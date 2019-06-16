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 На Львовщине женщина попала в реанимацию после укуса змеи, - ГСЧС

В Сколевском районе Львовской области женщина попала в реанимацию после укуса змеи.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

15 июня в 23:00 в ГСЧС поступило сообщение от дежурной Сколевской центральной районной больницы о том, что в реанимационное отделение, поступила женщина, 1963 года рождения, жительница с. Рыков, с диагнозом "укус змеи верхней части левого бедра". По данным медиков состояние потерпевшей - средней тяжести.

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Ранее, 13 июня, спасателям Львовщины поступило сообщение, что в Городоцкую Центральную районную больницу в состоянии средней степени тяжести поступила, женщина 1959 года, жительница с. Малый Любинь, с диагнозом - "укус змеи левой кисти".

Источник: https://censor.net.ua/n3132632
 
 
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фарионы кишат.
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"укус змеи верхней части левого бедра"

"укус змеи левой кисти"

...
Формулювання кострубаті, чесно кажучи. І уявляється щось жахливе... змія стегна та змія кисті... це анатомія якогось демона
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верхней части бедра... сраааать наверное села в корчах
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Схоже якийсь ублюдок тяпнув жінку вище бедра.
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Укус наших гадюк - это херня.Меня кусала степная в детстве.По ощущению как куча комаров укусила в одну точку. А вот в этом году,в феврале меня цапнул бушмейстер в Латинской Америке за палец руки. Вот это я вам скажу,проблема. Чуть не сдох. Шаман индеец лечил. Клыки ,шо у собаки у той гадости....Шрам на всю жизнь теперь останется.
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Нічого дивного - гадюк в тому регіоні дуже багато.
А нині вони ще й всі розлючені.
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Наши гадюки не нападают.Всегда тикают.Чтобы укусила нужно или наступить или в брачный период лезть к ней. Так в брачный период , даже ужи речные и морские кидаются.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа Львовщине женщина попала в реанимацию после укуса змеи, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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