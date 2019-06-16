 Наемники РФ обстреляли школу и магазин в оккупированной Михайловке, - ОБСЕ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.
"Наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания. Повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия", - говорится в отчете ОБСЕ.
Директор школы сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня. Люди не пострадали.
По данным Миссии, ближайшие позиции боевиков расположены в 700 метрах на север от поврежденной школы.
Кроме того, в оккупированной Михайловке наблюдатели обнаружили повреждения местного магазина вследствие обстрела из стрелкового оружия.
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"Свіжі пошкодження діючої школи та крамниці в Золотому-5 (Михайлівці) у результаті вогню зі стрілецької зброї
13 червня у н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська) спостерігачі зафіксували пошкодження на 3 вікнах на західно-північно-західному боці чотириповерхової будівлі діючої школи на вулиці Миру. Вони бачили свіжий отвір в обох шибках вікна з подвійним склопакетом на третьому поверсі та відповідний свіжий отвір в одвірку з протилежного боку коридору; ще один свіжий отвір в обох шибках другого вікна з подвійним склопакетом на третьому поверсі та відповідний отвір у стінній штукатурці з протилежного боку того ж коридору; а також свіжий отвір в одній із шибок вікна з подвійним склопакетом на другому поверсі. Спостерігачі бачили друзки скла на землі під трьома пошкодженими вікнами. За їхньою оцінкою, пошкодження було спричинено вогнем зі стрілецької зброї. Директорка школи (віком приблизно 50 років) повідомила про те, що пошкодження сталися уночі 13 червня. Найближчі позиції збройних формувань розташовані на відстані близько 700 м на північ від школи."
Зачем выдавать свою брехню за слова ОБСЕ ???
если посетить по ссылке сайт ОБСЕ - про боевиков, трохи Цензор прибрехав