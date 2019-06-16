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Все про:праздник (1500) семья (211)

 Сегодня в Украине впервые официально отмечают День отца

В Украине в воскресенье, 16 июня, впервые официально отмечается День отца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Праздник был установлен указом Президента от 18 мая 2019 года "С целью создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей...".

День отца в Украине - достаточно молодой праздник, однако в мире его отмечают уже полвека. Появился он в США в 1910 году и отмечали его сначала 19 июня. Инициатором этого семейного праздника была женщина - миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон.

Таким образом она хотела выразить благодарность собственном отцу Уильяму Смарту, который после смерти жены, умершей после шестых родов, воспитал самостоятельно шестерых детей.

Мужчина был ветераном гражданской войны, семья жила на ферме в Арканзасе. В 1972 году День отца стал национальным праздником, а отмечать его стали в третье воскресенье июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3132599
 
   
 Топ комментарии
 
И что значит "своих", чем тебя день отца не устраивает? Назови пару-тройку каких-нить "своих" праздников?
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Скільки свят сьогодні...
Трійця, день батька, день медика..
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Это точно......🙂 я уже всех своих(!) поздравила: с Троицей, папу с днем отца, сестру с днем медика😁
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И что значит "своих", чем тебя день отца не устраивает? Назови пару-тройку каких-нить "своих" праздников?
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Ну тоді давай відзначати день самого відомого українського батька - батька Махно...Там і традиціі,там і ідея з ідеологією,там і національна гордість а також конкретний результат...Пофіг нам всякі місіс Додди з іхніми батьками Смердюхами...чи пак Смартами...
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Вотку по такій погоді п"є тільки еліта "24%"))
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На березі річки в тіні, прохолода і пляшка стирчить з води... Саме те.
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Якщо берег річки та тіньок, то самий раз )
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Продолжай! Продолжай, дорогой! Твои слова, шо песня! Не останавливайся!
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Та вже кажуть, що вивіску потрібно змінити Сьогодні в Україні вперше офіційно відзначають День батька - Цензор.НЕТ 948
Напис повинен бути "8%" Сьогодні в Україні вперше офіційно відзначають День батька - Цензор.НЕТ 948
Тому, лише самогон Сьогодні в Україні вперше офіційно відзначають День батька - Цензор.НЕТ 9520 на більше не заслуговують...
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хороший самогон гораздо лучше вотки.
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Банан не набридло сидіти на пальмі? Може вже пора перйти на стадію хоча б мавпи та злізти з неї?
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Праздник который придумал Порошенко.
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ну с шаурмой,бегом по фонтану,это конечно не сравнить,
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Лучше был бы день Мужика.
Но мужиков то нетути. Жюков "мужиков" гнал в Днепр с половинками кирпичей. "мужики" в б-стве своем сидели и молились к куче ыконок. Вместо того шоб выбросить этот мусор, взять ствол и бить свиней.
Какой день отца то? Если у нас устроен цирк в политике и вообще во всем.
Правда - "мужики" на Сибири лес валят, но название можно придумать.... Например - день обремененного сп*рмой самца человека
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Тоді тобі на роісю.
В Україні є чоловіки і штани, як і скрізь. Мужиків - нема.
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А ти весь допис прочитала?
Ясно шо я розрізняю мужиків і рабів(по історії - наші все були рабами волохатих мужиків з Московщини).
У чому проблема, я не розумію?
Тобі, бачу, далася взнаки(заздрить), відсутність на території України.
Серед старих баняків ше і не те буває(знаєш про що я).
А слово - "мужик" мені опше подобається - послухай технопранки як кавказці завжди запитують у ******** - чи він мужик.
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В моєму вокабулярі слова =мужик= нема.
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Та у ньому і слова "логіка" нема теж, як бачу.
Я скопіював з коментів Антиколорадоса текст - чому Заходу на..класть на нас. Ща пошукаю, єслі хочеш. Гарно сказано, але ура-поцреотам воно нафіг не тра.
Ми такіє хорошиє - давай зброю, давай кредити, давай не торгуй з Рашкою(а ми будемо).
В чому проблема опше? Шоб визнати шо до нас ставились як до Шапіто, а тепер.... Сьогодні в Україні вперше офіційно відзначають День батька - Цензор.НЕТ 5212
ше гірше. плюс попівські срачі - сором на весь світ.
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Ти і логіка - речі несумісні.
Не напружуйся.
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***
Хто ремня давав ...не багато?
Це улюблений мій тато:
Хто дарив любов безмежну?
Мудрий батько...дивовижний!
Нажаль не в змозі привітати -
На Небі мій рідненький тато..
Але ж ми майже всі отут батьки!
З Днем Батька, українські козаки!
Щоб були завжди здорові,
Добрі, чуйні... й гуморові!
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Мого тата теж вже нема, на жаль. Рано залишив нас і мене. Міг би ще жити й жити. Інсульт.
(Армійський ремінь висів як би для остраху на кухонних дверях, але ми з сестрою зовсім не боялися ..., тато ніколи не зачепив нас і пальцем ...)
Тут ще з п*ятниці говорили про День Батька. І я їхала в машині з роботи (з нашими дебільними щорічними =ремонтуваннями= без толку) годину, слухала радіо і думала про нього ...
Тато привчив мене до футболу, боксу ...
Я йому =допомагала= в його майструваннях - так він витягував мене з книжок: тримала якісь дошки, які він пиляв, уміла по =рівню= (капелька там така була) казати рівно чи криво, треба підрівняти, робила перев*язки, коли він сильно поранив руку сокирою, бо мама і бабуся (його мама) закривали очі і втікали, а він чекав мене зі школи, щоб я промила-поклала мазь-змінила бинт ...
Лікувала, коли хворів ... Допомагала з правильною українською, бо його перед школою навчав мові єврей, шкільний вчитель ...
Я - страшенна мерзлячка, завжди маю льодяні руки і ноги ... І пам*ятаю велику сильну татову долоню ... Він брав мене за руку і казав: руки холодні, як в жаби ... і грів.
Тато мене любив і жалів.

