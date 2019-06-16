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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Зеленский (1777) Мариуполь (3644) Метинвест (68)

 Зеленский присутствовал на подписании контракта "Метинвеста" с французской кампанией в Мариуполе

Группа "Метинвест" подписала контракт с Air Liquide, мировым лидером в области производства и поставки газов, технологий и услуг для промышленности и здравоохранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "канал 24".

На Мариупольском металлургическом комбинате (ММК) имени Ильича построят самую современную воздухоразделительную установку в Украине. Комплекс обеспечит потребности комбината в кислороде, который используется для производства чугуна.

В запуске проекта приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, посол Франции в Украине Изабель Дюмон, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, вице-президент из операционного блока Air Liquide Ласад Джауани и генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Общие инвестиции в строительство комплекса составят 78,3 миллиона долларов США. Под проект привлечено финансирование государственного экспортно-кредитного агентства Франции (Bpifrance Assurance Export).

Мощность воздухоразделительной установки составит 25 тысяч кубометров кислорода в час. Инфраструктура комплекса включает станцию ​​газификации с хранилищем жидкого кислорода, испарителем и двумя насосами. Автоматизированная установка позволит снизить затраты энергоресурсов на 20%.

Оборудование для проекта изготовит Air Liquide, а реализуют его специалисты "Метинвест Инжиниринг" и ММК имени Ильича. На время строительства будет создана тысяча дополнительных рабочих мест. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется до конца 2021 года.

Подписание контракта происходило на площадке сталелитейного комплекса МНЛЗ №4, запущенного в марте. Комплекс, разработан с учетом новейших технологий и соблюдением европейских экологических стандартов, стал самым масштабным объектом промышленного строительства за годы независимости Украины. Проект обошелся Метинвесту в 150 миллионов долларов США, а оборудование для него изготовила австрийская компания Primetals Technologies, мировой лидер в области решений для металлургических предприятий.

"Я хочу поблагодарить Изабель Дюмон, наших французских партнеров за веру в стабильность Украины, в том, что мы – свободная демократическая страна. Мы можем говорить о больших инвестиционных проектах в Украине. Сегодняшний сигнал – это очень важный сигнал для всего мира, всем странам нечего бояться. Это важный инвестпроект для Украины и для Мариуполя. То, что показало нам сегодня это прекрасное предприятие, доказывает – у нас прекрасная страна и достойные люди", – подчеркнул Президент Украины Владимир Зеленский.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Изабель Дюмон, со своей стороны, отметила, что участие французской компании в этом проекте группы "Метинвест" демонстрирует нашу веру в возможности города.

"Мариуполь становится все более привлекательным, несмотря на влияние конфликта на Донбассе. Обновление металлургического комплекса, инвестиции в промышленность будут добавлять Мариуполю новых сил, развивать рабочие места в городе. А это значит – укреплять территориальную целостность Украины. Мы уверены: Украина и Франция и в дальнейшем будут двигаться вперед к новым целям и свершениям", – добавила дипломатка.

В то же время генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков отметил, что их предприятие модернизирует не только основное производство, но и вспомогательную инфраструктуру.

"Последний раз такой проект был реализован еще в докризисном 2007 году. Впервые за 12 лет мы построим производственный комплекс своими силами. Компания Air Liquide – наш давний партнер, который производит самое современное оборудование. Под проект удалось привлечь зарубежное финансирование. Все это свидетельствует о том, что Метинвесту доверяют. А сейчас самое подходящее время, чтобы сделать украинскую металлургию конкурентоспособной на мировом рынке", – говорит он.

Вице-президент из операционного блока Air Liquide Engineering & Construction France Ласад Джауани заметил, что они довольны, что "Метинвест" выбрал именно их для этого проекта.

"Новый контракт подтверждает нашу способность предоставлять передовые инженерные решения, которые являются безопасными, надежными и высокоэффективными для наших клиентов", – резюмировал Джауани.

