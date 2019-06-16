 Пограничник задержан на Львовщине при попытке за 200 долл. купить у коллеги информацию о нарядах на границе с Польшей, - ГБР. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, пограничник за взятку в сумме 200 долларов, хотел получить информацию о месте размещения мобильных групп Львовского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. В дальнейшем полученную информацию он хотел использовать для содействия другим лицам в контрабанде табачных изделий из Украины в Республику Польша.

После предоставления взятки пограничник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Денежные средства изъяты, кроме этого, у задержанного обнаружено наличные средства в сумме 2100 долларов, происхождение которых будет установлено в ходе досудебного расследования.

Смотрите: Таможенники и пограничники участвовали в схеме по ввозу автомобилей на еврономерах в Черновицкой области, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Смотрите: На Буковине трое пограничников попались на взятке 45 тыс. грн за помощь в контрабанде сигарет в Румынию, - военная прокуратура

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.