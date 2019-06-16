 Семью украинского воина Витюка незаконно выселили из дома в Днепре, пока он был на передовой, - режиссер Потапчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает режиссер-документалист Снежана Потапчук. Приводим ее текст полностью.
"Днепр! Волонтеры! Юристы! Активисты! Чиновники!
SOS !!!
Семью ветерана АТО Витюка Василия, пока он находится на передовой, незаконно выселяют из собственного дома! Точнее, уже выселили.
Василия я знаю еще с 2014 Он - танкист 93-й бригады.
В семье трое несовершеннолетних детей: 17, 11 и 2 годика.
Это история с мошенниками которые, имея завязки в госструктурах, переоформляют недвижимое имущество - и вдруг с работы вы приходите уже не в свою квартиру.
Полиция разводит руками. Типа, все документы в порядке. Дом - не ваш! На выход!
Только суд может установить нарушение законодательства. Однако, если судья в схеме, то суд не состоится.
Теперь фамилии:
Третьяк Татьяна Васильевна - государственный регистратор Чумаковского сельского совета. Ее сестра - Наталья Васильевна Третьяк работает в Киеве в Минюсте.
По заказу Манжгаладзе Ирины Сусоивны год назад Татьяна Васильевна проводит сделку со ссылкой на заседание Днепровского горсовета (которого на самом деле не было), о присвоении адреса, по которому живет семья Василия Витюка, Манжгаладзе Ирине Сусоивне. И все.
Бабушкинский суд дело еще и не начинал рассматривать. Почему? Ибо судья, ведущая дело, - Женеску Элеонора Вячеславовна - подруга Третьяк Татьяны Васильевны.
Сейчас Василий взял отпуск и приехал к семье и они временно выехали из дома к товарищу по оружию - танкисту.
Манжгаладзе Ирина Сусоивна постоянно угрожает жене Василия Ольга Витюк физической расправой. Василия уже били. Выламывали двери в дом.
Очень прошу, друзья! Давайте встанем на защиту Василия!
Адвоката ему дал союз АТО, настолько я поняла, но он испуган до исступления. Поэтому все в тупике!
Здесь нужна помощь и правовая, и юридическая, и чиновничья, и банально дружеская, чтобы можно было приехать к тете Манжгаладзе Ирине Сусоивне, а также к Третьяк Татьяне Васильевне и сказать, что так делать низя! Что будет наказание! И не после смерти, а еще при жизни".
І це надає право чиновникам відбирати житло?
І, доречі, я вже готовий стати Зе'білом, щоб таких як ти зебілити тут на форумі
А то раптом наступного разу напишеш пост на захист Зе', і тебе тоді виженуть із минстеця
"По заказу Манжгаладзе Ирины Сусоивны год назад Татьяна Васильевна проводит сделку со ссылкой на заседание Днепровского горсовета (которого на самом деле не было), о присвоении адреса, по которому живет семья Василия Витюка, Манжгаладзе Ирине Сусоивне. И все.
Источник: https://censor.net.ua/n3132612"
Что непонятно?
Разбух, выключись хоть не надолго.
Я понимаю, если идиот, то не исправляется.
Чего ты нос суешь как буратино из статьи в статью, воняешь и воняешь?
...
Вашу думку вислухано. Вона є дуже важливою для усіх нас
(йди на струк)
Чи сектантам секти ПЄСиків пофіг?
Головне насрати побільше на гілці?!
Как думаешь, порохобот, эта группировка сформировалась за последние 2 недели?
певно москалі змалювали.
А відверта українофобія - зовсім інше.
На пікчі бачимо саме українофобію - вкрай принизливе зображення українців, ще й із характерним стилем цапомармизної пропагінди.
Тож бачимо, що це неподобство намалював не українець. Це не сатира - це очевидне знущання.
Аж від екрану засмерділо.
филатова палите - еще 3 года назад предлагал, когдп он назначил командира днепровского беркута на должность начмилиции днепра.
тогда и решите все проблемы
Источник: https://censor.net.ua/n3132612
Мародер її підтримав!
У клована є час, щоб її знищити ...
Якось так ...
Когда беззаконие устанавливает запупыркин-режисер, то это уже интересно...
Это раз.
Два: человеку, который с 14 года защищает страну - родина, хотя бы в лице Зели, запросто предоставит нормальную квартиру. Даже если текущее жилье он заложил или продал.
Юристы, помогите!
А ще дехто стверджує що даремно розпустили ВР та оголосили позачергові вибори.
На цьому прикладі життя показує, що подолати підбарижників потрібно як найшвидше. І чим менше їх просковзне у новий склад ВР - тим краще для України.
п.с. Закликати юристів ( які не є адвокатами) для допомоги не має сенсу, оскільки депутати ВРУ Законом від 03.10.17 р. закрили юристам доступ до правосуддя, створивши тотальну монополію для адвокатури.
Я тебе ответил про юристов. Какой тебе ещё ответ нужен?
Но и Зеленое Чепушило врядли начнет выполнять свои предвыборные обещания, ставшие после выборов всего лишь шутками-прибаутками.
Меня эту ****** как раздражает. Мэрия этих жуликов Манжгаладзе гоняет уже как пару лет, есть два уголовных дела, я в курсе всего, лично Женя Межевикин просил, жена Васи живет на голове у секретаря горсовета Олександр Санжара
------------------------------------
Это инфо для тех, кто пишет что этот беспредел начался при Зе. Мер Днепра кому то поручил, те занимаются имитацией процесса. Но когда трогают мэра, это его раздражает .
очень много черных риэлторов, которые сбивают в кучу натариусов, ЖЭКовских, участковых, судейских...которые знают все щели в Законах и как пролезть в игольное ушко целому верблюду...