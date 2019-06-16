 За 5 лет на Донбассе от взрывов мин погибли 977 гражданских лиц, - МинВОТ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

По словам главы МинВОТ Вадима Черныша, на Донбассе заминированными остаются тысячи квадратных километров, на разминирование которых уйдут десятилетия, а постоянные обстрелы со стороны наемников РФ осложняют эту ситуацию.

Учитывая такую ​​ситуацию, первоочередной задачей является осуществление мероприятий по предупреждению местного населения о загрязнении минами территории, маркировка этих территорий, проведение обучения, особенно для детей и юношества в учебных заведениях.

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На эти меры государство впервые выделило целевое финансирование в 2019 году в размере 5 млн гривен, распорядителем этих средств является МинВОТ.

В рамках этого финансирования будет проведено обучение и взрослых - работников предприятий, аграриев, информационные кампании, маркировка территорий и другие. Часть деятельности охватывать всю зону ООС, а в общинах вблизи линии разграничения будут созданы координационные группы, которые будут внедрять комплекс мер по противоминной деятельности. Предварительно для этого отобраны 10 общин: Станица Луганская, Новоайдар, Тошковка, Счастье, Талаковка, Белогоровка, Курахово, Сартана, Волноваха, Камышеватая.

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