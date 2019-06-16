 Сегодня в Украине впервые официально отмечают День отца

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Праздник был установлен указом Президента от 18 мая 2019 года "С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей...".
День отца в Украине - достаточно молодой праздник, однако в мире его отмечают уже полвека. Появился он в США в 1910 году и отмечали его сначала 19 июня. Инициатором этого семейного праздника была женщина - миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон.
Таким образом она хотела выразить благодарность собственном отцу Уильяму Смарту, который после смерти жены, умершей после шестых родов, воспитал самостоятельно шестерых детей.
Мужчина был ветераном гражданской войны, семья жила на ферме в Арканзасе. В 1972 году День отца стал национальным праздником, а отмечать его стали в третье воскресенье июня.
Напис повинен бути "8%"
Тому, лише самогон на більше не заслуговують...
Но мужиков то нетути. Жюков "мужиков" гнал в Днепр с половинками кирпичей. "мужики" в б-стве своем сидели и молились к куче ыконок. Вместо того шоб выбросить этот мусор, взять ствол и бить свиней.
Какой день отца то? Если у нас устроен цирк в политике и вообще во всем.
Правда - "мужики" на Сибири лес валят, но название можно придумать.... Например - день обремененного сп*рмой самца человека
В Україні є чоловіки і штани, як і скрізь. Мужиків - нема.
Ясно шо я розрізняю мужиків і рабів(по історії - наші все були рабами волохатих мужиків з Московщини).
У чому проблема, я не розумію?
Тобі, бачу, далася взнаки(заздрить), відсутність на території України.
Серед старих баняків ше і не те буває(знаєш про що я).
А слово - "мужик" мені опше подобається - послухай технопранки як кавказці завжди запитують у ******** - чи він мужик.
Я скопіював з коментів Антиколорадоса текст - чому Заходу на..класть на нас. Ща пошукаю, єслі хочеш. Гарно сказано, але ура-поцреотам воно нафіг не тра.
Ми такіє хорошиє - давай зброю, давай кредити, давай не торгуй з Рашкою(а ми будемо).
В чому проблема опше? Шоб визнати шо до нас ставились як до Шапіто, а тепер....
ше гірше. плюс попівські срачі - сором на весь світ.
Не напружуйся.
Хто ремня давав ...не багато?
Це улюблений мій тато:
Хто дарив любов безмежну?
Мудрий батько...дивовижний!
Нажаль не в змозі привітати -
На Небі мій рідненький тато..
Але ж ми майже всі отут батьки!
З Днем Батька, українські козаки!
Щоб були завжди здорові,
Добрі, чуйні... й гуморові!
(Армійський ремінь висів як би для остраху на кухонних дверях, але ми з сестрою зовсім не боялися ..., тато ніколи не зачепив нас і пальцем ...)
Тут ще з п*ятниці говорили про День Батька. І я їхала в машині з роботи (з нашими дебільними щорічними =ремонтуваннями= без толку) годину, слухала радіо і думала про нього ...
Тато привчив мене до футболу, боксу ...
Я йому =допомагала= в його майструваннях - так він витягував мене з книжок: тримала якісь дошки, які він пиляв, уміла по =рівню= (капелька там така була) казати рівно чи криво, треба підрівняти, робила перев*язки, коли він сильно поранив руку сокирою, бо мама і бабуся (його мама) закривали очі і втікали, а він чекав мене зі школи, щоб я промила-поклала мазь-змінила бинт ...
Лікувала, коли хворів ... Допомагала з правильною українською, бо його перед школою навчав мові єврей, шкільний вчитель ...
Я - страшенна мерзлячка, завжди маю льодяні руки і ноги ... І пам*ятаю велику сильну татову долоню ... Він брав мене за руку і казав: руки холодні, як в жаби ... і грів.
Тато мене любив і жалів.
Мені його дуже бракує. Хоч я доросла дівчинка, сама - мама.
Він страшенно вболівав за нашу армію. І йому було б неймовірно боляче в 2014-му ...
Па, мені дуже тебе бракує ...
мого нема дуже давно (і теж інсульт.. а потім другий після якого вже не встав..) але я забув його немічного і хворого...у мене в пам"яті тільки молодий, високий і сильний!
Буває, що половина дітей схожі на батька, то дають медаль за сумістництво
І тільки, якщо усі діти схожі на батька, то він отримує медаль - батько-молодець.
Я - мамин портрет.
Тому мій тато мене так і любив.
Трійця, день батька, день медика..
Вознесение у православных было неделю тому.
В Австрии хз
Где как, получается. Но в принципе истоки большей частью религиозные. Вообще очень много берет истоки оттуда.
Знаешь же эту традицию, пешие прогулки на 8-10 км в выходные. Или даже больше. Я как сходила в Jakobsweg поняла, что это от традиций пешего паломничества осталось.
по якобсвеґу и у мну была идея походить, но я легко от неё отказался. я не пешеходник, я водник ))
Ещё раз придёт в голову - не отказывайся. Это что-то нереальное. Просто попадаешь в другое измерение.
Но уговаривать не буду.
То что ты описываешь звучит очень сурово. Могу понять только в какой-то мере.
....
если вы по коридору
мчитесь на велосипеде,
а навстречу вам из ванной
вышел папа погулять
не сворачивайте в кухню,
в кухне твердый холодильник.
тормозите лучше в папу,
папа мягкий, он простит.
Він дав тобі життя ...
Хоча б за це ...
А мама виносила і народила.
*********... ©немоё
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