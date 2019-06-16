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Все про:искусство (203) США (15052)

 Искусство приносит экономике США больше денег, чем сельское хозяйство, - 4,2% ВВП

Согласно последним подсчётам за 2015 год, сфера искусства приносит 763,6 миллиарда долларов экономике Соединенных Штатов Америки, что составляет 4,2% ВВП. Это больше, чем сельское хозяйство, транспорт, складская деятельность.

Арт-индустрия растёт в США стремительными темпами, это подтверждает статистика, опубликованная государственными учреждениями на прошедшей неделе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Buro.

Данные показывают, что в индустрии работают почти 5 миллионов человек, суммарно они зарабатывают более 370 миллионов долларов.

США активно экспортируют товары и услуги в сфере искусства и культуры. Например, в 2015 году экспорт превысил импорт на 20 миллиардов долларов. Одни только музеи приносят американской экономике 5,3 миллиарда долларов. Самый быстрый рост наблюдается в развитии учебных заведений, радио, фотографии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США до 30 сентября предоставят Украине свыше $695 млн помощи, - посольство

Источник: https://censor.net.ua/n3132606
 
 
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У Микити був лозунг:"Доженемо і переженемо Америку", у Пуйла немає спокуси киданути подібний лозунг у мокшанські маси.?
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есть такой лозунг: хотят перегнать Германию и выйти на пятое место... Искусство приносит экономике США больше денег, чем сельское хозяйство, - 4,2% ВВП - Цензор.НЕТ 3033
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Все ху..ня! Больше нефтяных и газовых вышек и угольных карьеров!
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это что -Поддерживаем 95 ибо он приносит...а что собственно и кому
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Задовбає Гарант своїми відеороликами партії "Квартал9 5" кожен день на 2+2, 1+1
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а у нас искусство - присосаться к бюджетной скважине))) и тоже больше дохода приносит, нежели аграрии...
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да,но искусство жрать не будете,хлебушка хочется,вот и выходит тот кто кормит,нахер никому не нужен,пока живот не подвело
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ну а у нас лозунг, что Украина должна стать великой аграрной страной, тогда заживем?
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«Украина - один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире, но она должна стать сельскохозяйственным супергосударством» - посол США в Украине Джефри Пайетт
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Болливуд снимает больше 500 фильмов в год и имеет прибыль более 20 млрд$! Искусство приносит экономике США больше денег, чем сельское хозяйство, - 4,2% ВВП - Цензор.НЕТ 5696
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5 миллионов человек, суммарно они зарабатывают более 370 миллионов долларов.
ничего себе они зарабатывают... аж по 74 доллара на брата... журналисты, они такие --- журналюги... особенно -- Цензора...))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомИскусство приносит экономике США больше денег, чем сельское хозяйство, - 4,2% ВВП
 
 
 
 
 
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