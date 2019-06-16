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 Политика Украины, Общество, Спорт
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Все про:Зеленский (1777) сборная по футболу (126) сборная Украины (222)

 Зеленский о победе сборной U-20 на ЧМ: "Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сборную Украины U-20 с победой на молодежном чемпионате мира.

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление Зеленский опубликовал на странице в Facebook.

"Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея.

Сборная Украины U-20 – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все.

А молодая Украина – даже больше", – написал президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это мой матч жизни, выиграли, всех поздравляю, простите, больше не осталось эмоций, - тренер U-20 Петраков

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3132604
 
   
 Топ комментарии
 
здесь как раз все наоборот...назначения на роли в команде компетентных игроков.и продуманные стратегия с тактикой...
а не обьединение фанатов Зеленский о победе сборной U-20 на ЧМ: "Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея" - Цензор.НЕТ 1644
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а каким краем он к этой победе футболистов?????? еще и национальную приплел! Вова читай лучше по бумажке,то что несешь без неё ,полный .........
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Почему рейтинг Зеленского растет?
Потому что люди видят что он не идет на договорняки с ворами, которых мы все ненавидим, видят как бессильно беснуются "бывшие", видят что Зе не такой как они.
Зе даже не нужна реклама, шипение порохоскота лучше любой рекламы.
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здесь как раз все наоборот...назначения на роли в команде компетентных игроков.и продуманные стратегия с тактикой...
а не обьединение фанатов Зеленский о победе сборной U-20 на ЧМ: "Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея" - Цензор.НЕТ 1644
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Шо и этот начал ленточки перерезать? Это заразно!
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а каким краем он к этой победе футболистов?????? еще и национальную приплел! Вова читай лучше по бумажке,то что несешь без неё ,полный .........
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Є така особливість у декого, на чужому горбу заїхати в рай.
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Деколи горб перетворюється в інший орган, який звучить не так гламурно.😊
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а о победе футбольной команды с нарушением зрения никто ни слова, жаль.
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Хорошо попиарился на победе футболистов. Ни дня без пиара!!
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Цього слона ведуть на поводку, а ще він ватяний. Зеленский о победе сборной U-20 на ЧМ: "Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея" - Цензор.НЕТ 8172
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А моська шоколадная?
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це дурний цуцик на поводку а слон лише тримає поводок хоботом
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"отношения с общественностью" и они у него до горя хреновые. Зато отношения с беней суперские, в стиле master-slave.
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Мне смешно, например. Ибо знаю - приблизительно что и к чему.
Правда выгребать придется всем Зеленський про перемогу збірної U-20 на ЧС: "Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея" - Цензор.НЕТ 8228
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Звичайно, що головну роботу для перемоги нашої молодіжної збірної зробив Зеленський, а самі футболісти то таке Зеленский о победе сборной U-20 на ЧМ: "Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея" - Цензор.НЕТ 1487
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Як би програли, то винуватим був би лавочник.
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Та й те, що всі хлопці народились вже в Україні і не знають іншої держави - це теж таке. Навіть для своєї секти Зе наразі не явив жодного чуда. Про чудеса він лише жартував. А щодо футболу. Роки!!! важких тренувань, відмова у розвагах та інших радостях, які дозволяли собі однолітки наших спортсменів, дотримання вибраної стратегії і мудрі наставники - це те, що дозволило досягти успіху, це те, від чого відмовились більшість українців, понадіявшись, що стероїди, анаболіки та інший допінг (в нашому випадку - популізм) образно кажучи принесуть результат швидше, ніж важкі тренування.
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Какую только дурость не услышишь от порохобота...
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Почему рейтинг Зеленского растет?
Потому что люди видят что он не идет на договорняки с ворами, которых мы все ненавидим, видят как бессильно беснуются "бывшие", видят что Зе не такой как они.
Зе даже не нужна реклама, шипение порохоскота лучше любой рекламы.
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А шо скажеш про мінські договорняки, та інші роттердами з плюсом?
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В каком месте растет? В твоих влажных мечтах?
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"Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея. Источник: https://censor.net.ua/n3132604\\\\\\\

Превратить страну в цирк вместе с Петком? - Легко. Дурацкие дебаты наверное не рассмешили бы только Брежнева. Овоооощ, вернисььь
Хоть и дебилом был(и остается), но не особо колебало что он там делал. Главное шо доллар по восемь был Зеленский о победе сборной U-20 на ЧМ: "Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея" - Цензор.НЕТ 2312
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Золотые слова, до сих пор нас только все разъединяли ...
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Кажи вже не соромся,яку націю ти маєш на увазі,шут.
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Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира. Источник: https://censor.net.ua/n3132604\\\\\\\\

