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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17593) Европейская Солидарность (15)

 Враг должен видеть, что мы движемся в ЕС, - Порошенко

Такие карпатские фестивали, как "Via Carpatia" и "Полонинское лето", свидетельствуют о том, что Украина развивается и движется к своей европейской цели.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом заявил пятый президент Украина, председатель политсилы Петр Порошенко во время выступления на традиционном гуцульском фестивале "Полонинское лето".

"Чрезвычайно важно, чтобы праздник "Полонинского лета" обязательно проводился ежегодно. Чтобы враг видел - Украина живет и движется в сторону Европейского Союза!", - убежден Порошенко,

Он также посетил праздничное богослужение в уникальном храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Криворивня Ивано-Франковской области и поздравил прихожан со светлым праздником Троицы.

"Я хочу поблагодарить каждого из вас за эти 5 лет нашего единения, развития и созидания фундамента Украины. Мы создали Украинскую автокефальную, независимую от Москвы православную церковь. (...) Мы видим возрождение наших культурных традиций, мы видим, что у нас есть все основания двигать нашу страну вперед. Я благодарю каждого из вас за этот вклад!", - отметил Порошенко.

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Враг должен видеть, что мы движемся в ЕС, - Порошенко 02
Враг должен видеть, что мы движемся в ЕС, - Порошенко 03
Враг должен видеть, что мы движемся в ЕС, - Порошенко 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Европейская солидарность" обнародовала первые 50 имен предвыборного списка

Источник: https://censor.net.ua/n3132629
 
   
 Топ комментарии
 
украинский народ должен видеть хряка мальдивского за решёткой
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Не дуже багато марадера, щодня?
Хай відпочине.
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петиных достижений нет? Так чего уперлись за него?
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Взрывы складов боеприпасов,тысячи добровольцев в тюрьмах,торговля с московией,убийства в центре столицы врагов )(уйла,дальше лень писать про это примитивное гебнявое чмо.
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Кто бы спорил,но пока мы движемся, ЕС тоже движется стремительно удаляясь за горизонт.
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юра Лонг
... ЕС тоже движется стремительно удаляясь за горизонт.
Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 323

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Тобто у 141 рік його винесуть уперед ногами😁
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В начале следующей недели будут обнародованы новые назначения в ГУ «К» СБУ. И нельзя сказать, что они обнадеживают. Ролевые игры ЛГБТ и не более. Те, что были снизу - теперь сверху. Но все-равно - ЛГБТ. Люди Писного будут контролировать контрабанду. Как будто раньше было не так.
Итак, назначения. Калюжняк А.М. - первый заместитель начальника ГУ «К».

Наумов Андрей Олегович- заместитель начальника ГУ «К»

Пархомець Олег Павлович - заместитель начальника ГУ «К»

Андрей Михалевич - заместитель начальника ГУ «К»

Калюжняк, если не ошибаемся - в прошлом начальник Главной инспекции СБУ. Причем, как при Якименко, так и при Грицаке. Странно, что не люстрировали. Хотя, говорят, что Калюжняк владеет неким массивом стремной для всех информации, что его и не уволишь. Со «страховочкой» товарищ. И весьма надежной. Хорошо или плохо это назначение? Не знаем. Время покажет.

Наумов Андрей Олегович - в прошлом заместитель начальника «Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення ГПУ». Его начальником был Константин Моргун. Человек Виталия Яремы и компании. Наумов - также ставленник команды Яремы - Даниленко. И понятно, на кого он будет работать.

Михалевич Андрей - в прошлом «офіцер з особливих доручень третьої категорії Головного управління СБУ». Претендовал на должность «Керівник управління інформаційно-аналітичної розвідки». Фактически работал «кошельком» Василия Писного на ниве контрабандного обеспечения собственных интересов. Весьма «новое лицо».

В целом же можно предположить, что сейчас, благодаря неискушенности Ивана Баканова в СБУ пролезет значительное число граждан из обоймы Яремы-Даниленко. Особенно на вкусные бизнес-должности. Понятно, что свою «бизнес-активность» они прекращать не намерены. Соответственно, через пару месяцев в прессе вновь будут скандалы связанные с махинациями «кашников». И все шишки достанутся Баканову и Зеленскому. Что вполне логично.
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"Враг должен видеть, что мы движемся в ЕС................."...........пішки і в кандалах.

