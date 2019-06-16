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 Наемники РФ обстреляли школу и магазин в оккупированной Михайловке, - ОБСЕ

Наемники российско-террористических войск обстреляли здание действующей школы в оккупированной Михайловке, которая находится в 58 км на запад от Луганска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ.

"Наблюдатели обнаружили свежие отверстия от пуль в стеклопакетах окон на нескольких этажах здания. Повреждения были вызваны огнем из стрелкового оружия", - говорится в отчете ОБСЕ.

Директор школы сообщила о том, что повреждения произошли ночью 13 июня. Люди не пострадали.

По данным Миссии, ближайшие позиции боевиков расположены в 700 метрах на север от поврежденной школы.

Кроме того, в оккупированной Михайловке наблюдатели обнаружили повреждения местного магазина вследствие обстрела из стрелкового оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из 152-мм артиллерии окраины Боровского на Луганщине, - СЦКК. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3132616
 
 
 Топ комментарии
 
Як би ці землі не верещали хуйловвіді, такого не сталося б.
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"защитники" орко-кацапские - горите в аду твари
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Сепарня нажерлась і вирішила постріляти.
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действующая школа в 700 метрах от позиций сепаров..ёшкин кот..
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вижу, что ты поклонник одного лысого поклонника йозефа внучатый поклонник
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"защитники" орко-кацапские - горите в аду твари
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Як би Парашенко з дурчиновим не продали наші землі такого не сталося б
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Як би ці землі не верещали **********, такого не сталося б.
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У вас в лахте уже начали китайцев на работу брать ? Pin Poy написал коммент, а Rem Mer его тут же лайкнул Найманці РФ обстріляли школу та магазин в окупованій Михайлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6108
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Вот и я думаю, какая сумасшедшая тяга к знаниям, что ходят учиться под огнем шальных пуль обдолбанных "братьев" и не переносят школу куда-нибудь вглубь! А может, они любители экстрима?
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Лучше сказать, почему за 5 лет не построили школу в безопасном месте. Ах да, АТО должно длиться считанные дни.
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дисциплинированные наши командиры не нарушили приказ гавнокомандующего и не стреляли в ответ по мирным повстанцам а школы садики дети бабы ещё нарожают, а строили построят чего мелочиться страна багатая
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Сепарня нажерлась і вирішила постріляти.
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ССуки - Вас повесят за брехню


ЦИТАТА по ссылке, которая указана в статье

"Свіжі пошкодження діючої школи та крамниці в Золотому-5 (Михайлівці) у результаті вогню зі стрілецької зброї
13 червня у н. п. Золоте-5 (Михайлівка; непідконтрольний урядові, 58 км на захід від Луганська) спостерігачі зафіксували пошкодження на 3 вікнах на західно-північно-західному боці чотириповерхової будівлі діючої школи на вулиці Миру. Вони бачили свіжий отвір в обох шибках вікна з подвійним склопакетом на третьому поверсі та відповідний свіжий отвір в одвірку з протилежного боку коридору; ще один свіжий отвір в обох шибках другого вікна з подвійним склопакетом на третьому поверсі та відповідний отвір у стінній штукатурці з протилежного боку того ж коридору; а також свіжий отвір в одній із шибок вікна з подвійним склопакетом на другому поверсі. Спостерігачі бачили друзки скла на землі під трьома пошкодженими вікнами. За їхньою оцінкою, пошкодження було спричинено вогнем зі стрілецької зброї. Директорка школи (віком приблизно 50 років) повідомила про те, що пошкодження сталися уночі 13 червня. Найближчі позиції збройних формувань розташовані на відстані близько 700 м на північ від школи."

Зачем выдавать свою брехню за слова ОБСЕ ???
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ща тебя, братик, за неудобную правду забанят Найманці РФ обстріляли школу та магазин в окупованій Михайлівці, - ОБСЄ - Цензор.НЕТ 5983
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Не розумію цього пріколу рузького міра , постійно самим себе обстрілювати . Ну реально . В чому прікол ? Насрати ближньому , жити в гавні і трусити про злих бандерівців ? Це напевно треба вродитися в ********** , щоб від цього торчати . Чуже воно мені . І незрозуміле .
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это хорошо, когда задаешься такими вопросами
если посетить по ссылке сайт ОБСЕ - про боевиков, трохи Цензор прибрехав
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Это все в порядке нормы для сепаров, все будут молчать, воеять начнут если ответ получать
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ обстреляли школу и магазин в оккупированной Михайловке, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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