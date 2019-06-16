 Зеленский о победе сборной U-20 на ЧМ: "Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея"

Как передает Цензор.НЕТ, свое поздравление Зеленский опубликовал на странице в Facebook.
"Объединившись, сделать невозможное. Это наша национальная идея.
Сборная Украины U-20 – вы невероятные! Вы – победители, вы – наша надежда, вы – свидетельство того, что Украина сможет все.
А молодая Украина – даже больше", – написал президент.
Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.
а не обьединение фанатов
Правда выгребать придется всем
Потому что люди видят что он не идет на договорняки с ворами, которых мы все ненавидим, видят как бессильно беснуются "бывшие", видят что Зе не такой как они.
Зе даже не нужна реклама, шипение порохоскота лучше любой рекламы.
Превратить страну в цирк вместе с Петком? - Легко. Дурацкие дебаты наверное не рассмешили бы только Брежнева. Овоооощ, вернисььь
Хоть и дебилом был(и остается), но не особо колебало что он там делал. Главное шо доллар по восемь был
с южан такие же футбики как из сборной Эквадора.
жаль шо Норд Кореи не было - в очередной раз бы красножопые расстреляли гонятелей мяча, за то что проиграли)
Для них лучше толстомордый хряк, одной рукой крестящейся, другой набивающей карманы, и при этом играющим отточенным актёрским мастерством лицедея, на деле будучи умным, хитрым, подлым лицемером, лжецом и полным аморалом (при чём с болезненной завышенной самооценкой).
Все молодцы и заслужили. Как в таких случаях поступают президенты других стран?
Отмечается, что украинский лидер выступал на Театральной площади по случаю пятой годовщины освобождения Мариуполя от «незаконных вооруженных формирований» (речь, вероятно, идет о самопровозглашенных республиках Донбасса - прим. «Ленты.ру»).
После выступления Зеленского окружила толпа. Президент вместе с охранниками пробежали через фонтан, делая вид, что сбегают от людей. Затем лидер Украины сел в автомобиль и уехал.
Мариуполь был взят под контроль самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в начале апреля 2014 года. С этого времени в городе несколько раз происходили столкновения между украинскими бойцами и ополченцами. Бывший лидер ДНР Александр Захарченко неоднократно заявлял о намерении захватить Мариуполь и ряд других городов области, неподконтрольных ополченцам.
И как вы хотите, что бы украинцы относились к кацапорылым?
На протяжении всего турнира, на котором ваши подопечные не проиграли ни одного матча, футболисты нашей сборной продемонстрировали командное единство, а также волю к победе, заставляя всех соотечественников гордиться достижениями нашей команды.
Приятно, что к самой крупной победы на уровне сборных за время независимости Украины присоединились и футболисты киевского Динамо - вратарь Владислав Кучерук, защитник Денис Попов, полузащитники Георгий Цитаишвили и Сергей Булеца, а также нападающий Владислав Супряга.
Хочется от всей души пожелать вам, а также ребятам, которые находятся в начале своего футбольного пути, никогда не сбавлять обороты и всегда уверенно идти только вперед. И пусть сила, смелость, поддержка близких, настойчивость характера и боевой дух всегда помогают достигать побед", - цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.
https://football24.ua/ru/ukraina_tag50819/