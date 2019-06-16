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 Общество, Спорт
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 Дефлимпийская сборная Украины выиграла Чемпионат Европы по футболу

Дефлимпийская сборная Украины, состоящая из спортсменов с нарушениями слуха, стала победителем чемпионата Европы по футболу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

В финале турнира, который проходил в Греции, украинцы со счетом 2:0 выиграли у сборной Германии. Мячи были забиты на 61-й и 76-й минутах.

Всего в финальной части чемпионата Европы принимали участие 16 команд.

В четвертьфинале сборная Украины обыграла россиян (2:1), а в полуфинале – Ирландию (1:0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская сборная U-20 стала чемпионом мира по футболу. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3132618
 
   
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МОЛОДЦЫ !
ой, які ж ви молодці!
ото добре!!! ото любо!!!
щасти вам, козаченьки!
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срано, шо зебло не засветило своё рыльце, оно у нас вдохновитель всех побед и свершений
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Ты не за пуканы ихние переживай,а порадуйся за наших
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К чему бы это, футболистам "поперло"? )
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Потому ,что Владимир Зеленский - позитивный президент!
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Наш Придурок - позитивный человек , где связь с футбольными достижениями
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДефлимпийская сборная Украины выиграла Чемпионат Европы по футболу
 
 
 
 
 
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