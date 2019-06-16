EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Спорт
  884  35
Все про:плавание (73) победа (394) спорт (1717)

 Украинские синхронистки завоевали пять золотых медалей в Суперфинале Мировой серии

В заключительный день Суперфинала Мировой серии по артистическому плаванию в Будапеште (Венгрия) прошли соревнования в произвольных программах во всех дисциплинах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, украинки Марта Федина и Анастасия Савчук с результатом 93,9000 балла одержали уверенную победу среди дуэтов, опередив в споре за "золото" итальянскую пару Линда Черрути - Констанца Ферро (90,8333) и испанский тандем Она Карбонель - Паула Рамирез (90,4667).

Украинские синхронистки также заняли первое место в групповых выступлениях, а Марта Федина выиграла "золото" в сольной программе (93,4667). Второе место заняла Жаклин Симоно из Канады (90,2333), "бронза" досталась испанке Ирис Тио (87,4667).

Отметим, в первый день Суперфинала Мировой серии украинки завоевали два "золота" и одно "серебро" в технических программах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинская сборная завоевала золото и серебро на соревнованиях по артистическому плаванию в Барселоне, - НОК. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3132610
 
   
 Топ комментарии
 
наші ж ви золоті рибки, вітаємо з золотими медалями!
красуні-гарнюні...молодці українські квіточки!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
наші ж ви золоті рибки, вітаємо з золотими медалями!
красуні-гарнюні...молодці українські квіточки!
 показать весь комментарий
 
 
Зебил, начинай обсираться от удивления, что украинцы хоть на что то способны!...)))
 показать весь комментарий
 
 
Почему рейтинг Зеленского растет? Потому что люди видят что он не идет на договорняки с ворами, которых мы все ненавидим, видят как бессильно беснуются "бывшие", видят что Зе не такой как они. Зе даже не нужна реклама, шипение порохоскота лучше любой рекламы.
 показать весь комментарий
 
 
Сестро! Пацієнтові зуйово! Терміново заштрик пацієнтові!

Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії - Цензор.НЕТ 4409
 показать весь комментарий
 
 
Алик, а ты не брат вовы болсуна, случаем?
Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії - Цензор.НЕТ 2032
 показать весь комментарий
 
 
Визжанием порохоботов удовлетврен!
 показать весь комментарий
 
Следующему президенту Украины предстоит побороть прочно укоренившуюся в стране клептократию (коррупция и лоббирование личных интересов властей), которая возникла еще в советское время и укрепилась при действующем правительстве Петра Порошенко. К таким выводам в своем исследовании пришел профессор американского Борнмутского и польского Козьминского университетов Кристофер Хартлетт, сообщает The Washington Post.
 показать весь комментарий
 
 
смена президента дала мощный толчок даже в спорте
 показать весь комментарий
 
 
потому что банда под предводительством авторитета по кличке Кондитер, только грабила и убивала любое развитие, даже в спорте
 показать весь комментарий
 
 
каким боком вы это ему приписываете? Или он эту команду создал, финансировал или хотя бы знает о ее существовании.
 показать весь комментарий
 
 
я просто издеваюсь над хрякоботами а они ведутся))
 показать весь комментарий
 
 
...что, вася, пока сам себя не похвалишь - больше никто не похвалит? Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії - Цензор.НЕТ 5247
 показать весь комментарий
 
 
країна 404 завоювала 5 золотих нагород
а країна alredy exist щось завоювала, окрім Донецька і Луганська?
 показать весь комментарий
 
 
а есть хроники-торчки,которые данные о своей моче берегут пуще репутации Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії - Цензор.НЕТ 8023
 показать весь комментарий
 
 
а где ты,убогое про мои анализы прочитал?и шо тебе сказал твой психиатр?шо ты не отличаешься от прочих 73%? Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії - Цензор.НЕТ 4283

Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії - Цензор.НЕТ 8691
 показать весь комментарий
 
 
кацапа,не приставай...а то скажу ,где тебе место,во всеуслышанье
 показать весь комментарий
 
 
я лучший подписчик украинской спортивной страницы и мне не нравится, что достижения привязывают к Зе. Не видела ни одного лайка от него ровно как и от кого нибудь с его компашки.
 показать весь комментарий
 
 
Не расстраивайтесь. Это наподобие как Турчинов рисовался на достижениях Луча, вроде бы и не имеет к ним никакого отношения, а успехи есть.
Или вот еще, из прошлого: прошла зима, настало лето, спасибо партии за это.
 показать весь комментарий
 
Отлично! Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії - Цензор.НЕТ 900 Но надо вообще выдавить из бассейна раССейских прошмондовок!
 показать весь комментарий
 
Марта Федина этническая русская, харьковчанка. Бгг!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинские синхронистки завоевали пять золотых медалей в Суперфинале Мировой серии
 
 
 
 
 
 вверх