будущем) святым наридом персонажи. Оказывается, сын Порошенко, вродь, уже как ни при делах, а в лифте насрано и в попижженой маршрутке сиденья порезаны.
И внезапно оказывается, что с уходом злочинного Порошенки начало хериться то, что он с трудом добился - не только армия, мова, вера (которые, конечно, на хлеб не намажешь), но и лоукосты, либерализация экономики, тарифы, децентрализация, иедреформа.
Зато все четче становится виден зеленский продукт намазаный на член коломойского, который шутит.
По этому поводу я придумал хороший анекдот:
Избиратель зеленского сейчас он как женщина в русском порно - готова принять сколько угодно с любой стороны, если пообщать ей что-то намазать на хлебушек.
Правда смешно?
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А можно пруфы на странички "кричащих"? Просто интересно стало
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Надо вообще убрать эти проф "праздники". Совок махровый...
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Люди мрут в очередях поликлиники, или потому что не приезжает скорая, а санитарку волнуют праздники и чем можно закусывать водку и сало.
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коли стикаєшся з хворобами, то завжди мрієш, що десь на тебе чекає твій "доктор Хаус"!

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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСоветскую культуру внимания к медикам один раз в год - нужно менять, - Супрун о праздновании Дня медработника
 
 
 
 
 
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