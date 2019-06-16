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Все про:Днепр_город (2706) жилье (625) мошенничество (736)

 Семью украинского воина Витюка незаконно выселили из дома в Днепре, пока он был на передовой, - режиссер Потапчук

Семью украинского воина Василия Витюка, пока он находится на передовой, незаконно выселяют из собственного дома в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает режиссер-документалист Снежана Потапчук. Приводим ее текст полностью.

"Днепр! Волонтеры! Юристы! Активисты! Чиновники!

SOS !!!

Семью ветерана АТО Витюка Василия, пока он находится на передовой, незаконно выселяют из собственного дома! Точнее, уже выселили.

Василия я знаю еще с 2014 Он - танкист 93-й бригады.

В семье трое несовершеннолетних детей: 17, 11 и 2 годика.

Это история с мошенниками которые, имея завязки в госструктурах, переоформляют недвижимое имущество - и вдруг с работы вы приходите уже не в свою квартиру.

Полиция разводит руками. Типа, все документы в порядке. Дом - не ваш! На выход!

Только суд может установить нарушение законодательства. Однако, если судья в схеме, то суд не состоится.

Теперь фамилии:
Третьяк Татьяна Васильевна - государственный регистратор Чумаковского сельского совета. Ее сестра - Наталья Васильевна Третьяк работает в Киеве в Минюсте.

По заказу Манжгаладзе Ирины Сусоивны год назад Татьяна Васильевна проводит сделку со ссылкой на заседание Днепровского горсовета (которого на самом деле не было), о присвоении адреса, по которому живет семья Василия Витюка, Манжгаладзе Ирине Сусоивне. И все.

Бабушкинский суд дело еще и не начинал рассматривать. Почему? Ибо судья, ведущая дело, - Женеску Элеонора Вячеславовна - подруга Третьяк Татьяны Васильевны.

Сейчас Василий взял отпуск и приехал к семье и они временно выехали из дома к товарищу по оружию - танкисту.

Манжгаладзе Ирина Сусоивна постоянно угрожает жене Василия Ольга Витюк физической расправой. Василия уже били. Выламывали двери в дом.

Очень прошу, друзья! Давайте встанем на защиту Василия!
Адвоката ему дал союз АТО, настолько я поняла, но он испуган до исступления. Поэтому все в тупике!

Здесь нужна помощь и правовая, и юридическая, и чиновничья, и банально дружеская, чтобы можно было приехать к тете Манжгаладзе Ирине Сусоивне, а также к Третьяк Татьяне Васильевне и сказать, что так делать низя! Что будет наказание! И не после смерти, а еще при жизни".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ваш сын в полиции", "денежная реформа" и псевдоврачи, - правоохранители рассказали о схемах мошенников по выманиванию денег. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3132612
 
   
 Топ комментарии
 
Зебилы, радуйтесь. Конец эпохи беззакония.
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Оккупированные территории за воду и электрику не платят и ничего.
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мы за них платим..ахмет-хан справно сдирает шкуры с православных..
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Припустимо, що так!
І це надає право чиновникам відбирати житло?
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Зеб, тебе тоже необходимо статью прочитать...
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Слухай, Викл. Мізків, я статтю читав!
І, доречі, я вже готовий стати Зе'білом, щоб таких як ти зебілити тут на форумі
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та ты уже готовый примерно год как...или полтора.кажись на михуэле свихнулся-и с тех пор пошло... Семью украинского воина Витюка незаконно выселили из дома в Днепре, пока он был на передовой, - режиссер Потапчук - Цензор.НЕТ 4727.а може на сэмэне сэмэнченке,точно не скажу
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Тоді пий пігулки для пам'яті

А то раптом наступного разу напишеш пост на захист Зе', і тебе тоді виженуть із минстеця
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А ты и есть им. В статье написано -
"По заказу Манжгаладзе Ирины Сусоивны год назад Татьяна Васильевна проводит сделку со ссылкой на заседание Днепровского горсовета (которого на самом деле не было), о присвоении адреса, по которому живет семья Василия Витюка, Манжгаладзе Ирине Сусоивне. И все.
Источник: https://censor.net.ua/n3132612"

