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 С начала суток зафиксировано 4 вражеских обстрела, 1 украинский воин ранен, - Минобороны

По состоянию на 12:00 16 июня, российско-оккупационные войска осуществили 4 обстрела позиций ВСУ на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

На Луганском направлении после часа ночи вражеская провокация с применением стрелкового оружия была зафиксирована неподалеку Крымского.

На Донецком направлении противник за ночь дважды обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Водяного: в начале суток со стороны населенного пункта Пикузы - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а через час после этого со стороны Уживки - из крупнокалиберного пулемета.

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Кроме того, огонь из пулеметов крупного калибра оккупанты с 5 утра в течение почти получаса вели по позициям наших войск в районе Талаковка.

По имеющейся информации, с начала текущих суток один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен. Сейчас необходимую медицинскую помощь нашему воину оказывают врачи одного из военных мобильных госпиталей.

Также смотрите: Наемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК. ФОТО

Потери врага в результате ответного огня со стороны наших военных уточняются.

Источник: https://censor.net.ua/n3132623
 
 
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянським окупантам!!!!
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Украинскому воину-защитнику желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток зафиксировано 4 вражеских обстрела, 1 украинский воин ранен, - Минобороны
 
 
 
 
 
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