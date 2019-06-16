 Лжеминирование всех 38 больниц Харькова квалифицировано как теракт, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Специалисты осмотрели более 130 тыс. кв. метров помещений и более 116 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 58 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - сообщает полиция.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Теракт - это значит максимальное кол-во жертв для резонанса в обществе.
И да - кому охота взрывать бабушек в рецептуре то? Еще бы звонили и говорили шо наложили не скажут чего в кашу детсада номер 314.
Только собак попусту возят вынюхивать
мочувзрывчатку
так можна і наложити на стіл в ресторані, перед цим підперши двері зсередини.
чо тут спорити то?
Сразу нужно было, с лета 2014 года СБУ искать и наказывать как террористов. Все это для того, чтобы сеять панику и хаом в тылу. Если какой-то пьяный дебил и попадет под раздачу, то у него появится шанс пройти школу жизни по новой... в версии в полоску и клеточку...