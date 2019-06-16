 Лжеминирование всех 38 больниц Харькова квалифицировано как теракт, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Специалисты осмотрели более 130 тыс. кв. метров помещений и более 116 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 58 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает полиция.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

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