Что непонятно?
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Ты статью читал, "европеец", или необходимо произнести "патриоты"?
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Ты уже как клещ, вцепился в цензор.
Разбух, выключись хоть не надолго.
Я понимаю, если идиот, то не исправляется.
Чего ты нос суешь как буратино из статьи в статью, воняешь и воняешь?
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> Хрю-гав! 🐷🐶 <
...
Вашу думку вислухано. Вона є дуже важливою для усіх нас
(йди на струк)
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Зебилы, радуйтесь. Конец эпохи беззакония.
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Чуєш, тормоз, навіщо політику сюди тицяєш?
Чи сектантам секти ПЄСиків пофіг?
Головне насрати побільше на гілці?!
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Посрать на ветке, это так по-петекантропски.
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по твоему/решение суда о выселении бойца и решение суда о незаконности национализации привата-это не политика?
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Это история с мошенниками которые, имея завязки в госструктурах, переоформляют недвижимое имущество - и вдруг с работы вы приходите уже не в свою квартиру. Источник: https://censor.net.ua/n3132612

Как думаешь, порохобот, эта группировка сформировалась за последние 2 недели?
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еще с йуляхи-янучары...потом попритихли ,после Майдана,бо опасались люстрации...теперь вот опять все можно.
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дурнувата картинка
певно москалі змалювали.
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Сатира (навіть найгостріша) - це одне.
А відверта українофобія - зовсім інше.
На пікчі бачимо саме українофобію - вкрай принизливе зображення українців, ще й із характерним стилем цапомармизної пропагінди.
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це правда а не українофобія,не можна патріотизмом прикривати брехню та коррупцію.(як це роблять у росії).
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Нюанс у типово кацапському стилі - в них взагалі повний комплект порнофіксацій, а тут вони ще й затіяли додаткову українофобію, зобразивши українця з мізерним струком.
Тож бачимо, що це неподобство намалював не українець. Це не сатира - це очевидне знущання.
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я просто не могу понять, что нарисовано. их заочное пенисо-соревнование я просёк сразу - они всегда про ЭТО думают. а вот что там справа?
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ото ты по таким помойкам шаришься? Сім'ю українського воїна Вітюка незаконно виселили з будинку в Дніпрі, поки він був на передовій, - режисерка Потапчук - Цензор.НЕТ 3915а потом в приличное общесто тянешь?
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Малороси цю бридоту малювали, а не українці.
Аж від екрану засмерділо.
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Написано же работает в Минюсте, это к Гройсману теперь вопрос что у него там происходит, но понял я что жилье проблемное, естественно в такой ситуации всегда выигрывает горсовет.
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Спрут гангстеров во власти опутал простых украинцев.
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вот только не надо этой "лагерной поэзии". это банально - безнаказанность. чиновники и судьи - они "над законом". и это случилось не сегодняю и не вчера. вся наша "правопохоронительная" система выстроена для удобства преступников.
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...а паяц вальдемар по такому поводу не хочет сделать еще одну национальную идею? Семью украинского воина Витюка незаконно выселили из дома в Днепре, пока он был на передовой, - режиссер Потапчук - Цензор.НЕТ 7385
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героя уже били и напугали. ипать, он навоюет Семью украинского воина Витюка незаконно выселили из дома в Днепре, пока он был на передовой, - режиссер Потапчук - Цензор.НЕТ 568
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Очень прошу, друзья! Давайте встанем на защиту Василия!

филатова палите - еще 3 года назад предлагал, когдп он назначил командира днепровского беркута на должность начмилиции днепра.
тогда и решите все проблемы

