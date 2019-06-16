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 Христиане восточного обряда сегодня празднуют Троицу

Христиане восточного обряда сегодня, в воскресенье,16 июня, отмечают один из важнейших христианских праздников − День Святой Троицы, или Пятидесятницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Троица − это один из важнейших праздников в православном календаре. Она отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. Христиане западного обряда отмечают Троицу через неделю после Пятидесятницы, но в этом году и православные, и католики отмечают праздник в один день.

В традиции христианства Пятидесятница − это символ обретения апостолами своего миссионерского предназначения. Праздник посвящен описанному в Новом Завете схождению Святого Духа на учеников Христа, когда они собрались в Иерусалиме вместе с Девой Марией и верующими в доме на холме Сион.

На апостолов в этот день снизошел огонь, после чего они, "исполнившись Духа Святого", получили дар разговаривать на языках, которых не знали ранее, чтобы проповедовать в мире.

В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели "дар языков" - стали говорить на разных, не известных им раньше языках. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви.

Церковная служба в праздник Святой Троицы − одна из самых торжественных и красивых в году: храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой в знак обновления.

В этот день верующие украшают жилище свежими побегами березы, любистком, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют "зеленым" праздником.

Также к Троице принято проводить обряды очищения - от уборки в доме до очищения от грешных мыслей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 54,2% украинцев относятся положительно к созданию ПЦУ, а 50,6% - считают, что предоставление Томоса объединяет общество, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3132600
 
   
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Я обобрал страну, оставил нищими стариков, но меня поддерживают мои 25% недоумков…
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Ксенія, не ризикуйте так!!!
Зараз вас до Зе'білів припишуть Христиане восточного обряда сегодня празднуют Троицу - Цензор.НЕТ 7080

За вітання, дякую
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Я обобрал страну, оставил нищими стариков, но меня поддерживают мои 25% недоумков…
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"старики" строили совок, который не дает нормально жить половине мира.
Я бы ваще в одних советских трусах их оставил. На одной половинке трусов - "Ленин- трави их химснарядами", на второй - "Сралин - ддорасходуй живую силу и возвращайся на перекомплектацию. Быдла у нас как песка в Каракумах".
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старые подохли уже все, слава Яхве, а эти еще не хотят.
Причем "свои" - "не свои" то?
Че, я должен уважать и платить совкам:? Им в большинстве нужно - дешевая колбаса в давках в магазине и шоб Путин стоял
Зачем корячиться на повышение пенсий, когда ученые воют от нехватки средств? Правда, виде ролик - "изобрели" какую-то ленту, типо вроде утепление.(правда в мире этим уже десятки лет пользуются))
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Новые уже выросли, для которых СССР теперь красивая сказка, когда всё было дёшево.
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берется чудак, запирается в камере, и смотрит фото и фильмы о том как на самом деле бело на совке.
потом он идет раскапывать останки жертв совка. а потом отвечает на вопрос: оно надо было "за колбасу"?

Если норм страны построили такую же норм. жизнь. А скот совковый выл от радости если голода не было и землянка в порядке.
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"берется чудак, запирается в камере, и смотрит фото и фильмы о том как на самом деле бело на совке.
потом он идет раскапывать останки жертв совка. а потом отвечает на вопрос: оно надо было "за колбасу"- это всё ваши мечты, а в реальности нищенская пенсия,мизерная зарплата, высокие цены и тарифы...
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а в реальности нищенская пенсия,мизерная зарплата, высокие цены и тарифы...\\\\\\\\

эти штампы заставляют проблеваться.
у вас там фетиш такой - "нищета"? Так откройте космодром очередной, рязанцы Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 246
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Согласно обновленным данным МВФ, Украина является самой бедной страной Европы.

https://112.ua/mnenie/ukraina-stala-samoy-bednoy-stranoy-evropy-465730.html
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Зара це нічого...
70-80-х роках, навіть 25-28° вже пекло було...
А на сьогодення і до 35-38 звикли...
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***

В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас оминають
Нещастя, болі, сум і гнів.


Бажаю сонячного настрою
Чудових радісних подій
Хай Трійця стежкою квітучою
Веде до здійснення всіх мрій
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Восточного ,западного обряда первый раз слышу нифига не понимаю.
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да и драконов в небо незапускают,странные эти словяне)))))
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А у нас сьогодні валютчики гуляють по повній. У них професійне свято."Зелені" шуршать кожен день в їхніх руках. Напевно будуть салюти.
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В Украины Томос есть , и своя церковь . А что есть у вас , голодранцы .? Одно сраное вяличие . Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 9471 .
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Но оказалось теперь что и томос ненастоящий, и церковь теперь не своя...
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.Как это - не настоящий . ? Хочешь сказать что Константинополь раздаёт фальшивые Томосы Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 5544 Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 5544 ..?? ржунимагу ... Вот это ты чудишь ,, " мама дарагая " .
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Церковь стала константинопольская, томос не за независимость, а за подчинение.
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Праздник посвящен описанному в Новом Завете схождению Святого Духа на учеников Христа, когда они собрались в Иерусалиме вместе с Девой Марией и верующими в доме на холме Сион. Источник: https://censor.net.ua/n3132600\\\\\\

А выглядит как заметки лечащего врача.
Простая штука есть - римляне оставили ноль целых гладиус десятых о беготне десятков тысяч быков в мятежной провинции.
Не говоря уже о "мертвые восстали и шлялись по городу"
Классный развод - жрецам бабло, а стаду - Святой Ух. Или Яхве, или бомж-невидимка Християни східного обряду сьогодні святкують Трійцю - Цензор.НЕТ 4351
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Праздник якобы христианский,а все обряды языческие,вся православная религия сплошное язычество,и к христианству никакого отношения не имеет.Но папуасам все равно,они о Христе и христианстве имеют очень смутное представление.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоХристиане восточного обряда сегодня празднуют Троицу
 
 
 
 
 
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