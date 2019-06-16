 Семью украинского воина Витюка незаконно выселили из дома в Днепре, пока он был на передовой, - режиссер Потапчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает режиссер-документалист Снежана Потапчук. Приводим ее текст полностью.

"Днепр! Волонтеры! Юристы! Активисты! Чиновники!

SOS !!!

Семью ветерана АТО Витюка Василия, пока он находится на передовой, незаконно выселяют из собственного дома! Точнее, уже выселили.

Василия я знаю еще с 2014 Он - танкист 93-й бригады.

В семье трое несовершеннолетних детей: 17, 11 и 2 годика.

Это история с мошенниками которые, имея завязки в госструктурах, переоформляют недвижимое имущество - и вдруг с работы вы приходите уже не в свою квартиру.

Полиция разводит руками. Типа, все документы в порядке. Дом - не ваш! На выход!

Только суд может установить нарушение законодательства. Однако, если судья в схеме, то суд не состоится.

Теперь фамилии:

Третьяк Татьяна Васильевна - государственный регистратор Чумаковского сельского совета. Ее сестра - Наталья Васильевна Третьяк работает в Киеве в Минюсте.

По заказу Манжгаладзе Ирины Сусоивны год назад Татьяна Васильевна проводит сделку со ссылкой на заседание Днепровского горсовета (которого на самом деле не было), о присвоении адреса, по которому живет семья Василия Витюка, Манжгаладзе Ирине Сусоивне. И все.

Бабушкинский суд дело еще и не начинал рассматривать. Почему? Ибо судья, ведущая дело, - Женеску Элеонора Вячеславовна - подруга Третьяк Татьяны Васильевны.

Сейчас Василий взял отпуск и приехал к семье и они временно выехали из дома к товарищу по оружию - танкисту.

Манжгаладзе Ирина Сусоивна постоянно угрожает жене Василия Ольга Витюк физической расправой. Василия уже били. Выламывали двери в дом.

Очень прошу, друзья! Давайте встанем на защиту Василия!

Адвоката ему дал союз АТО, настолько я поняла, но он испуган до исступления. Поэтому все в тупике!

Здесь нужна помощь и правовая, и юридическая, и чиновничья, и банально дружеская, чтобы можно было приехать к тете Манжгаладзе Ирине Сусоивне, а также к Третьяк Татьяне Васильевне и сказать, что так делать низя! Что будет наказание! И не после смерти, а еще при жизни".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Ваш сын в полиции", "денежная реформа" и псевдоврачи, - правоохранители рассказали о схемах мошенников по выманиванию денег. ВИДЕО