Источник: https://censor.net.ua/n3132612
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Вася, ты же танкист, что тебе какой-то сельсовет?!
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Интересно кто виноват. Мародер или клоун.
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Конечно, клоун! При нем наступила эра беззакония.
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Система!
Мародер її підтримав!
У клована є час, щоб її знищити ...
Якось так ...
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Насчёт клоуна в фонтане - очевидно, а насчёт мародёра - поподробней.
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Или танкист....
Когда беззаконие устанавливает запупыркин-режисер, то это уже интересно...
Это раз.
Два: человеку, который с 14 года защищает страну - родина, хотя бы в лице Зели, запросто предоставит нормальную квартиру. Даже если текущее жилье он заложил или продал.
Юристы, помогите!
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всё закрутилось при дряхлой свинячем кнуре. - эт так натырка. если умеешь переберать бухвы, иначе и включенный моСк не допоможе. я думаю: во всём - что натворило свиноистота - виноват зеленский. куевы стецьки.
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Такі от вони - наслідки правління маріонеточного режиму кровавого бариги.
А ще дехто стверджує що даремно розпустили ВР та оголосили позачергові вибори.
На цьому прикладі життя показує, що подолати підбарижників потрібно як найшвидше. І чим менше їх просковзне у новий склад ВР - тим краще для України.
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зеленский помоги - ты же президент при тебе такое с участником АТО творят - ужас
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При владі вже компромісний маріонеточний референдумний барига в наколінниках, котрий жартував про зниження тарифів і корупціонерів весною пересаджає одним махом! Ти забув?
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очень показательно шо это Днепр - все как Корбан делал - только он предприятия так забирал и коломойский когда приват его был - но они теперь власть - выбрали 73%
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Ты дурак? Там сейчас при власти ваш Филатов, Петин жополиз.
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((((ты цап однако - филатов адвокат Бени и друг Корбана .лучший друг - вот вы тролли смешные это знают все украинские предприниматели)))))
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Філатов неодноразово допомагав ветеранам АТО в подібних ситуаціях так буде й зараз
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вы бы зебилы между собой определились - он таки за зе или за петю - как по мне он сам за себя и долларовый миллионер и по словам отличный мер ,лучший за всю историю - да.да в отличии от вас я пишу то шо есть по факту ,я за филатова
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мені все одно за кого він я ж не порохобот,я пишу правду,ось і все
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Повнвий безлад в державних та приватних структурах, відповідальних за оформлення правовстановлючих документів на нерухоме майно, дав можливість для розгулу шахраям різних мастєй.

п.с. Закликати юристів ( які не є адвокатами) для допомоги не має сенсу, оскільки депутати ВРУ Законом від 03.10.17 р. закрили юристам доступ до правосуддя, створивши тотальну монополію для адвокатури.
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Адвокат и есть юрист, только получивший допуск для участия в процессах...
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Всі місцеві феодали тримають міцно за я..ця всі адвокатські колегії, а тому місцева адвокатська братія буде "підспівувати" місцевим суддям-корупціонерам, оскільки в іншому випадку такі авдкати неминуче втратять свої свідоцтва.
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Ты русский не понимаешь? Я украинский понимаю, но написать могу только через google...
Я тебе ответил про юристов. Какой тебе ещё ответ нужен?
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А заявление в прокуратуру писал? А апелляция на решение суда? Кто боится? Адвокат или танкист? Так написано, что ничего не поймёшь. Сусоивна явно нарывается.
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Огромное спасибо Бутусову что выложил этот крик души . ЭТО СТРАШНЫЙ КРИК .
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Сейчас самое время пригласить бывшего гаранта, чтобы он пропел свою любимую мантру "Вера! Армия! Томос!" и судьи с регистраторами вспомнили про совесть, закон, порядок.
Но и Зеленое Чепушило врядли начнет выполнять свои предвыборные обещания, ставшие после выборов всего лишь шутками-прибаутками.
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Суд, разбирательства - дело конечно хорошее, но долгое. Для начала нужно сделать физическое замечание всем этим "регистраторам", работницам Минюста и прочим "свидетелям святого Барыги", уверовавшим в свою безнаказанность. Практика показывает, что на поверку скисают они достаточно быстро: героев то среди них нет. Тут дело в другом: герой должен быть со стороны потерпевшего, а вот с этим у нас как всегда проблема...
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Сім'ю українського воїна Вітюка незаконно виселили з будинку в Дніпрі, поки він був на передовій, - режисерка Потапчук - Цензор.НЕТ 7843Borys Filatov Андрій Лозовий Андрюша, это как раз именно та история, когда люди думают, что своими воплями в фейсбуках и теганием всех подряд - они решат давнюю проблему.
Меня эту ****** как раздражает. Мэрия этих жуликов Манжгаладзе гоняет уже как пару лет, есть два уголовных дела, я в курсе всего, лично Женя Межевикин просил, жена Васи живет на голове у секретаря горсовета Олександр Санжара
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Это инфо для тех, кто пишет что этот беспредел начался при Зе. Мер Днепра кому то поручил, те занимаются имитацией процесса. Но когда трогают мэра, это его раздражает . Сім'ю українського воїна Вітюка незаконно виселили з будинку в Дніпрі, поки він був на передовій, - режисерка Потапчук - Цензор.НЕТ 2629
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дела не единичные...
очень много черных риэлторов, которые сбивают в кучу натариусов, ЖЭКовских, участковых, судейских...которые знают все щели в Законах и как пролезть в игольное ушко целому верблюду...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСемью украинского воина Витюка незаконно выселили из дома в Днепре, пока он был на передовой, - режиссер Потапчук
 
 
 
 
 
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