 Гражданин Алжира утонул в киевском Гидропарке, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

16 июня в 9:10 в ГСЧС поступила информация о том, что на пляже "Молодежный", что в Гидропарке, в реке Днепр пропал человек.

Прибыв к месту вызова спасатели на расстоянии 25 м от берега на глубине 6 м обнаружили тело утопленника, по предварительным данным гражданина Алжира. С помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.

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