Источник: https://censor.net.ua/n3132605
 
 
 Топ комментарии
 
А Зесептиконы думали что Ахметов сидеть будет, та Зегидрант еще у них на корпоративе выступит в честь подписания. 😁
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какое отношение зеля имеет к проекту.
подготовка договора велась при пете...
зеля - плагиатор, примитивный
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Ответ простой. Потому что Рузвельт стал президентом еще ДО войны
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штейн решил подзаработать мыролюбным реформизмом?
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Без Пети Украины не будет.Сгорела очередная петина методичка.Украина ,это Украинцы.Доказаго майданом и войной с кацапами.
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Что украинцы? Помогли Ахметке контракт подписать?
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Ну если Петя который это подписал то да.Но увы Петю опустили.Если Зеля заберёт у него наворованное при всех президентах,то точно войдёт в историю.И минометчика на передок без охраны альфы .
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а как-нибудь обосновать тезис, что "наворовано" слабО?
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а зачем,главное ведь ляпнуть)а по поводу минометчика,было бы странно злостному уклонисту от призыва в армию,требовать этого от других
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Та вы бараны за 5 лет кроме офшора с 3000 ничего не нашли, там Зеля уже с уклонением от налогов сидеть давно должен. А контракты такие подписываются потому что за 5 лет был создан привлекательный инвестклимат и прозрачность ведения бизнеса. Хотя кому я объясняю, Вам вон в шортах разрешили ходить и норм.
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А кто искал? Прокуратура и сбу? Петины кум и липший друг? А, ну да. Те найдут...
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Може "Группа "Метинвест" і Донбас з Луганськом визволить?
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так Майдан до Пети начался как и война, Крым, так о чем вы или смешали в кучу все, лишь бы против
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А Зесептиконы думали что Ахметов сидеть будет, та Зегидрант еще у них на корпоративе выступит в честь подписания. 😁
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какое отношение зеля имеет к проекту.
подготовка договора велась при пете...
зеля - плагиатор, примитивный
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как и с машинами скорой помощи. Он не плагиатор, а просто продолжает хорошие начинания Порошенко, на этом ПОКА и держится, а вот когда закончатся идеи Петра, вот тогда и посмотрим на ум Владимира без Узеленского.
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а может и еще проще
будет что "национализировать" днр
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Не идеи Петра, а бабки Петра, которые он практически забирал у олигархов типа Бени.
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зе гідрант "рубає руки" ахмєткі!!!!!!!!
А нє розходимось..присутствовал на подписании контракта..
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В феврале Порох там присутствовал на пуске МНЛЗ. Стоимость машины - 150 млн долл, стоимость кислородки - 75 млн.
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Теперь будет кошерный Роттердам+-!
Гои приветствуют!
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Каким боком зехидрант туда притулился?
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Ну и что из этого? Попиарился (ему как артисту это очень надо)!!! Он та какое отношение к этому контракту имеет? Это пока ни его заслуга!
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Это называется борьбой с олигархами по Зелонскому, да, зеДебилы? Зеленский присутствовал на подписании контракта "Метинвеста" с французской кампанией в Мариуполе - Цензор.НЕТ 3885
Гудок пригласил? На параде не был, а к Ахметке на цырлах прискакал. Зеленский присутствовал на подписании контракта "Метинвеста" с французской кампанией в Мариуполе - Цензор.НЕТ 6666
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Это уже прогресс, если французы не бояться вкалдывать бабки в Мариуполь.
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только это петина заслуга. а зеля их быстро отучит от этих глупостей
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Дятел!!!! Какие , нахер, французы ????!!!! Ахметов покупает у компании "Air Liquid! кислородный блок. Деньги -АХМЕТОВА
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Общие инвестиции в строительство комплекса составят 78,3 миллиона долларов США. Под проект привлечено финансирование государственного экспортно-кредитного агентства Франции (Bpifrance Assurance Export). Зеленский присутствовал на подписании контракта "Метинвеста" с французской кампанией в Мариуполе - Цензор.НЕТ 2216
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всі знають, що такі договори готуються місяцями
ну, зюзі ж не вперше піаритись на чужих заслугах
пригадати хоча б учорашній Центр розмінування
шо ж воно буде робити, коли прийде час власні заслуги пред'явити?
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Сокращает популяцию рабов = можно будет меньше платить, ибо будут драться за место на заводе.
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У "новыхлитц" старые методы. Совать главное "литцо" куда попало.
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Пыдро Ляксеич уже давно бы хрюкал, шо це все завдякы йому та його рыформам.
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Зеленский присутствовал на подписании договора на строительство воздухо-разделяющей установки между компанией Ахметова «Метинвест» и французкой компанией AirLiquide. Установку, которая нужна исключительно для производства меткомбината им. Ильича, уЗеленского, в присутствии посла Франции, назвали экологическим проектом и инвестициями. К экологии эта установка не имеет отношения. Только к бизнесу Ахметова. И деньги за ее строительство не вкладывают в Украину, а получают французы. А перед этим, Зеленский попиарился на машинах неотложной медицинской помощи, которые были предоставлены Китаем прошлому правительству злочинной влады, в лице Супрун, благодаря ее договоренности с КНР. Я не знаю кто там ему организует и советует все это делать, но это какая-то уйня мюнхаузена, а не действия президента.
Вот все те красные ленточки Порошенка, которые так критиковали сторонники Зеленского, через полгода будут казаться реальными трудовыми подвигами.
Телеграмм канал - https://t.me/romandonik\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Только шо увидел пост....
То шо, Зеля это не очень хорошо, а можид и ваще - злой?

Ах оставьте, я тоже верю в летающих коров, или как там эти попы визжат о своих идолах?))
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Я правильно понял что Ахметова он сажать не будет? Зеленский присутствовал на подписании контракта "Метинвеста" с французской кампанией в Мариуполе - Цензор.НЕТ 9669
Зеофилы....! - я правильно понял...?
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просто бувають алігархи, не такі прмям шо алігархи-алігархи, а корисні, хороші
як Ігор Валєріч, як Рінат Лєонідовіч...
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и это все инвестиции, какими клоун хвалился?))
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ну, термін "трудовий офшор" вже є
що там наступне - "палєзний алігарх"?
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А накануне петины консервы, не желающих покидать кормушку, облапошили в очередной раз страну.
Украина разместила семилетние еврооблигации на €1 млрд евро под 6,75% годовых.
Он отметил, что доходность украинских еврооблигаций, номинированных в евро: в 13,5 раз выше литовских еврооблигаций;в 4,4 раза выше казахстанских;в 2,8 раза выше российских;в 2,3 раза выше "газпромовских":

- Литва (дата размещения 13.06.2019) - €650 млн евро под 0,5% на 10 лет и €850 млн под 0,6% на 30 лет;
- Казахстан (06.11.2018) - €525 млн под 1,55% на 5 лет и еще €525 млн под 2,375% на 10 лет
- Россия (21.03.2019) - €750 млн под 2,375% на 6 лет;
- "Газпром" (13.11.2018) - €1 млрд под 2,9% на 5 лет.
Накануне Минфин запустил в оборот облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сроком на шесть лет - ставка по облигациям закрепилась на отметке в 15,85% годовых.
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Подписание Метинаеста контракта с французской фирмой - хорошо..........
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