 Гражданин Алжира утонул в киевском Гидропарке, - ГСЧС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
16 июня в 9:10 в ГСЧС поступила информация о том, что на пляже "Молодежный", что в Гидропарке, в реке Днепр пропал человек.
Прибыв к месту вызова спасатели на расстоянии 25 м от берега на глубине 6 м обнаружили тело утопленника, по предварительным данным гражданина Алжира. С помощью водолазно-спасательного снаряжения и лодки тело было доставлено к берегу и передано сотрудникам правоохранительных органов.
А вообще , я не понимаю , почему не запретить там скутеры ?! Что им Матвеевского залива мало , он же шире "Молодёжного в раз 5 !
Но , плять , нужно ж пронестись мимо берега с ******** скоростью - писец !
И покажи мне город за 400 тысяч, где на пляжах не тонут люди? И, кстати, Гидропарк по размеру как твой Чортков и там куча диких пляжей.
А по сути.... Если слабо Волдемар в фонтан нырнуть... Никакой спасатель не спасёт. Доставал одну на Венеции.... Ели откачал, ещё и по морде получил))) До и/в рот не дошло.... ( Точнее дошло но гораздо позже)) Бухой человек даже с того света.- Бухой.... Жесть.. Её Света звали)))
Ну, за то, чтоби всє!