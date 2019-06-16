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 Пограничник задержан на Львовщине при попытке за 200 долл. купить у коллеги информацию о нарядах на границе с Польшей, - ГБР. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали заместителя начальника одного из отделений Львовского пограничного отряда при предоставлении взятки своему коллеге.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Пограничник задержан на Львовщине при попытке за 200 долл. купить у коллеги информацию о нарядах на границе с Польшей, - ГБР 01

По предварительной информации, пограничник за взятку в сумме 200 долларов, хотел получить информацию о месте размещения мобильных групп Львовского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины. В дальнейшем полученную информацию он хотел использовать для содействия другим лицам в контрабанде табачных изделий из Украины в Республику Польша.

Пограничник задержан на Львовщине при попытке за 200 долл. купить у коллеги информацию о нарядах на границе с Польшей, - ГБР 02

После предоставления взятки пограничник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Денежные средства изъяты, кроме этого, у задержанного обнаружено наличные средства в сумме 2100 долларов, происхождение которых будет установлено в ходе досудебного расследования.

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Пограничник задержан на Львовщине при попытке за 200 долл. купить у коллеги информацию о нарядах на границе с Польшей, - ГБР 03

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, или совершенные по предварительному сговору группой лиц).

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Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3132614
 
 
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коллега устранил конкурента, ведь откаты значительно увеличились после назначения зелей нового главы Госпогранслужбы Дейнеко
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Не бороться с контрабандой-Зеля покрывает
Бороться с контрабандой-Зеля берет откаты.
Что Зеле делать, чтобы порохоботу угодить ?
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Скажет что имел при себе 100тыс, остальное украли, и выйдет по "условке". Но со страшной карой - "запрет занимать должности в ДПСУ на срод до 3-ех лет")
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Просто делают то, что делал зеля в евролабе, зная, что подвинуть могут, а хорошие показатели - попытка удержаться)))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПограничник задержан на Львовщине при попытке за 200 долл. купить у коллеги информацию о нарядах на границе с Польшей, - ГБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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