Ворог має бачити що його також очікує участь маріонеточного режиму кровавого бариги.
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Андруша, конечно понимаю что мухоморы это для тебя за щастя...!\но перестань ты курить что ни попадя...!\
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Что за пургу чукотскую,ты несешь ,баран? Срочно возвращайся в диспансер под мегадозы нейролептиков!
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То так, повинен саме це бачити
А бачить зюзю і його прибецканий лохторат у пориві "сайтісь пасєрєдінє" з хмуйлом
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председатель политсилы Петр Порошенко ....... Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3352 ,что не придумаешь что бы попасть в обьектив .....
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то идет самозванцем ,то председатель Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2968... Петя или трусы или крест ....
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тебе орешки дать белочка - или таки селёдки хочешь...?
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Зєломойська банда розкраде казну ще до кінця року та звалить в Ізраїль та Москву. А ви тут залишитесь мріяти про дармові вареники з лопати. Голова СБУ - москаль з жінкою громадянкою Росії, голова контррозвідки - москаль з медалькою від ФСБ, полова АП - маланці, а друга полова - москалі. Українців можна перерахувати на пальцях однієї руки. Треба бути дебілом, щоб не розуміти, що зелена банда срати хотіла на майбутнє України, бо вони всі свої пляни пов'язують з чужими націями. Навіщо дружині нового голови СБУ треба було аж 20 років жити в Україні з російським паспортом? Бо для неї, як і для всіх в цій банді чужинців, Україна є лише територією для випасу чи пограбування, яка сталася незалежною лише через якесь тимчасове непорозуміння.
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Злоупотребяешь медицинской марихуаной.
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Я так понимаю, что у них что-то не так!
Методички в разнобой прут Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2374
Толи кураторы разбежались, толи Пэтрык опять зажал ольгинским денег и те от себя прут Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2374
Своим тут платить нужно по-любому, а то были прецеденты - могут и бунт поднять Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2374
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Отечество славится ваше насилием, ложью, жестокостью славно оно, кровью чеченскою славится бестия - скоро концу наступить суждено. Не будет ни Путина и ни Медведева, свободный в Россию придет человек, и памятью страшной - о злобной империи - проклянут Россию потомки навек.
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На следующих парламентских выборах петя переименует свою партию в НА ТО.
Шоб враг знал, чно мы движемся НА ТО.
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А это нормально что жена и дети Порося с непокрытой головой в цервки стоят?
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Це догмат РПЦ. Тепер зрозуміло про тебе.
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Всегда знал что знаменосец Порошенко не мог предать русскую провославную церковь.
Что ты и подтвердил!
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Да, Епифаний не видит в этом ничего противоречащего божьим заповедям, он сказал, что можно. Они там вообще меняют порядки и это хорошо, церковь станет более открытой.
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Это был Петро 1?
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Что бы понять, что сегодня происходит, нужно вернуться на пять лет назад и вспомнить, за что стояли люди на Майдане и чего мы достигли. По большому счету Янукович всех устраивал, он был легитимно избран без явного админ ресурса, потому что до этого не имел власти. Всех не устраивала огромная коррупция в стране и надеялись, что Ассоциация с ЕС поможет от нее избавиться за счет помощи в принятии нужных законов. Этого не случилось, Янукович в последний момент передумал. Дальше Майдан, его бегство, оккупация Крыма и Донбаса Рашей и президентство Порошенко, на которого возлагали большие надежды. Что в сухом осадке? Пять лет из-под палки ЕС и МВФ мы проводили те реформы, из-за которых начался Майдан. При этом Порошенко подменил причину следствием. Обозначив, что главное это Ассоциация, Безвиз, Томос, Армия, Язык.., а реформы это не важно. Извините господа как это не важно? Нам не нужна Ассоциация ради Ассоциации, ЕС ради ЕС и НАТО ради НАТО! Нам нужны Европейские стандарты качества человеческой жизни и не важно, как их называют. Если нельзя без Ассоциации ЕС и НАТО, то нужно входить в эти организации, если нет, то можно обойтись. Нам не нужны лозунги все во имя ЕС и НАТО, как утверждает Порошенко, нам нужна человеческая жизнь без воров как Порошенко, неважно как она будет называться. В результате мы очутились там, откуда начинался Майдан - огромная коррупция и казнокрадство. Все реформы оказались фиговым листом, прикрывающим Петину срамоту. Ни одного коррупционера не наказали, преступления на Майдане до сих пор не раскрыты. При этом не нужно спекулировать агрессией Раши, прикрывая коррумпированные схемы воровства. Путинский режим даже в России уже взывает отвращение, поэтому не нужно бояться, что кто-то у нас поведется на реставрацию подобного дебилизма.
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Нет уж! Хватит назад смотреть! Давай уже вперед,-расскажи про победы Зеленизма! Ждем!
