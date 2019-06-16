EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество
  177  2
Все про:Крым (21535) мониторинг (153) Министерство по вопросам оккупированных территорий (389) Куркчи_Юсуф (3)

 МинВОТ проведет мониторинг целей приезда крымчан на материковую Украину

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины решили провести мониторинг целей поездок жителей оккупированного Россией Крыма на материковую Украину.

Его проведение анонсировал первый замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юсуф Куркчи на пресс-конференции в Херсоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам Куркчи, мониторинг в форме анонимного анкетирования будет проводиться на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом "в ближайшее время".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Черноморские порты оккупированного Крыма и России в 2018 году понесли убытки более 760 миллионов рублей из-за санкций, - МинВОТ. ИНФОГРАФИКА

"Это позволит нам более тщательно проанализировать те проблемы, с которыми обращаются и с какими сталкиваются жители в оккупированном Крыму и определить тенденции. Мы проводили предварительные мониторинги и можем сказать, что основная часть обращается за решением проблем документирования, другая – за получением медицинских услуг. Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше – на отдых или по другим делам", – рассказал Куркчи.

По информации министерства, подобный мониторинг уже проводился в прошлом году.

Источник: https://censor.net.ua/n3132589
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
зачем его производить? разве и так не ясно что едут чтобы получить документы, пожрать и купить одежду и лекарства.
 показать весь комментарий
 
 
и без мониторинга все понятно . загранпаспорт и колбаска . ну еще родственники у некоторых есть
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоМинВОТ проведет мониторинг целей приезда крымчан на материковую Украину
 
 
 
 
 
 вверх