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 Происшествия, Киевские новости
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 Гражданин Алжира утонул в киевском Гидропарке, - ГСЧС

Гражданин Алжира утонул на пляже "Молодежный" в киевском Гидропарке.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

16 июня в 9:10 в ГСЧС поступила информация о том, что на пляже "Молодежный", что в Гидропарке, в реке Днепр пропал человек.

Прибыв к месту вызова спасатели на расстоянии 25 м от берега на глубине 6 м обнаружили тело утопленника, по предварительным данным гражданина Алжира. С помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве возле моста Метро из Днепра достали тело мужчины, - ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/n3132628
 
 
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Там в "Венеции" дохренища водоворотов , да ещё на скутерах фигачат регулярно ... поэтому не удивительно , что там буи в 10 метрах от берега или даже в 7 метрах .

А вообще , я не понимаю , почему не запретить там скутеры ?! Что им Матвеевского залива мало , он же шире "Молодёжного в раз 5 !
Но , плять , нужно ж пронестись мимо берега с ******** скоростью - писец !
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Що Ви хочете від мера-боксера, він не може нормально організувати навіть рятувальну службу на водоймах. Вчора в Києві стався теракт - вибухнули гаражі, хоч би хтось з комунальників сьогодні прийщов ліквідовувати наслідки вибуху, прибирати територію від скла та уламків! Нікого не було,КМДА в коматозі, всі чиновники стоять по храмах святкують Трійцю, або поїхали за кордон, а працювати немає кому. Газовщиків немає, електриків немає, прибиральників немає - ось як працює КМДА мера-крадія Кличка. Пішохідний міст тупо вкрали у швейцарських архітекторів і вкрали по-ідіотські, бездумно і кримінально, як і все що Кличко робить в Києві. Керівництво Кличка було абсолютно провальним і вкрадений пішохідний міст це квінтесенція цього кримінально-бидлуватого панування!
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Игореха, объясни мне пожалуйста, почему коммунальники должны убирать в гаражном кооперативе? У тебя в Чорткове они тоже гаражи убирают?
И покажи мне город за 400 тысяч, где на пляжах не тонут люди? И, кстати, Гидропарк по размеру как твой Чортков и там куча диких пляжей.
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Там же спасатель сидит. Он спал? Я там был недавно, так этот спасатель вместо своих прямых обязанностей, занимался тренировкой на воде каких-то пловцов любителей. Привлечь к ответственности негодяя.
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Последний раз купался в Днепре лет 10(если не больше) назад, чего и Вам желаю.
А по сути.... Если слабо Волдемар в фонтан нырнуть... Никакой спасатель не спасёт. Доставал одну на Венеции.... Ели откачал, ещё и по морде получил))) До и/в рот не дошло.... ( Точнее дошло но гораздо позже)) Бухой человек даже с того света.- Бухой.... Жесть.. Её Света звали)))
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Хе, кому ж еще там тонуть? Точно не киевлянам...
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Секс-туризм не задался с самого начала...
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А кацапы никак не могут утонуть...все время всплывают
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А мог бы жить... если б поехал в другую страну.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГражданин Алжира утонул в киевском Гидропарке, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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