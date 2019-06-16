 Дефлимпийская сборная Украины выиграла Чемпионат Европы по футболу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.



В финале турнира, который проходил в Греции, украинцы со счетом 2:0 выиграли у сборной Германии. Мячи были забиты на 61-й и 76-й минутах.



Всего в финальной части чемпионата Европы принимали участие 16 команд.



В четвертьфинале сборная Украины обыграла россиян (2:1), а в полуфинале – Ирландию (1:0).





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