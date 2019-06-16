 Враг должен видеть, что мы движемся в ЕС, - Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская Солидарность", об этом заявил пятый президент Украина, председатель политсилы Петр Порошенко во время выступления на традиционном гуцульском фестивале "Полонинское лето".
"Чрезвычайно важно, чтобы праздник "Полонинского лета" обязательно проводился ежегодно. Чтобы враг видел - Украина живет и движется в сторону Европейского Союза!", - убежден Порошенко,
Он также посетил праздничное богослужение в уникальном храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Криворивня Ивано-Франковской области и поздравил прихожан со светлым праздником Троицы.
"Я хочу поблагодарить каждого из вас за эти 5 лет нашего единения, развития и созидания фундамента Украины. Мы создали Украинскую автокефальную, независимую от Москвы православную церковь. (...) Мы видим возрождение наших культурных традиций, мы видим, что у нас есть все основания двигать нашу страну вперед. Я благодарю каждого из вас за этот вклад!", - отметил Порошенко.
... ЕС тоже движется стремительно удаляясь за горизонт.
Итак, назначения. Калюжняк А.М. - первый заместитель начальника ГУ «К».
Наумов Андрей Олегович- заместитель начальника ГУ «К»
Пархомець Олег Павлович - заместитель начальника ГУ «К»
Андрей Михалевич - заместитель начальника ГУ «К»
Калюжняк, если не ошибаемся - в прошлом начальник Главной инспекции СБУ. Причем, как при Якименко, так и при Грицаке. Странно, что не люстрировали. Хотя, говорят, что Калюжняк владеет неким массивом стремной для всех информации, что его и не уволишь. Со «страховочкой» товарищ. И весьма надежной. Хорошо или плохо это назначение? Не знаем. Время покажет.
Наумов Андрей Олегович - в прошлом заместитель начальника «Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення ГПУ». Его начальником был Константин Моргун. Человек Виталия Яремы и компании. Наумов - также ставленник команды Яремы - Даниленко. И понятно, на кого он будет работать.
Михалевич Андрей - в прошлом «офіцер з особливих доручень третьої категорії Головного управління СБУ». Претендовал на должность «Керівник управління інформаційно-аналітичної розвідки». Фактически работал «кошельком» Василия Писного на ниве контрабандного обеспечения собственных интересов. Весьма «новое лицо».
В целом же можно предположить, что сейчас, благодаря неискушенности Ивана Баканова в СБУ пролезет значительное число граждан из обоймы Яремы-Даниленко. Особенно на вкусные бизнес-должности. Понятно, что свою «бизнес-активность» они прекращать не намерены. Соответственно, через пару месяцев в прессе вновь будут скандалы связанные с махинациями «кашников». И все шишки достанутся Баканову и Зеленскому. Что вполне логично.
Ворог має бачити що його також очікує участь маріонеточного режиму кровавого бариги.
А бачить зюзю і його прибецканий лохторат у пориві "сайтісь пасєрєдінє" з хмуйлом
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Методички в разнобой прут
Толи кураторы разбежались, толи Пэтрык опять зажал ольгинским денег и те от себя прут
Своим тут платить нужно по-любому, а то были прецеденты - могут и бунт поднять
Шоб враг знал, чно мы движемся НА ТО.
Что ты и подтвердил!
Шо забыл порозолиз?
https://twitter.com/simfforeu/status/1140232103961026560
Але треба розділяти слова Порошенка і його справи. Це зовсім не одне і те саме, а скоріше прямо протилежне. Рух в Європу був такий швидкий, що ліс вже контробандою виїхав, більшість продуктивного населення теж виїхало, бо європейські гроші в Україну чомусь не поспішають.
Рух в Європу за Порошенка найкраще можна оцінити по тогорічній Мюнхенській конференції, коли пан Порошенко робив доповідь порожньому залу. А діяльність Порошенка по жодному за п'ять років побудованому відчизняному літаку, автівці, ракеті, танку(без російських комплектуючих), заводу набоїв... І тільки супердорогі і нікому не потрібні річкові бронекатери "Гюрза" і санітарні Богдани заводів Порошенка. То кому служемо вірою і правдою? З ким робимо селфі?
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Нехай Вовік 100 разів клоун, але він ще ЖОДНОГО разу не збрехав і нічого не вкрав. А пан Порошенко досі проплачує своїми вкраденими десятками мільярдів доларів цілу ботоферму тролів, майже всіх журналістів, політтехнологів, нардепів, суддів... Це що? Порошенко залишить Україну в спокої лише, коли заштовхає її в прірву остаточно? А винуватий клоун? Кому ви служите, панове?