 Искусство приносит экономике США больше денег, чем сельское хозяйство, - 4,2% ВВП

Арт-индустрия растёт в США стремительными темпами, это подтверждает статистика, опубликованная государственными учреждениями на прошедшей неделе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Buro.

Данные показывают, что в индустрии работают почти 5 миллионов человек, суммарно они зарабатывают более 370 миллионов долларов.

США активно экспортируют товары и услуги в сфере искусства и культуры. Например, в 2015 году экспорт превысил импорт на 20 миллиардов долларов. Одни только музеи приносят американской экономике 5,3 миллиарда долларов. Самый быстрый рост наблюдается в развитии учебных заведений, радио, фотографии.

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