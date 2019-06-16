 Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, есть "сдержанный оптимизм", - Песков

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Это, во-первых, в целом недружественная линия Украины по отношению к России. И, во-вторых, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей, — пояснил Песков. — До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает выжидательную позицию".
Песков добавил, что "в целом подход позитивный", и есть "ожидания сдержанного оптимизма". "Но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", — сказал он.
Китай передав Україні 50 швидких, блазень заслугу Супрун і меценатів приписав собі. Брехня і цинізм в цього т.з. "народного президента" зашкалює!
Posted By: anti-colorados Червень 16, 2019
Вчора сталося те, що мало статися. На парад, який провели всі силові структури, дислоковані в районі Маріуполя, в честь п'ятої річниці визволення від окупантів, головнокомандувач так і не з'явився. Ні, він був в Маріуполі, пустував біля фонтану, напевно - їв шаурму і, швидше за все, був зайнятий ще якимось гостро-невідкладною справою, яке виявилося важливіше цього параду.
Хтось на критику зё-влади говорить: «дайте їм 100 днів, щоб можна було оцінити зроблене». Але ці 100 днів потрібні тому, у кого зір мінус сто, повна глухота і відсутність нюху до такої міри, що навіть вигребуха залишиться непоміченою.
Перша особа держави безумовно більш обмежене в своїх бажаннях, ніж будь-який пересічний громадянин. Воно і зрозуміло, на ньому лежать обов'язки, що виникають з його статусу. Зокрема, він зобов'язаний відвідувати подібні заходи, і не тільки відвідувати, але і вимовляти відповідні мови, вручати нагороди та інше. Ні, поплескати в фонтані було потрібніше.
Дивлячись на цей сюр ловиш себе на думці про те, що частина населення цим розчулюється. Країна воює, кожен день - загиблі і поранені, а вони пороззявляли рукавиці і дивляться як дорослий мужик тиняється по фонтану. Ось це і є те, чого вони хотіли?
Більш того, в воюючою країні на посаду начальника генштабу поставлено людину, яка всерйоз міркує про скорочення чисельності армії! І це - теж нормально? А адже ще Наполеон Бонапарт попереджав своїх ********** і нащадків про те, що: «Народ, який не хоче годувати власну армію, незабаром буде змушений годувати армію окупанта».
Захоплений Крим і половина Донбасу стали наслідком порушення цього попередження. Армію досокращалі до того, що вона практично перестала існувати. І ось знову пішли ці розмови. Але це - нудно і нецікаво. Куди важливіше роззявити рукавицю і дивитися фонтан-шоу, шаурма-шоу та інше. І це при тому, що в зё-команді ще гальмують (до виборів) всю фантазію. Схоже на те, що можна побачити ще й не таке.
Враньё! Всем известно, что у Владимвладимыча есть только ржавая «Волга», «Нива» и автоприцеп «Скиф»....
А лолита сам часто звонил ***** за указаниями