 Сегодня в Украине впервые официально отмечают День отца

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Праздник был установлен указом Президента от 18 мая 2019 года "С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей...".

День отца в Украине - достаточно молодой праздник, однако в мире его отмечают уже полвека. Появился он в США в 1910 году и отмечали его сначала 19 июня. Инициатором этого семейного праздника была женщина - миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон.

Таким образом она хотела выразить благодарность собственном отцу Уильяму Смарту, который после смерти жены, умершей после шестых родов, воспитал самостоятельно шестерых детей.

Мужчина был ветераном гражданской войны, семья жила на ферме в Арканзасе. В 1972 году День отца стал национальным праздником, а отмечать его стали в третье воскресенье июня.