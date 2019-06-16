 Христиане восточного обряда сегодня празднуют Троицу

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Троица − это один из важнейших праздников в православном календаре. Она отмечается на 50-й день после Пасхи и всегда приходится на воскресенье. Христиане западного обряда отмечают Троицу через неделю после Пятидесятницы, но в этом году и православные, и католики отмечают праздник в один день.
В традиции христианства Пятидесятница − это символ обретения апостолами своего миссионерского предназначения. Праздник посвящен описанному в Новом Завете схождению Святого Духа на учеников Христа, когда они собрались в Иерусалиме вместе с Девой Марией и верующими в доме на холме Сион.
На апостолов в этот день снизошел огонь, после чего они, "исполнившись Духа Святого", получили дар разговаривать на языках, которых не знали ранее, чтобы проповедовать в мире.
В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели "дар языков" - стали говорить на разных, не известных им раньше языках. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви.
Церковная служба в праздник Святой Троицы − одна из самых торжественных и красивых в году: храмы в этот день украшают зелеными ветвями, цветами и травой в знак обновления.
В этот день верующие украшают жилище свежими побегами березы, любистком, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют "зеленым" праздником.
Также к Троице принято проводить обряды очищения - от уборки в доме до очищения от грешных мыслей.
Зараз вас до Зе'білів припишуть
За вітання, дякую
Я бы ваще в одних советских трусах их оставил. На одной половинке трусов - "Ленин- трави их химснарядами", на второй - "Сралин - ддорасходуй живую силу и возвращайся на перекомплектацию. Быдла у нас как песка в Каракумах".
Причем "свои" - "не свои" то?
Че, я должен уважать и платить совкам:? Им в большинстве нужно - дешевая колбаса в давках в магазине и шоб Путин стоял
Зачем корячиться на повышение пенсий, когда ученые воют от нехватки средств? Правда, виде ролик - "изобрели" какую-то ленту, типо вроде утепление.(правда в мире этим уже десятки лет пользуются))
потом он идет раскапывать останки жертв совка. а потом отвечает на вопрос: оно надо было "за колбасу"?
Если норм страны построили такую же норм. жизнь. А скот совковый выл от радости если голода не было и землянка в порядке.
потом он идет раскапывать останки жертв совка. а потом отвечает на вопрос: оно надо было "за колбасу"- это всё ваши мечты, а в реальности нищенская пенсия,мизерная зарплата, высокие цены и тарифы...
эти штампы заставляют проблеваться.
у вас там фетиш такой - "нищета"? Так откройте космодром очередной, рязанцы
https://112.ua/mnenie/ukraina-stala-samoy-bednoy-stranoy-evropy-465730.html
70-80-х роках, навіть 25-28° вже пекло було...
А на сьогодення і до 35-38 звикли...
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас оминають
Нещастя, болі, сум і гнів.
Бажаю сонячного настрою
Чудових радісних подій
Хай Трійця стежкою квітучою
Веде до здійснення всіх мрій
А выглядит как заметки лечащего врача.
Простая штука есть - римляне оставили ноль целых гладиус десятых о беготне десятков тысяч быков в мятежной провинции.
Не говоря уже о "мертвые восстали и шлялись по городу"
Классный развод - жрецам бабло, а стаду - Святой Ух. Или Яхве, или бомж-невидимка