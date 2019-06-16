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 "Это абсурд": У Гройсмана опровергли слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах в Раду

Партия "Украинская стратегия Гройсмана" не выдвигает кандидатом в на выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу в Херсонской области экс-главу Херсонской ОГА Андрея Гордеева, с именем которого связывают заказ убийства Екатерины Гандзюк.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

"Кто-то запустил слух, что партия "Украинская стратегия Гройсмана" якобы выдвигает по мажоритарке на одном из херсонских округов Андрея Гордеева, с именем которого связывают заказ убийства Екатерины Гандзюк. Это абсурд уже потому, что неделю назад было сказано, что Украинская стратегия Гройсмана не будет выдвигать мажоритарщиков. Но еще более абсурдно предположить, что Владимир Гройсман мог бы поддержать выдвижение человека, который может быть причастен к этому жестокому убийству", - написал Рябчук.

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Он в очередной раз подчеркнул позицию Гройсмана  - найти и наказать всех исполнителей и заказчиков убийства Гандзюк.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Виктор Гандзюк: "Гордеев, Рищук, Мангер - кто-то из них сказал, что надо убить Катю, другие - согласились"

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

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11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Ранее соучредитель "Слідство.Інфо" Анна Бабинец заявила, что херсонские правоохранители вероятно причастны к убийству Гандзюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3132611
 
 
 Топ комментарии
 
абсурд и полное неуважение к народу и государству это полуграмотный и наглый организм в кресле премьера..
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Партия "Украинская стратегия Гройсмана" - "Это абсурд": У Гройсмана опровергли слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 3305 "Это абсурд": У Гройсмана опровергли слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 3305 "Это абсурд": У Гройсмана опровергли слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 3305 Это ж надо )) Он еще стратег )) А по лицу и делам ,незаметно ))
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... чем сильнее отрицательные эмоции оппонента - тем больше всего, что так и будет...
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В Киевскую Русь нужно переименовать.
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Такого названия не было. Была Киевская Русь.
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нет. просто намекнул, что ты лахтинский тролль. опровергнуть намёк не желаешь?
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Ну мы не будем оскорблять Киев. Это Мать Городов Русских.
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Партия "Украинская стратегия Гройсмана" - "Это абсурд": У Гройсмана опровергли слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 3305 "Это абсурд": У Гройсмана опровергли слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 3305 "Это абсурд": У Гройсмана опровергли слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах в Раду - Цензор.НЕТ 3305 Это ж надо )) Он еще стратег )) А по лицу и делам ,незаметно ))
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Да он лишился ума, что поставил Украину и себя на один уровень.
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абсурд и полное неуважение к народу и государству это полуграмотный и наглый организм в кресле премьера..
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Только не премьера а президента. А так все верно)
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Так уже выгнали, в свынарнике он, на мясокомбинат собирается!
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где ж вигнали - только вчера в луже фонтане валялся)
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Андруша, это не этот, это тот, ну который Свын....
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считаете гройсмана образованным и интеллигентным человеком, которому самое место и время занимать должность..? за зелю пока сказать ничего не могу, а этот уже достал своей хуцпой..
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я за Гройсмана ниче сказать не могу, - а зеля таки достал своей хуцпой с медалями и кумами.
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и вот напоминают ниже про скорые - нормальный чел так будет делать?
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у пэпы учится..тот тоже везде свой пятак вставлял..способный мальчуган.. "Це абсурд", - у Гройсмана спростували чутки про висунення ексголови Херсонської ОДА Гордєєва на виборах у Раду - Цензор.НЕТ 8395
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очень странно, что вы ничего не можете сказать о человеке который уже пару лет занимает одну из первых должностей в государстве, зато можете много рассказать о человеке который лишь пару недель у руля..
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Этот "организм" с Винницы сделал город приспособленным для жизни людей. За него я никогда голосовать не буду, но талантов у него на порядок больше чем преЗЕдента
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пусть бы там и оставался..в Киеве местного наглого жлобья и так выше крыши..
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Гордееву необходимо было очищение через фонтан пройти и стразу бы стал чистым, как Рюкзаков и Богдан.
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По отношению к автомобилю - левым, по отношению к зебам - это - достижение Зелемойского вопреки Супрун...
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мабуть, він того ключа звідкілясь витяг, що такий задоволений
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за що я люблю українську журналістику, так це за чудові евфемізми, типу - "у Зеленського", "у Гройсмана"...
прямо, як назви пивнушок
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"Оне не будут выдвигать мажоритарщиков" - тогда зачем они нахер пруЦЦо ?!

Не , ну подсолить Пэтрухе это дело святое - тут я обама руками "ЗЕ" ...

Другой вопрос , какой гешефт Гройсману с этой априори непроходной списьки ?!

Только мажоритарка им хоть какие голоса может дать . Как и Кличку , как и Михо , как и Яйценюху .

Ну а насчёт Гордеева - странная вещь Катя Ганзюк была одна , а на скольких "заказчиков" пытаются ахтифисты повесить это столь нелепое и неудачное (по целям) преступление .
Гордеев , Мангер , Рищук ...
Здаётся мне , что реальный заказчик это такой се серенький небогатенький чинуша , которому Катя карьеру обломала . Вот и заказал такое тупое преступление с непонятной целью : толи запугать , толи отомстить , толи убить .
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Вова Гнойсман хоть дорогами занялся, хотя в детстве его назвали неправільно, ибо миром владеет лишь Всевишний! Ясна!
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Ну, участь Гордєєва в заказусі на Гандзюк ще не підтверждена жодним фактом (на відмінну від Мангера та Левіна); там лише припущення... А так, те, що Гордєєв - чиновник-приспособленець, який буде вірно служити будь-якій системі - то це вже споконвічний факт... Служив ригам, служив реформам/ЄС+НАТО/пороха, буде служити зебілам - то нехай йде самостійно...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Это абсурд": У Гройсмана опровергли слухи о выдвижении экс-главы Херсонской ОГА Гордеева на выборах в Раду
 
 
 
 
 
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