Мені його дуже бракує. Хоч я доросла дівчинка, сама - мама.
Він страшенно вболівав за нашу армію. І йому було б неймовірно боляче в 2014-му ...
Па, мені дуже тебе бракує ...
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дякую, за Вашу пам"ять про татка.
мого нема дуже давно (і теж інсульт.. а потім другий після якого вже не встав..) але я забув його немічного і хворого...у мене в пам"яті тільки молодий, високий і сильний!
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Хороший пост! Прекрасные слова! Прочел с удовольствием
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Якщо жоден із дітей не схожий на батька, то дають медаль за невтручання
Буває, що половина дітей схожі на батька, то дають медаль за сумістництво
І тільки, якщо усі діти схожі на батька, то він отримує медаль - батько-молодець.
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Сьогодні в Україні вперше офіційно відзначають День батька - Цензор.НЕТ 9060

Я - мамин портрет.
Тому мій тато мене так і любив.
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Скільки свят сьогодні...
Трійця, день батька, день медика..
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Это точно......🙂 я уже всех своих(!) поздравила: с Троицей, папу с днем отца, сестру с днем медика😁
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Вітаю вас з Днем медика, у мене в роду теж було багато лікарів. Тепер теж є молодий лікар, але краще нехай він лікую зебілів, спеціальність у нього така.
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ну ладно пасха и её производная троица астрономически, но чуть по разному вычисляются. а тут со светским не понял. буржуи в прошлое воскресенье отмечали. шо, снова пойшли другим путём?
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В Германии 2 недели тому был. Отмечается в день Вознесения Господня, когда Сын вернулся к Отцу.

Вознесение у православных было неделю тому.
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не знаю, австрийцы его в прошлое воскресенье праздновали, как и троицу.
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У нас 30 мая был. Всегда на Вознесение.

