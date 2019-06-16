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 За 5 лет на Донбассе от взрывов мин погибли 977 гражданских лиц, - МинВОТ

За 5 лет войны на Донбассе от взрывов мин погибли 977 гражданских лиц, 1 528 человек были ранены.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По словам главы МинВОТ Вадима Черныша, на Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров, на разминирование которых уйдут десятилетия, а постоянные обстрелы со стороны наемников РФ осложняют эту ситуацию.

Учитывая такую ​​ситуацию, первоочередной задачей является осуществление мероприятий по предупреждению местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разминированные территории на Донбассе передадут органам местного самоуправления, - Минобороны. ФОТОрепортаж

На эти меры государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн гривен, распорядителем этих средств является МинВОТ.

В рамках этого финансирования будет проведено обучение и взрослых - работников предприятий, аграриев, информационные кампании, маркировка территорий и другие. Часть деятельности охватывать всю зону ООС, а в общинах вблизи линии разграничения будут созданы координационные группы, которые будут внедрять комплекс мер по противоминной деятельности. Предварительно для этого отобраны 10 общин: Станица Луганская, Новоайдар, Тошковка, Счастье, Талаковка, Белогоровка, Курахово, Сартана, Волноваха, Камышеватая.

Также смотрите: Зеленский и Аваков открыли в Мариуполе Центр разминирования ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3132619
 
 
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Мало. Наших військових в рази загинуло більше. А те, що оті гниди з каціаськими паспортами вошкались по замінованій, їхніми ж ублюдками землі, нікого не піпчить.
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Та да.
А за скільки днів русскіє хєрроі, дійшли до Києва у 2014?
Нагадай-те.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа 5 лет на Донбассе от взрывов мин погибли 977 гражданских лиц, - МинВОТ
 
 
 
 
 
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