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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (1777) Песков (930) Путин (24829)

 Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, есть "сдержанный оптимизм", - Песков

Президент Российской Федерации Владимир Путин сейчас занимает выжидательную позицию. Ему нужно понять подходы нового президента Украины Владимира Зеленского к основным составляющим повестки дня российско-украинских отношений, прежде чем встречаться с ним

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Эспрессо", об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Это, во-первых, в целом недружественная линия Украины по отношению к России. И, во-вторых, это позиция Украины в отношении Минских договоренностей, — пояснил Песков. — До сих пор понимания нет, как будет к этому Зеленский относиться. Поэтому Путин занимает выжидательную позицию".

Песков добавил, что "в целом подход позитивный", и есть "ожидания сдержанного оптимизма". "Но четкой ясности, что же будет происходить в Киеве, пока, к сожалению, нет ни у кого", — сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль не видит смысла в расширении нормандского формата

Источник: https://censor.net.ua/n3132625
 
 
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Me‏ @tetyana_sm 3 ч.3 часа назад

Китай передав Україні 50 швидких, блазень заслугу Супрун і меценатів приписав собі. Брехня і цинізм в цього т.з. "народного президента" зашкалює!
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Кучма у Мінську3 вже назвіздів на довічне, Пуйло з радості потирав рученята, а тут повідомили, що слова Кучми неправильно зрозуміли... І хочеться Зє вчинити щось кардинальне, а потім згадає доля Фєдирича і починає колотися.
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Володя с Володей всегда договорится Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, есть "сдержанный оптимизм", - Песков - Цензор.НЕТ 1423
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О чем? Шо б Крым отдал и ублюдков своих с Донбасса убрал?
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а что нам снится - что кончилась война....ты видел войну? я-да. в тот момент , када воет приближающаяся мина, все люди ведут себя очень искренне Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, есть "сдержанный оптимизм", - Песков - Цензор.НЕТ 881
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Пєсков провокує українців власним оптимізмом, чи є вже певні домовленості Зє із Пуйлом?
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Поймуть, "Вечера на хуторе близ Диканьки" же. Гоголь - наш!
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Хафкин муж - пургометит! На дворе знойное лето, у него пурга метёт.
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)) сдержанный оптимизм ))))). наблюдает отчёты по подьездах )))) скоро он будет ошарашен тем, шо появился "украинский обама" ))))) шо нє? ото ж!!!
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Кацапы как обычно страдают.У нас кто бы не был президентом,вы идете лесом)))
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а чего им страдать? у них ВВП на душу населения втрое больше нашего
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Не у них а у кумира их.Дальше майкопского кольца смотрите.Нищета и голыдьба,главное ж в другом.Срым у Украинцев отобрали.Победа достойная кацапни.
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ага. и едут наши гастеры к нищим работать Путин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, есть "сдержанный оптимизм", - Песков - Цензор.НЕТ 9746
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Поэтому Зеленский и президент,ему дали шанс вернуть Украинцев в Украину
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кацапы даже госдолг Америки видели...)))\ты тоже видел...!\
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В десять раз! Иди, кацап, дрочи на Ху.ла в сру.
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И Шо?! А минимальная зарплата на которой сидит почти вся кацапня за пределами мААЦквы такая же как и в Украине 150 баксов.
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З річницею визволення!

Posted By: anti-colorados Червень 16, 2019

Вчора сталося те, що мало статися. На парад, який провели всі силові структури, дислоковані в районі Маріуполя, в честь п'ятої річниці визволення від окупантів, головнокомандувач так і не з'явився. Ні, він був в Маріуполі, пустував біля фонтану, напевно - їв шаурму і, швидше за все, був зайнятий ще якимось гостро-невідкладною справою, яке виявилося важливіше цього параду.

Хтось на критику зё-влади говорить: «дайте їм 100 днів, щоб можна було оцінити зроблене». Але ці 100 днів потрібні тому, у кого зір мінус сто, повна глухота і відсутність нюху до такої міри, що навіть вигребуха залишиться непоміченою.

Перша особа держави безумовно більш обмежене в своїх бажаннях, ніж будь-який пересічний громадянин. Воно і зрозуміло, на ньому лежать обов'язки, що виникають з його статусу. Зокрема, він зобов'язаний відвідувати подібні заходи, і не тільки відвідувати, але і вимовляти відповідні мови, вручати нагороди та інше. Ні, поплескати в фонтані було потрібніше.

Дивлячись на цей сюр ловиш себе на думці про те, що частина населення цим розчулюється. Країна воює, кожен день - загиблі і поранені, а вони пороззявляли рукавиці і дивляться як дорослий мужик тиняється по фонтану. Ось це і є те, чого вони хотіли?

Більш того, в воюючою країні на посаду начальника генштабу поставлено людину, яка всерйоз міркує про скорочення чисельності армії! І це - теж нормально? А адже ще Наполеон Бонапарт попереджав своїх ********** і нащадків про те, що: «Народ, який не хоче годувати власну армію, незабаром буде змушений годувати армію окупанта».

Захоплений Крим і половина Донбасу стали наслідком порушення цього попередження. Армію досокращалі до того, що вона практично перестала існувати. І ось знову пішли ці розмови. Але це - нудно і нецікаво. Куди важливіше роззявити рукавицю і дивитися фонтан-шоу, шаурма-шоу та інше. І це при тому, що в зё-команді ще гальмують (до виборів) всю фантазію. Схоже на те, що можна побачити ще й не таке.
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Власти во французском Беарицце подтвердили, что одна из вилл принадлежит семье Путина.
Враньё! Всем известно, что у Владимвладимыча есть только ржавая «Волга», «Нива» и автоприцеп «Скиф»....
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Усцатый охренел. Позицию он занимает....Кремляди пнх.
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Это Зеленский вас кремлЯдей игнорирует, а не вы ждёте.
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Четкая ясность наступит с лебединым озером
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Казав колись Задорнов: "На любую западную "хитрость" мы ответим своей "непредсказуемой глупостью"... У випадку з Зеленським - саме ця картина... Просто Кремль виявився неготовим для цього "розкладу"... Путін весь час корчив з себе "непредсказуемого", а тут "непредсказуемім" виявився його вимушений противник... І "ВОНО" неочікувано, "растерялося"... В ролі "мавпи з гранатою" виявився не він, а "блазень"...
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пока ***** выжидает, для стимулирования навалили бы ему еще полезных санкций.
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Мне нравится, как ЗЕ игнорит *****, просто классно.
А лолита сам часто звонил ***** за указаниями
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин занимает выжидательную позицию по Зеленскому, есть "сдержанный оптимизм", - Песков
 
 
 
 
 
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