 Зеленский о победе сборной U-20 на ЧМ: "Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея"

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление Зеленский опубликовал на странице в Facebook.

"Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея.

Сборная Украины U-20 – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все.

А молодая Украина – даже больше", – написал президент.

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Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.