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давай я тебе лучше расскажу анекдот поро то, соклько нужно малдован, что бы закрутить одну лампочку.
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"Я благодарю каждого из вас за этот вклад!" ------------- кем это себя малый воображает ?! Кто вообще такой этот Порошенко ?
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кто-нибудь скажет ему, что он уже не президент?
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это звание пожизненое - но если вы не знали
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Что то это не мешало порохолизам гнать гов-но на президента дружественной Грузии.
Шо забыл порозолиз?
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в Марганце не все такие как ты - отвечать готов ?
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Это ж какой надо быть нацией неразумной,чтобы творить героя с вора и преступника?
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это ты про зеленского - а шо уже успел наворовать - не знал - во дела
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до сих пор рюзьге мир таращит и плющит от пороха Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 246 Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3403
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Петя считает, что Украина идет ЕС, чтобы враг увидел.
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Т.е. показывать украинцам движение в ЕС не нужно . И смотри без охраны, и гражданские рядом и никто не покусал . Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7447
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Навіть Путін вже презирливо кривиться дивлячить на той "рух".
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В церкви смута и раскол а он наивным гуцулам про ЕС втирает Пецу судьба томаса уже не волнует?
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Томос ему не помог. Значит Петю не волнует его судьба.
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Как там Олешко поживает? Надеюсь всё хорошо у него. Работу может нашёл.
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люды, шо си стало? де вси порохосмокты? сгинулы як роса на сонци!!!!!
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поехали с хряком на гастроли в виде масовки! Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4332
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вы тут работайте 73%...\с вас хоть посмеяться можно...)\
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браво уважаемый ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ!!! весь народ украины будет голосовать за ЕС!!! вернем отцу нации ПОРОШЕНКО пост президента!!! только ПОРОШЕНКО способен сломать хребет *****!! кто против ПОРОШЕНКО- тот кремлевская подстилка!!! 73% зедибилов будут гореть в аду!!!!
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мудила, Украина пищется с БОЛЬШОЙ БУКВЫ! Ворог має бачити, що ми рухаємося в ЄС, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3180
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Ого!. Лизнул так лизнул.. Тьху...мерзость. Красную ленточку этому идиоту.
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Он только о врагах и думает. А надо было хоть на 5 минут о людях подумать.
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Украина движется в сторону ЕС, только уже без тебя аутсайдер.
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Всіх зі Святом!
Але треба розділяти слова Порошенка і його справи. Це зовсім не одне і те саме, а скоріше прямо протилежне. Рух в Європу був такий швидкий, що ліс вже контробандою виїхав, більшість продуктивного населення теж виїхало, бо європейські гроші в Україну чомусь не поспішають.
Рух в Європу за Порошенка найкраще можна оцінити по тогорічній Мюнхенській конференції, коли пан Порошенко робив доповідь порожньому залу. А діяльність Порошенка по жодному за п'ять років побудованому відчизняному літаку, автівці, ракеті, танку(без російських комплектуючих), заводу набоїв... І тільки супердорогі і нікому не потрібні річкові бронекатери "Гюрза" і санітарні Богдани заводів Порошенка. То кому служемо вірою і правдою? З ким робимо селфі?
___________
Нехай Вовік 100 разів клоун, але він ще ЖОДНОГО разу не збрехав і нічого не вкрав. А пан Порошенко досі проплачує своїми вкраденими десятками мільярдів доларів цілу ботоферму тролів, майже всіх журналістів, політтехнологів, нардепів, суддів... Це що? Порошенко залишить Україну в спокої лише, коли заштовхає її в прірву остаточно? А винуватий клоун? Кому ви служите, панове?
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додивилася фільм Чорнобиль. Вражаюче. Хоча фільм був дубльований українською, остання фраза, як висновок чомусь російською. З вашого дозволу, я її викладу. Вона мені нагадала сьогодення і наші вчинки. Якими будуть наслідки за ними - побачимо найблищому майбутньому. «Быть ученным значить быть наивным. Мы так уперлись в поиске правды, что не думаем, как мало людей хочет, что бы мы ее нашли. Но она всегда там видим мы ее или нет, выбираем или нет. Правде плевать на наши нужды и желания, и плевать на наши правительства, идеологию, религии . Она будет ждать все время. В конце концов, это подарок Чернобыля. Когда то цена правды меня пугала. Теперь я спрошу. Какова цена лжи?» (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВраг должен видеть, что мы движемся в ЕС, - Порошенко
 
 
 
 
 
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