В Австрии хз
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я думал у всех здесь одинаково. тогда похоже тоже привязан не к определённому воскресенью месяца, а к символам религии.
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https://de.m.wikipedia.org/wiki/Vatertag

Где как, получается. Но в принципе истоки большей частью религиозные. Вообще очень много берет истоки оттуда.
Знаешь же эту традицию, пешие прогулки на 8-10 км в выходные. Или даже больше. Я как сходила в Jakobsweg поняла, что это от традиций пешего паломничества осталось.
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похоже да. хотя в основе любой религии лежит вобщем то астрономия.
по якобсвеґу и у мну была идея походить, но я легко от неё отказался. я не пешеходник, я водник ))
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А там океан недалеко, мы потом взяли машины напрокат и поехали. По времени не получалось и туда пешком идти. Там после Сантьяго как раз нулевой километр. Даже два ) Многие ходят.

Ещё раз придёт в голову - не отказывайся. Это что-то нереальное. Просто попадаешь в другое измерение.
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да, я согласен. все подобные путешествия захватывающие. но мне ближе вода и прохлада северов, и я всегда ищу места, где сплавляясь можно "перезимовать лето")), где рюкзак со столом и домом тащит каяк и остается только найти куст на берегу где их обох организовать)). и вобщем то там где почти нет цивилизации.
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А мне наоборот нравится это ощущение когда идёшь, а когда идешь, то много троп где только один пройдёт. Леса, горы, горные леса. Размытые тропинки от ливней. Ну то есть ты полностью погружаешься в то, что происходит, и как бы с Путём на один. А вечером все вместе за ужином собираетесь компанией. И вот вместе все. Как вдох и выдох. Только ближе становишься.

Но уговаривать не буду.

То что ты описываешь звучит очень сурово. Могу понять только в какой-то мере.
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да я понимаю. но пешка не моё. когда идёш по речке группой, абсолютно те же ощущения, тишина, лопатиш веслом в помощь течению речка та же дорога, с перекатами, шиверами, порогами. но ещё впридачу, вечером - белые ночи у костра. правда мошка и комары тоже бонус ))
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***
если вы по коридору
мчитесь на велосипеде,
а навстречу вам из ванной
вышел папа погулять
не сворачивайте в кухню,
в кухне твердый холодильник.
тормозите лучше в папу,
папа мягкий, он простит. Сьогодні в Україні вперше офіційно відзначають День батька - Цензор.НЕТ 3522
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Не кажи так ...
Він дав тобі життя ...
Хоча б за це ...
А мама виносила і народила.
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Поздравления отцам Украины от батек Беларуси.
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ну день брата, день сестры, день племянника и дяди и так до бесконечности...

*********... ©немоё
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маразм как и 8-е марта...
выбрать 1 день когда отдать уважение матери?
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люди каждый день должны уважать и соблюдать сложившиеся устои...
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Конечно. Мне кажется, что в такие дни проще настроиться на идеал отца или матери. И потом весь год стараться это применить в своей жизни. Я так воспринимаю, у меня никакого отторжения не вызывает.
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Да на здоровье. Этот день будут праздновать только те, для кого семья - не пустой звук. Проходи мимо. Это не твое...
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Маленький мальчик возвращается из школы и говорит своему отцу: - Папа, сегодня я написал о тебе в своем сочинении. - Серьезно? А какая была тема? - Тема - "Мой идеал, пример для подражания". - Ну что ж, я польщен, и что ты там написал? - Ну, что ты сильный, красивый, умный, вежливый. Растроганный отец говорит: - Честно говоря, я и не знал, что так много для тебя значу… - Да нет, просто я не знаю, как это пишется - Арнольд Шварцнэгер, Шварценегар, Швартснегер…
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Придет время, и все маленькие мальчики будут писать -"Мой идеал для подражания" П. Порошенко.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня в Украине впервые официально отмечают День отца
 
 
 
 
 
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