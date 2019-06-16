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 Мы в это верили и заслужили, - капитан сборной Украины по футболу U-20 Бондарь о победе на ЧМ

Капитан сборной Украины U-20 Валерий Бондарь прокомментировал победу команды.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Я не знаю, как это передать словами. Думаю, любой игрок, который выигрывал крупные турниры, не сможет передать словами это ощущение. Невероятные эмоции и победа для всей Украины, для болельщиков, которые переживали, для наших родных и близких. Спасибо тренерскому штабу, который вел нас, и всем ребятам. Мы в это верили и заслужили. Пенальти в наши ворота? Не хочу обсуждать судейство. 3:1 – мы выиграли, мы чемпионы мира", – заявил капитан нашей молодежной сборной, защитник "Шахтера" Валерий Бондарь в комментарии UA:Перший.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Может, фарт был сегодня на моей стороне, - форвард сборной U-20 Супряга

Напомним, футбольная сборная Украины U-20 стала чемпионом мира, обыграв в финале Южную Корею 3:1. Это первый в истории украинского футбола титул чемпионов мира.

Источник: https://censor.net.ua/n3132591
 
   
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Поздравляю всех украинцев. Красивая победа
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Красивая и ненужная победа.
Липецким не нужны победители, им нужны ракитские.
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спорт это всего лишь спорт.Не стоит преувеличивать его значение и предназначение.
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а что важно, дай угадаю - с 300 или слепые с 400, вам руске идиотам просто жаба давит, когда же вы кацапские курвы научитесь порадоваться за достижение других.
Украинцы - гордитесь, Вы Чемпионы Мираhttps://youtu.be/KXw8CRapg7k?t=52
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фак(в хорошом смысле), не важно что, но чемпионы мира, это то, где выше нет ступени а в футболе тем более - поздравляю и рад за Вас Украинцы
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Цензор.НЕТНовостиСпортМы в это верили и заслужили, - капитан сборной Украины по футболу U-20 Бондарь о победе на ЧМ
 
 
 
 
 
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