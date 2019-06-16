 С начала суток зафиксировано 4 вражеских обстрела, 1 украинский воин ранен, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Луганском направлении после часа ночи вражеская провокация с применением стрелкового оружия была зафиксирована неподалеку Крымского.

На Донецком направлении противник за ночь дважды обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Водяного: в начале суток со стороны населенного пункта Пикузы - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а через час после этого со стороны Уживки - из крупнокалиберного пулемета.

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Кроме того, огонь из пулеметов крупного калибра оккупанты с 5 утра в течение почти получаса вели по позициям наших войск в районе Талаковка.

По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен. Сейчас необходимую медицинскую помощь нашему воину оказывают врачи одного из военных мобильных госпиталей.

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Потери врага в результате ответного огня со стороны наших военных уточняются.