с южан такие же футбики как из сборной Эквадора.
жаль шо Норд Кореи не было - в очередной раз бы красножопые расстреляли гонятелей мяча, за то что проиграли)
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"Быть узколобым, злобным шокодупером - это мечта всей жизни", - идея сплотившая ворьё и дегенератов не воспринимающих демократичность Зеленского.
Для них лучше толстомордый хряк, одной рукой крестящейся, другой набивающей карманы, и при этом играющим отточенным актёрским мастерством лицедея, на деле будучи умным, хитрым, подлым лицемером, лжецом и полным аморалом (при чём с болезненной завышенной самооценкой).
Зеленский о победе сборной U-20 на ЧМ: "Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея" - Цензор.НЕТ 1051
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Папе дал ГЕРОЯ УКРАИНЫ А СЫНУ НЕ УСПЕЛ СТЫДОБА!!!!
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Я таки дико извиняюс но имею спросить - таки ВАША национальная идея? Зеленський про перемогу збірної U-20 на ЧС: "Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея" - Цензор.НЕТ 4191
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Надо бы тренера и игроков наградить. Впервые чемпионами мира стали. А что? Пороху можно на лево и направо раздавать, а Зеленскому нельзя?
Все молодцы и заслужили. Как в таких случаях поступают президенты других стран?
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от тому ваші слова повертаються до зе.
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До этого Зеля привел хороший прмиер с сборной Ислндии, когда врачи и учителя обыгрывали знаменитые команды.
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Открываю кацапсячее маилСру и что я вижу...
Зеленський про перемогу збірної U-20 на ЧС: "Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея" - Цензор.НЕТ 6923

Отмечается, что украинский лидер выступал на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения Мариуполя от «незаконных вооруженных формирований» (речь, вероятно, идет о самопровозглашенных республиках Донбасса - прим. «Ленты.ру»).
После выступления Зеленского окружила толпа. Президент вместе с охранниками пробежали через фонтан, делая вид, что сбегают от людей. Затем лидер Украины сел в автомобиль и уехал.
Мариуполь был взят под контроль самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в начале апреля 2014 года. С этого времени в городе несколько раз происходили столкновения между украинскими бойцами и ополченцами. Бывший лидер ДНР Александр Захарченко неоднократно заявлял о намерении захватить Мариуполь и ряд других городов области, неподконтрольных ополченцам.
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А вот как кацапсины комментируют данную новость
Зеленський про перемогу збірної U-20 на ЧС: "Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея" - Цензор.НЕТ 8625

Зеленський про перемогу збірної U-20 на ЧС: "Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея" - Цензор.НЕТ 2657

И как вы хотите, что бы украинцы относились к кацапорылым?
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про зебилов сразу все было ясно... ничего и не добавишь....
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Красиво еврей , гражданин Израиля сцыт украинцам про национальную идею. Лохи украинцы в это верят
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От имени всех динамовцев примите искренние поздравления по случаю выигрыша чемпионата мира (U-20), который завершился в Польше.
На протяжении всего турнира, на котором ваши подопечные не проиграли ни одного матча, футболисты нашей сборной продемонстрировали командное единство, а также волю к победе, заставляя всех соотечественников гордиться достижениями нашей команды.
Приятно, что к самой крупной победы на уровне сборных за время независимости Украины присоединились и футболисты киевского Динамо - вратарь Владислав Кучерук, защитник Денис Попов, полузащитники Георгий Цитаишвили и Сергей Булеца, а также нападающий Владислав Супряга.
Хочется от всей души пожелать вам, а также ребятам, которые находятся в начале своего футбольного пути, никогда не сбавлять обороты и всегда уверенно идти только вперед. И пусть сила, смелость, поддержка близких, настойчивость характера и боевой дух всегда помогают достигать побед", - цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

https://football24.ua/ru/ukraina_tag50819/
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полудурокдля тебя невозможное что ******************** еще хоть на что то способна?!.... ах ты ж скот.... Зеленський про перемогу збірної U-20 на ЧС: "Об'єднавшись, зробити неможливе. Це наша національна ідея" - Цензор.НЕТ 6178
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский о победе сборной U-20 на ЧМ: "Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея"
 
 
 
 
 
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