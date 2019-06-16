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Все про:подтопление (53) Херсонщина (783) ГСЧС (2098)

 Более 230 дворов остаются подтопленными на Херсонщине, - ГСЧС

По состоянию на 7 часов воскресенья, 16 июня, на Херсонщине остаются подтопленными 232 домохозяйства, в том числе 34 жилых дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов 16 июня остаются подтопленными 232 домохозяйства, из них 34 жилых дома. Уровень воды постепенно спадает", - говорится в сообщении.

Для откачки воды привлечены 44 человек и 15 единиц техники, из них от ГСЧС - 29 человек личного состава и 10 единиц техники.

В течение суток откачано 11 тыс. 100 кубометров воды (всего с начала работ - 67 тыс. 500 кубометров). Проложен временный металлический трубопровод диаметром 150 мм для отвода откачанной воды за пределы населенного пункта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жители подтопленного села перекрыли трассу на Херсонщине

Источник: https://censor.net.ua/n3132598
 
 
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Чому дорога городина на базарах України, віріанти:
1. На Херсонщині засуха.
2. На Херсонщині великі дощі.
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В.Копані ствердно чухають потилицю... а з ними -- і вся Україна....
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Что с сайтом происходит? Когда правой кнопкой щелкаешь по новости, чтобы открыть ее в новой вкладке открываются две одинаковые вкладки одновременно. Ответить кому либо в комментариях невозможно, выкидывает с поля где текст ответа писать. Я думал что-то с компом или мышью дома, но вот сел за компьютер на работе, та же фигня.
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То боротьба з хитрими дописувачами котрі використовують блокувальники реклами. На Цензорі реклама інтегрована у функції сайту. Відключаєш блокувальник і все ок.
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кто сказал что реклама интегрирована в сайт?
У меня давится весь ценсоровый спам на корню. Я и не знаю что там за реклама.
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Пустыня Херсонщины топнет.рядом военный полигон.Нонсенс
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБолее 230 дворов остаются подтопленными на Херсонщине, - ГСЧС
 
 
 
 
 
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